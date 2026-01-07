-

Andersen Global suma a González-Paullada Domínguez en Monterrey, México

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global amplía su plataforma en América Latina a través de un acuerdo de colaboración con el bufete jurídico González-Paullada Domínguez (GPD), ubicado en Monterrey, para fortalecer aún más la cobertura de la organización en México.

Fundado en 2021, GPD ofrece servicios integrales en asuntos transaccionales y litigiosos. La firma asesora a clientes en distintos sectores, entre ellos manufacturas, negocios inmobiliarios, seguros, tecnología de la información, minería y banca, en aspectos de derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, transacciones inmobiliarias, inversiones extranjeras, contratos comerciales, cumplimiento normativo y auditorías legales en curso. Además, GPD representa a clientes en arbitrajes, procedimientos de insolvencia y litigios civiles y comerciales complejos.

“Monterrey es un centro económico importante donde la credibilidad local y las relaciones estrechas son fundamentales, particularmente para inversores extranjeros que buscan ingresar en el mercado”, señaló Alfonso González-Paullada Guerrero, fundador y socio gerente de GPD. “Al colaborar con Andersen Global, fortalecemos nuestra capacidad de trabajar de manera sinérgica con el resto de las firmas miembro y las firmas colaboradoras en todo el país, al combinar nuestros conocimientos locales con su experiencia. Juntos, podemos ofrecer a los clientes un apoyo coordinado y multidimensional que refleja las realidades del panorama comercial en permanente evolución de México”.

“Esta colaboración con GPD refuerza aún más nuestra presencia en uno de los mercados más dinámicos de América Latina”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “La experiencia en el sector de GPD y su enfoque orientado a relaciones complementa nuestras prestaciones impositivas, legales y de tasación existentes en México y mejoran nuestra capacidad de prestar servicios a los clientes con soluciones verdaderamente integradas. Juntos, seguimos construyendo una plataforma más sólida en México que brinda asistencia tanto a clientes locales como transfronterizos, en un contexto donde deben navegar entornos normativos y comerciales cada vez más complejos”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente distintas formada por profesionales impositivos, legales y de tasación en todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, actualmente Andersen Global cuenta con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

