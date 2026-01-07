MoCA-XpressO offre au public une nouvelle ressource numérique pour contrôler la mémoire et les performances cognitives

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--À l'occasion du 20e anniversaire du Montreal Cognitive Assessment (MoCA), l'outil de dépistage des troubles cognitifs précoces mondialement reconnu, l'équipe derrière son développement vient de lancer MoCA-XpressO, une nouvelle ressource numérique conçue pour aider les utilisateurs à vérifier facilement leur mémoire et leurs performances cognitives.

XpressO traduit plus de deux décennies d'expertise clinique en une expérience numérique auto-administrée terminée en environ cinq minutes sur smartphone, tablette ou ordinateur de bureau. Basé dans la même science que le MoCA, développé par le neurologue Dr Ziad Nasreddine, XpressO fournit des informations pertinentes pour aider à guider les prochaines étapes de la santé du cerveau.

Le MoCA a été développé à l’origine pour détecter les troubles cognitifs légers, souvent parmi les premiers signes cliniques de maladies telles que la maladie d'Alzheimer. L'outil a depuis été traduit dans plus de 100 langues et dialectes, validé dans plus de 7 000 études, et est largement considéré comme la référence mondiale pour le dépistage cognitif précoce.

« Beaucoup de gens passent du temps en famille pendant les vacances et peuvent remarquer de petits changements – des oublis, une difficulté à se concentrer ou tout simplement ne pas se sentir en pleine forme », déclare le Dr Ziad Nasreddine, neurologue et créateur du MoCA. « XpressO offre une première étape simple, fondée sur la science, que les gens peuvent effectuer par eux-mêmes. Ce n’est pas un diagnostic, mais il peut aider les individus à comprendre leur santé cognitive et à décider s’il est temps d’entamer des conversations avec un prestataire de soins de santé. »

XpressO comprend trois tâches non verbales qui évaluent la mémoire, la vitesse de traitement et le raisonnement, aidant à réduire les préjugés culturels et éducatifs. Après avoir terminé le test, les utilisateurs reçoivent des résultats clairs indiquant si leur performance se situe dans la fourchette attendue ou en dessous des attentes, ainsi que des conseils sur les prochaines étapes potentielles.

« De mon point de vue de chercheur et de prestataire de soins, la détection précoce est essentielle pour comprendre, traiter et gérer des maladies telles que la maladie d’Alzheimer », déclare le Dr Jeffrey Cummings, professeur Joy Chambers-Grundy en sciences du cerveau à l'université du Nevada. « Le MoCA a déjà transformé la manière dont les cliniciens évaluent la santé cognitive. En créant une ressource numérique accessible au grand public, le Dr Nasreddine et son équipe donnent aux gens les moyens de jouer un rôle actif dans leur propre santé cérébrale. »

Conçu pour les adultes de tous âges, y compris ceux de 50 ans et plus, XpressO est gratuit pour un usage non commercial et disponible via les navigateurs de bureau et les boutiques d'applications mobiles. À ce jour, 100 000 personnes dans le monde ont utilisé l'outil et réalisé 150 000 tests. Rendez-vous sur www.mocaxpresso.com pour de plus amples renseignements.

