-

Andersen Global nawiązuje współpracę z kancelarią González-Paullada Domínguez z siedzibą w Monterrey (Meksyk)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global pogłębia ofertę w Ameryce Łacińskiej, zawierając umowę o współpracy z kancelarią prawną González-Paullada Domínguez (GPD) z siedzibą w Monterrey, a tym samym zwiększa zasięg usług świadczonych przez organizację w Meksyku.

Założona w 2021 r. kancelaria GPD świadczy kompleksowe usługi w sprawach związanych z obsługą transakcji oraz sporami sądowymi. Kancelaria zapewnia doradztwo klientom z różnych sektorów, takich jak sektor produkcji, nieruchomości, ubezpieczeń, technologii informacyjnych, górnictwa i bankowości, w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, transakcji dotyczących nieruchomości, inwestycji zagranicznych, umów handlowych, zgodności z przepisami oraz bieżących audytów prawnych. GPD reprezentuje również klientów w złożonych sporach na gruncie prawa cywilnego i gospodarczego, postępowaniach arbitrażowych i postępowaniach upadłościowych.

– Monterrey to znaczący ośrodek gospodarczy, w którym wiarygodność na szczeblu lokalnym oraz głębokie więzi mają istotne znaczenie, zwłaszcza dla zagranicznych inwestorów pragnących wkroczyć na rynek – powiedział Alfonso González-Paullada Guerrero, założyciel i wspólnik zarządzający GPD. – Nawiązując współpracę z Andersen Global, wzmacniamy potencjał pod względem współdziałania z pozostałymi firmami członkowskimi i współpracownikami organizacji z całego kraju, łącząc naszą cenną znajomość lokalnych realiów z ich wiedzą fachową. Razem możemy zaoferować klientom skoordynowane, wielowymiarowe wsparcie odzwierciedlające charakterystykę ewoluującego otoczenia biznesowego Monterrey.

– Dzięki współpracy z GPD możemy jeszcze bardziej wzmocnić obecność na jednym z najbardziej dynamicznych rynków Ameryki Łacińskiej – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Sektorowe doświadczenie GPD oraz jej podejście bazujące na wypracowanych relacjach dopełnia nasze obecne zdolności w zakresie obsługi podatkowej, usług prawnych i wyceny w Meksyku, a także umożliwia nam lepszą obsługę klientów w drodze prawdziwie zintegrowanych rozwiązań. Razem nie ustajemy w wysiłkach na rzecz budowania solidniejszej platformy w Meksyku, która pozwoli wspierać zarówno klientów lokalnych, jak i zagranicznych pragnących sprostać zawiłościom otoczenia biznesowego i skomplikowanym wymogom prawnym.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortuguesePolishChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global rozszerza ofertę usług w zakresie opodatkowania w Afryce, nawiązując współpracę z firmą Luca Pacioli

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia obecność w Afryce Północnej, zawierając umowę o współpracy z tunezyjską firmą Luca Pacioli posiadającą oddziały w Tunisie oraz Safakisie, która specjalizuje się w usługach związanych z opodatkowaniem, rachunkowością i obsługą przedsiębiorstw. Firma Luca Pacioli, którą w 1986 roku założył Mongi Ben Mahmoud, a obecnie kieruje partner zarządzający Arcelin Ben Mahmoud, jest zarejestrowana w Stowarzyszeniu Biegłych Księgowych Tunezji (ang. OEC...

Andersen Global wzmacnia zdolności w zakresie wyceny w regionie Azji i Pacyfiku, nawiązując współpracę z ETC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wykonuje kolejny krok w ramach rozwoju działalności w regionie Azji i Pacyfiku, zawierając umowę o współpracy z firmą Edmund Tie & Company (ETC) z siedzibą w Singapurze, która świadczy pełny zakres usług doradczych w zakresie nieruchomości. Założona w 1995 r. firma ETC świadczy usługi wyceny i doradztwa w odniesieniu do całego cyklu życia nieruchomości, w tym usługi wyceny na potrzeby spełnienia wymogów prawnych oraz usługi wyceny na rzecz prz...

Andersen Global zwiększa potencjał w zakresie usług prawnych wraz z dołączeniem firmy członkowskiej w Brazylii

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia swoją platformę prawną w Brazylii – firma Lotti e Araújo przyjmuje status firmy członkowskiej, wzmacniając potencjał organizacji w Ameryce Łacińskiej. Założona ponad 20 lat temu firma Lotti e Araújo świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz klientów z Brazylii i całego świata prowadzących działalność w wielu różnych branżach. Jej multidyscyplinarna praktyka obejmuje prawo spółek, prawo podatkowe, prawo pracy, reprezentację w...
Back to Newsroom