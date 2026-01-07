Andersen Global nawiązuje współpracę z kancelarią González-Paullada Domínguez z siedzibą w Monterrey (Meksyk)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global pogłębia ofertę w Ameryce Łacińskiej, zawierając umowę o współpracy z kancelarią prawną González-Paullada Domínguez (GPD) z siedzibą w Monterrey, a tym samym zwiększa zasięg usług świadczonych przez organizację w Meksyku.

Założona w 2021 r. kancelaria GPD świadczy kompleksowe usługi w sprawach związanych z obsługą transakcji oraz sporami sądowymi. Kancelaria zapewnia doradztwo klientom z różnych sektorów, takich jak sektor produkcji, nieruchomości, ubezpieczeń, technologii informacyjnych, górnictwa i bankowości, w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, transakcji dotyczących nieruchomości, inwestycji zagranicznych, umów handlowych, zgodności z przepisami oraz bieżących audytów prawnych. GPD reprezentuje również klientów w złożonych sporach na gruncie prawa cywilnego i gospodarczego, postępowaniach arbitrażowych i postępowaniach upadłościowych.

– Monterrey to znaczący ośrodek gospodarczy, w którym wiarygodność na szczeblu lokalnym oraz głębokie więzi mają istotne znaczenie, zwłaszcza dla zagranicznych inwestorów pragnących wkroczyć na rynek – powiedział Alfonso González-Paullada Guerrero, założyciel i wspólnik zarządzający GPD. – Nawiązując współpracę z Andersen Global, wzmacniamy potencjał pod względem współdziałania z pozostałymi firmami członkowskimi i współpracownikami organizacji z całego kraju, łącząc naszą cenną znajomość lokalnych realiów z ich wiedzą fachową. Razem możemy zaoferować klientom skoordynowane, wielowymiarowe wsparcie odzwierciedlające charakterystykę ewoluującego otoczenia biznesowego Monterrey.

– Dzięki współpracy z GPD możemy jeszcze bardziej wzmocnić obecność na jednym z najbardziej dynamicznych rynków Ameryki Łacińskiej – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Sektorowe doświadczenie GPD oraz jej podejście bazujące na wypracowanych relacjach dopełnia nasze obecne zdolności w zakresie obsługi podatkowej, usług prawnych i wyceny w Meksyku, a także umożliwia nam lepszą obsługę klientów w drodze prawdziwie zintegrowanych rozwiązań. Razem nie ustajemy w wysiłkach na rzecz budowania solidniejszej platformy w Meksyku, która pozwoli wspierać zarówno klientów lokalnych, jak i zagranicznych pragnących sprostać zawiłościom otoczenia biznesowego i skomplikowanym wymogom prawnym.

