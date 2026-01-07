位於墨西哥蒙特雷的González-Paullada Domínguez律師事務所加入Andersen Global

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與位於蒙特雷的González-Paullada Domínguez律師事務所（GPD）簽署合作協議，拓展其拉丁美洲平台，進一步加強了該組織在墨西哥的業務覆蓋。

GPD成立於2021年，提供涵蓋交易和訴訟的全面服務。該律師事務所為製造業、房地產、保險、資訊科技、礦業和銀行等各行各業的客戶提供公司法、併購、房地產交易、海外投資、商業合約、監理法遵和持續法律審計方面的法律諮詢。GPD也代理客戶處理複雜的民事及商事訴訟、仲裁和破產程序。

GPD創辦人暨管理合夥人Alfonso González-Paullada Guerrero表示：「蒙特雷是重要的經濟中心，當地信譽和深厚的人脈關係至關重要，尤其是對於尋求進入該市場的外國投資者而言。透過與Andersen Global合作，我們能夠更好地與其他成員公司以及遍布全國的合作公司協同工作，將我們的本地經驗與他們的專長相結合。我們攜手並進，能夠為客戶提供協調一致、多維度的支援，以適應墨西哥不斷演變的商業環境。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示：「與GPD的合作進一步鞏固了我們在這個拉丁美洲最具活力市場中的地位。GPD的行業經驗和以關係為導向的服務方式，與我們在墨西哥現有的稅務、法律和估值業務相輔相成，增強了我們為客戶提供真正一體化解決方案的發展能力。我們將共同在墨西哥建立一個更強有力的平台，為本地和跨國客戶因應日益複雜的商業和監管環境提供支援。」

