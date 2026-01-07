Andersen Global ajoute à sa plateforme le cabinet González-Paullada Domínguez, basé à Monterrey, au Mexique

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a élargi sa plateforme latino-américaine en signant un accord de collaboration avec le cabinet juridique González-Paullada Domínguez (GPD), basé à Monterrey, renforçant ainsi la présence de l’organisation au Mexique.

Fondé en 2021, GPD offre des services complets dans les domaines des transactions et des litiges. Le cabinet conseille des clients issus de divers secteurs, notamment l’industrie manufacturière, l’immobilier, l’assurance, les technologies de l’information, l’exploitation minière et le secteur bancaire, sur des sujets tels que le droit des sociétés, les fusions et acquisitions, les transactions immobilières, les investissements étrangers, les contrats commerciaux, la conformité réglementaire et les audits juridiques continus. GPD représente également ses clients dans le cadre de litiges civils et commerciaux complexes, d’arbitrages et de procédures d’insolvabilité.

« Monterrey est un pôle économique majeur où la crédibilité locale et les relations approfondies sont essentielles, en particulier pour les investisseurs étrangers qui souhaitent se positionner sur le marché », a déclaré Alfonso González-Paullada Guerrero, fondateur et associé directeur de GPD. « En collaborant avec Andersen Global, nous allons renforcer notre capacité à travailler en synergie avec les autres cabinets membres et collaborateurs à travers le pays, en combinant notre connaissance du marché local avec leur expertise. Ensemble, nous allons être en mesure de proposer à nos clients un soutien coordonné et multidimensionnel qui reflète les réalités du paysage commercial en constante évolution du Mexique. »

« Notre collaboration avec GPD renforce encore notre présence sur l’un des marchés les plus dynamiques d’Amérique latine », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « L’expérience sectorielle et l’approche axée sur les relations de GPD viennent compléter nos capacités existantes au Mexique en matière de fiscalité, de droit et d’évaluation, et nous permettent de proposer à nos clients des solutions véritablement intégrées. Ensemble, nous allons continuer à bâtir une plateforme de plus en plus solide au Mexique, capable de soutenir les clients locaux et transfrontaliers qui évoluent dans des environnements commerciaux et réglementaires de plus en plus complexes. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l’évaluation basés dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 50 000 professionnels à travers le monde et est présente dans plus de 1 000 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.