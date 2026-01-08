Zilch va acquérir Fjord Bank pour lancer son expansion européenne

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Zilch, la plateforme de paiement grand public qui façonne l’avenir du commerce, annonce aujourd’hui avoir signé un accord en vue d’acquérir AB Fjord Bank, une banque lituanienne dont le total des actifs s’élève à environ 120 millions de dollars, agréée et réglementée par la Banque de Lituanie et la Banque centrale européenne.

Cette acquisition constituera une étape stratégique majeure pour Zilch, qui obtiendra ainsi une licence bancaire européenne lui permettant d’accélérer le déploiement de son offre à travers l’Europe. Zilch achètera 100 % de Fjord Bank et établira son siège européen en Lituanie à la suite de cette transaction, utilisant Vilnius comme plateforme opérationnelle et réglementaire pour son expansion à travers l’Europe.

Lancée en 2021, Fjord Bank est une banque challenger rentable et entièrement réglementée, qui se concentre sur les prêts à la consommation en ligne et les produits d’épargne et qui s’est forgé une solide réputation de confiance, de transparence et de prestation numérique. Cette acquisition marque la prochaine étape de la croissance de Zilch et permettra à l’entreprise d’étendre son offre leader sur le marché à travers l’Europe avec une efficacité financière accrue, tout en élargissant ses capacités en matière de produits.

Cette transaction couronne une année de transformation pour Zilch, au cours de laquelle l’entreprise a annoncé avoir levé avec succès plus de 175 millions de dollars de financement par emprunt et par capitaux propres, dépassé les 200 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel, obtenu une deuxième licence de paiement de la Financial Conduct Authority (FCA), lancé son produit phare Zilch Intelligent Commerce AI et dépassé les 5,5 millions de clients enregistrés.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.

Philip Belamant, cofondateur et directeur général de Zilch, déclare : « Il s’agit d’un moment décisif pour Zilch, tandis que nous construisons une plateforme qui alimentera notre expansion internationale. Cette transaction nous confère non seulement une présence bancaire solide, fiable et entièrement réglementée en Europe, mais elle représente également le rapprochement de visions communes. Les deux entreprises ont été fondées sur le principe fondamental de donner la priorité aux clients et de créer des produits financiers répondant aux normes les plus élevées en matière de protection et de transparence. En combinant les capacités bancaires et l’empreinte réglementaire de Fjord avec les données de pointe, les capacités d’IA et le modèle opérationnel unique de Zilch, nous pouvons développer une nouvelle génération de crédit à la consommation à travers l’Europe, comme nous l’avons fait au Royaume-Uni. »

Veiko Kandla, directeur général de Fjord Bank, déclare : « Nous sommes extrêmement fiers de ce que l’équipe de Fjord a accompli au cours des cinq dernières années. Après avoir créé l’entreprise et l’avoir développée avec succès, le moment est venu de nous associer à une mission plus ambitieuse. Rejoindre Zilch est une opportunité idéale qui nous permettra d’accélérer notre croissance, d’élargir notre gamme de produits et d’atteindre des millions de clients supplémentaires sans compromettre nos valeurs axées sur le client. »

Olav Haugland, président du conseil de surveillance de Fjord Bank, ajoute : « En tant que gardiens de la banque, notre priorité était de trouver un partenaire capable de soutenir la prochaine phase de croissance et d’ambition de Fjord. Nous sommes convaincus d’avoir trouvé cette solution avec Zilch et son équipe de direction exceptionnelle, et nous sommes impatients de voir l’entreprise continuer à prospérer au sein du groupe. »

À propos de Zilch.

Zilch est une plateforme de paiement grand public basée à Londres qui permet de tirer le meilleur parti de son argent. Lancée en 2020 avec pour mission d’éliminer les crédits à coût élevé, Zilch offre une nouvelle expérience de paiement combinant des modes de paiement flexibles et des récompenses intéressantes, permettant aux consommateurs de contrôler leurs finances tout en les rapprochant des marques qu’ils aiment. Avec plus de 5 millions de clients enregistrés, Zilch utilise sa technologie pour mettre en relation sa base d’utilisateurs très engagés avec des détaillants et des marques, les aidant ainsi à acquérir des clients plus efficacement tout en offrant aux consommateurs des récompenses, des avantages et des remises personnalisés. Soutenue par des entreprises mondiales de premier plan telles qu’AWS, Deutsche Bank et Visa, l’entreprise s’est rapidement développée pour devenir la licorne de technologie financière à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni et dans la région EMEA, exploitant la puissance du crédit, de l’intelligence artificielle et des données pour améliorer les résultats financiers des consommateurs et stimuler la croissance en redéfinissant l’économie du commerce mondial.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zilch.com

À propos de Fjord Bank.

Fjord Bank est une banque challenger entièrement numérique, dont le siège social est situé à Vilnius, en Lituanie. La société a été créée par un groupe d’investisseurs nordiques en 2017. Après avoir obtenu une licence bancaire spécialisée de la Banque centrale européenne en 2019, la banque a lancé ses services au public début 2021. Fjord Bank propose des produits numériques de crédit à la consommation et d’épargne, en se concentrant sur le segment des clients quasi-prime. La banque sert des milliers de clients actifs et opère aujourd’hui en Lituanie, en Estonie, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Irlande.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fjordbank.lt

