Andersen Global tilføjer González-Paullada Domínguez i Monterrey, Mexico

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider sin latinamerikanske platform gennem en samarbejdsaftale med det Monterrey-baserede advokatfirma González-Paullada Domínguez (GPD) og styrker dermed organisationens tilstedeværelse i Mexico yderligere.

GPD blev grundlagt i 2021 og tilbyder omfattende rådgivning inden for både transaktions- og procesretlige forhold. Firmaet rådgiver klienter på tværs af brancher – herunder produktion, ejendom, forsikring, informationsteknologi, minedrift og bankvæsen – om selskabsret, fusioner og opkøb, ejendomstransaktioner, udenlandske investeringer, kommercielle kontrakter, regulatorisk compliance samt løbende juridiske gennemgange. GPD repræsenterer desuden klienter i komplekse civile og kommercielle retssager, voldgiftssager og insolvensbehandlinger.

"Monterrey er et væsentligt økonomisk knudepunkt, hvor lokal troværdighed og stærke relationer er afgørende – særligt for udenlandske investorer, der ønsker at etablere sig på markedet," udtaler Alfonso González-Paullada Guerrero, stifter og administrerende partner i GPD. "Gennem samarbejdet med Andersen Global styrker vi vores evne til at arbejde tæt og synergisk med de øvrige medlemsfirmaer og samarbejdende firmaer i hele landet og kombinerer vores lokale indsigt med deres ekspertise. Sammen kan vi tilbyde klienterne en koordineret og multidimensionel rådgivning, der afspejler realiteterne i Mexicos foranderlige erhvervslandskab."

"Vores samarbejde med GPD styrker yderligere vores tilstedeværelse på et af Latinamerikas mest dynamiske markeder," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "GPD’s brancheerfaring og relationsbaserede tilgang supplerer vores eksisterende kompetencer inden for skat, jura og valuering i Mexico og styrker vores evne til at betjene klienter med integrerede løsninger. Sammen fortsætter vi med at opbygge en stærkere platform i Mexico, som understøtter både lokale og internationale klienter i takt med, at de navigerer inden for stadig mere komplekse forretnings- og regulatoriske rammer."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte-, jura- og valueringseksperter verden over. Andersen Global blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og har i dag mere end 50.000 medarbejdere globalt samt tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdende firmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.