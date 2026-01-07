Andersen Global voegt González-Paullada Domínguez toe in Monterrey, Mexico

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn Latijns-Amerikaanse platform uit door middel van een samenwerkingsovereenkomst met het in Monterrey gevestigde advocatenkantoor González-Paullada Domínguez (GPD). Hiermee ist de organisatie nog sterker aanwezig in Mexico.

GPD is opgericht in 2021 en biedt uitgebreide diensten op het gebied van transacties en geschillen. Het kantoor adviseert klanten in sectoren als productie, vastgoed, verzekeringen, informatietechnologie, mijnbouw en bankwezen, over ondernemingsrecht, fusies en overnames, vastgoedtransacties, buitenlandse investeringen, commerciële contracten, naleving van regelgeving en doorlopende juridische audits. GPD vertegenwoordigt klanten ook in complexe civiele en commerciële geschillen, arbitragezaken en insolventieprocedures.

“Monterrey is een belangrijk economisch centrum waar lokale geloofwaardigheid en diepgaande relaties essentieel zijn, vooral voor buitenlandse investeerders die toegang tot de markt willen krijgen”, aldus Alfonso González-Paullada Guerrero, oprichter en managing partner van GPD. “Door onze activiteiten te combineren met Andersen Global versterken we onze synergetische samenwerking met de andere lidfirma's en samenwerkende firma's in het hele land, en gebruiken we onze lokale kennis samen met hun expertise. We kunnen klanten nu gecoördineerde, multidimensionale ondersteuning bieden die aansluit bij de realiteit van het veranderende bedrijfslandschap in Mexico.”

“Onze samenwerking met GPD versterkt onze aanwezigheid in een van de meest dynamische markten van Latijns-Amerika nog verder”, aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “De sectorervaring en relatiegerichte aanpak van GPD zijn een aanvulling op onze bestaande fiscale, juridische en waarderingscapaciteiten in Mexico. Ze verbeteren ons vermogen om klanten te bedienen met echt geïntegreerde oplossingen. Samen blijven we een krachtiger platform opbouwen in Mexico om zowel lokale als grensoverschrijdende klanten te onder bij steunen het navigeren door steeds complexere zakelijke en regelgevende omgevingen.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse aangesloten firma Andersen Tax LLC en heeft nu wereldwijd meer dan 50.000 professionals en een aanwezigheid op meer dan 1000 locaties via haar lidfirma's en samenwerkende firma's.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.