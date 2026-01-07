STALLERGENES GREER POTENZIA LA CAPACITÀ PRODUTTIVA PER L'IMMUNOTERAPIA CON L'ACQUISIZIONE DI ENTOMON S.R.L.

BAAR, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--Stallergenes Greer, leader mondiale nella terapia per le allergie, annuncia oggi di concluso un accordo di acquisizione con Entomon s.r.l., società italiana specializzata nella produzione di estratti certificati di veleno di insetti, in particolare dell'ordine degli imenotteri, utilizzati per la fabbricazione di preparati diagnostici e per l'immunoterapia specifica (ITS) con veleni. La chiusura dell’operazione è prevista entro fine gennaio.

Riconosciuta come l'unica azienda in Europa attualmente in grado di estrarre veleno puro dagli insetti imenotteri, Entomon produce veleno di insetti di qualità farmaceutica per uso medico utilizzando tecniche proprietarie (Entomon Capillary Extracted Venom®).

Grazie a questa acquisizione, Stallergenes Greer rafforza le sue capacità di produzione di veleno e l’approvvigionamento di materie prime per i trattamenti di immunoterapia salvavita contro il veleno, salvaguardando al contempo la continuità dell'assistenza ai pazienti.

L'allergia al veleno degli imenotteri è il fattore scatenante più comune dello shock anafilattico negli adulti1. Secondo le linee guida EAACI, l'immunoterapia specifica (ITS) con veleni, è l'unico trattamento in grado di prevenire le reazioni infiammatorie sistemiche alle punture di api o vespe e di migliorare significativamente la qualità della vita, anche per le persone con reazioni allergiche meno gravi.2

"Le attività di Entomon completano il portafoglio di Stallergenes Greer e rafforzano il nostro controllo sugli estratti allergenici critici, in particolare sui veleni di imenotteri utilizzati nell'immunoterapia allergene-specifica", dichiara il dott. Andreas Amrein, presidente e CEO di Stallergenes Greer. "Questa acquisizione garantisce l'accesso a lungo termine ad estratti di veleno di alta qualità in un mercato limitato da una capacità globale ridotta. L’operazione consolida le nostre partnership esistenti e sostiene un modello diversificato di fornitura dei componenti dell’immunoterapia con veleni. Rafforzando la diversificazione della nostra catena di fornitura, saremo in grado di servire meglio i pazienti e gli operatori sanitari in tutto il mondo, mantenendo il nostro impegno a lungo termine per una cura delle allergie affidabile e di qualità. Siamo lieti di accogliere Entomon all'interno di Stallergenes Greer".

"Entrare a far parte di Stallergenes Greer segna un momento di trasformazione per Entomon. Testimonia la nostra competenza nell'estrazione e nella purificazione del veleno degli imenotteri e della nostra capacità di fornire materie prime di alta qualità, essenziali per le immunoterapie specifiche salvavita. "Siamo entusiasti di questo nuovo percorso che stiamo per intraprendere", dichiara la Dott.ssa Elisabetta Francescato, CEO e fondatrice di Entomon s.r.l.

Informazioni sulle allergie al veleno degli imenotteri

La sensibilizzazione al veleno è comune nella popolazione generale (tra il 9,3% e il 28,7%) e, a seconda dell'ambiente in cui vive e del tipo di attività, più della metà della popolazione viene punta da un insetto almeno una volta nella vita.3 4

L'allergia al veleno è una reazione di ipersensibilità mediata dalle IgE, scatenata dalle punture di insetti come api, vespe, calabroni o altre specie di imenotteri. Sebbene normalmente si produca semplicemente una lieve reazione locale, gli individui allergici al veleno possono manifestare risposte sistemiche che vanno dall'orticaria diffusa all'anafilassi grave. L'allergia al veleno degli imenotteri è la causa principale di anafilassi negli adulti in Europa, essendo responsabile del 48,2% dei casi, e del 20,2% dei casi nei bambini in tutto il mondo.5 Sulla base dei dati nazionali di mortalità, l’anafilassi fatale dovuta a punture di imenotteri rappresenta circa 70 decessi all’anno negli Stati Uniti6, e i dati europei indicano une situazione comparabile di circa 70-75 decessi all’anno in 32 paesi7.

La diagnosi si basa su una combinazione di anamnesi clinica, test cutanei e misurazione delle IgE specifiche per identificare l'insetto responsabile. L'immunoterapia con veleni è l'unico trattamento che ha dimostrato efficacia nel modificare il decorso naturale dell'allergia al veleno. Fornisce una protezione a lungo termine inducendo tolleranza immunitaria8, riducendo notevolmente il rischio di reazioni sistemiche a future punture e migliorando la qualità della vita dei pazienti.

Poiché il veleno degli imenotteri varia da specie a specie, la disponibilità e la qualità degli estratti di veleno sono essenziali per consentire una diagnosi accurata e un'immunoterapia efficace, garantendo ai pazienti un trattamento mirato e affidabile.

Informazioni sui veleni Albey®

I veleni Albey® sono estratti purificati standardizzati ricavati da specie di imenotteri, tra cui le api da miele (Apis mellifera), i gialloni (Vespula spp.), e le vespe cartonaie (Polistes spp.). Questi estratti sono progettati specialmente per l’immunoterapia con veleni, l’unico trattamento comprovato per prevenire gravi reazioni allergiche sistemiche.

Albey® è titolare di autorizzazioni all’immissione in commercio in Francia, Italia, Australia e Nuova Zelanda. I prodotti sono commercializzati in Italia anche ope legis.

Informazioni su Entomon

Con sede a Firenze (Italia), Entomon s.r.l. è una società a responsabilità limitata fondata da importanti biologi e naturalisti con una profonda competenza nello studio degli insetti e del loro impatto sulla salute e sulle attività umane. L'azienda è specializzata nell'estrazione e nella purificazione di estratti di veleno di insetti per reagenti diagnostici e immunoterapia con veleni per individui affetti da allergie alle punture di insetti. Entomon è l'unico produttore in Europa di estratti di veleno di imenotteri puri e certificati. Per maggiori informazioni, consultare il sito: www.entomon.it

Informazioni su Stallergenes Greer

Con sede a Baar (Svizzera), Stallergenes Greer è un'azienda farmaceutica multinazionale specializzata nella diagnosi e nel trattamento delle allergie attraverso lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi per l'immunoterapia allergene-specifica. Con oltre 100 anni di esperienza e innovazione, i suoi prodotti sono disponibili oggi per i pazienti di oltre 40 Paesi nel mondo. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.stallergenesgreer.com.

