Prent Corporation tendrá la designación Dove 1 para liderar los vuelos de traslado de atletas en los arribos del Special Olympics Airlift de 2026

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT), hoy anunció que Prent Corporation recibirá la designación Dove 1 en los arribos del Special Olympics Airlift de 2026 y volará en la primera aeronave en aterrizar en el Aeropuerto del Centro de St. Paul (Holman Field) el viernes 19 de junio. Este arribo histórico dará inicio oficialmente a la misión nacional para transportar atletas y entrenadores hacia los Juegos Olímpicos Especiales de EE. UU. de 2026 en las Ciudades Gemelas de Minnesota.

Al ser el primer Dove en arribar, Prent Corporation será pionera en trasladar atletas y entrenadores olímpicos hacia los Juegos, marcando el ritmo para cientos de pilotos voluntarios y propietarios de aeronaves que participarán posteriormente. Esta designación simboliza liderazgo y un compromiso genuino con impulsar a los campeones a nuevas alturas.

"Al emprender este vuelo de apoyo para los atletas, Prent envía un mensaje poderoso: cada individuo merece ser celebrado y apoyado", afirmó Ron Draper, presidente y director ejecutivo de Textron Aviation. "Agradecemos su liderazgo al hacer que este momento sea inolvidable para los atletas y sus familias".

Organizado por Textron Aviation, el Special Olympics Airlift moviliza a pilotos y propietarios voluntarios de aeronaves Cessna, Beechcraft y Hawker para crear el mayor puente aéreo civil del mundo. Este evento extraordinario brinda a los atletas una experiencia exclusiva y única en la vida. Los donantes de aeronaves —conocidos por sus Dove callsigns— contribuyen con sus aeronaves, tripulación, combustible y tiempo. Durante el Airlift, la Administración Federal de Aviación les otorga prioridad a los Doves en todo el Sistema Nacional del Espacio Aéreo.

"Recibir la designación Dove 1 en el Special Olympics Airlift es un verdadero honor y privilegio", afirmó Joseph Pregont, presidente ejecutivo de Prent Corporation. "Estos atletas encarnan coraje, determinación y alegría, y es inspirador acompañarlos en su recorrido hacia los Juegos y ser parte de esta aventura. Como empresa familiar comprometida con su comunidad, nos sentimos honrados de apoyar a estos atletas destacados y a sus familias. Esperamos que nuestra participación motive a otros a sumarse a esta misión y a celebrar la unidad y los logros alcanzados.

Textron Aviation hace un llamado a propietarios y operadores de aeronaves a unirse a Prent Corporation y convertirse en Doves el viernes 19 y el sábado 27 de junio de 2026. Desde su inicio en 1987, el Airlift ha transportado a más de 10 000 atletas y entrenadores a los Juegos de EE. UU., gracias a la generosidad de clientes de Cessna, Beechcraft y Hawker. El evento es un ejemplo de unión entre la fuerza de la aviación y la comunidad.

Todo el mundo necesita un impulso de vez en cuando. Conviértase en un Dove para este enorme evento aéreo nacional, aquí: airlift.txtav.com.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la experiencia de vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc., ha potenciado el talento de su equipo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y entregar la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye jets ejecutivos, turbohélices y pistones de alto rendimiento, así como productos de misión especial, entrenadores militares y defensa, Textron Aviation ofrece el portafolio de productos de aviación más versátil y completo del mundo, con una fuerza laboral que ha producido más de la mitad de todas las aeronaves de la aviación general a nivel global. Clientes en más de 170 países confían en nuestro desempeño, fiabilidad y versatilidad legendarios, como también en nuestra red global de servicio al cliente, para vuelos asequibles y flexibles. Para más información, visite www.txtav.com .

Acerca de Prent Corporation

Con sede en Janesville, Wisconsin, EE. UU., y con instalaciones adicionales en Texas, México, Costa Rica, Puerto Rico, Malasia, Dinamarca y China, Prent Corporation es el principal diseñador y productor a nivel global de envases termoformados personalizados para la industria de dispositivos médicos. La empresa ha recibido 16 premios WorldStar en envases médicos, un récord sin precedentes. Para obtener más información, visite www.prent.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Acerca de los Juegos Olímpicos Especiales de EE. UU.

Los Juegos Olímpicos Especiales de EE. UU. 2026, programados del 19 al 27 de junio de 2026 en las Ciudades Gemelas de Minnesota con competencias deportivas en la Universidad de Minnesota y el Centro Nacional de Deportes en Blaine, son una celebración nacional de la inclusión, el cambio de percepciones y la capacidad del espíritu humano para superar las limitaciones. Los Juegos de EE. UU., con los socios copresentadores Jersey Mike's Subs y United Healthcare, serán uno de los eventos deportivos más importantes de EE. UU. del año, atrayendo a decenas de miles de fanáticos para celebrar la capacidad de más de 3000 increíbles atletas de los 50 estados mientras compiten en 16 deportes individuales y por equipos de tipo olímpico. Como estado con una larga historia de defensa de la diversidad, la equidad y la inclusión, los Juegos de EE. UU. ahora brindan una oportunidad inigualable para generar nueva energía en torno al movimiento Special Olympics y crear un legado duradero de cambio positivo.

