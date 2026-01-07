位于墨西哥蒙特雷的González-Paullada Domínguez律师事务所加入Andersen Global

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与位于蒙特雷的González-Paullada Domínguez律师事务所（GPD）签署合作协议，拓展其拉丁美洲平台，进一步加强了该组织在墨西哥的业务覆盖。

GPD成立于2021年，提供涵盖交易和诉讼的全面服务。该律所为制造业、房地产、保险、信息技术、矿业和银行等各行各业的客户提供公司法、并购、房地产交易、海外投资、商业合同、监管合规和持续法律审计方面的法律咨询。GPD还代理客户处理复杂的民事及商事诉讼、仲裁和破产程序。

GPD创始人兼管理合伙人Alfonso González-Paullada Guerrero表示：“蒙特雷是重要的经济中心，当地信誉和深厚的人脉关系至关重要，尤其是对于寻求进入该市场的外国投资者而言。通过与Andersen Global合作，我们能够更好地与其他成员公司以及遍布全国的合作公司协同工作，将我们的本地经验与他们的专长相结合。我们携手并进，能够为客户提供协调一致、多维度的支持，以适应墨西哥不断演变的商业环境。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“与GPD的合作进一步巩固了我们在这个拉丁美洲最具活力市场中的地位。GPD的行业经验和以关系为导向的服务方式，与我们在墨西哥现有的税务、法律和估值业务相辅相成，增强了我们为客户提供真正一体化解决方案的能力。我们将共同在墨西哥构建一个更强有力的平台，为本地和跨境客户应对日益复杂的商业和监管环境提供支持。”

