Andersen Global nimmt González-Paullada Domínguez in Monterrey, Mexiko, auf

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global erweitert seine lateinamerikanische Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit der in Monterrey ansässigen Anwaltskanzlei González-Paullada Domínguez (GPD) und stärkt damit seine Präsenz in Mexiko.

GPD wurde im Jahr 2021 gegründet und bietet umfassende Dienstleistungen in Transaktions- und Prozessangelegenheiten an. Die Kanzlei berät Mandanten aus verschiedenen Branchen – darunter Fertigung, Immobilien, Versicherungen, Informationstechnologie, Bergbau und Bankwesen – in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Fusionen und Übernahmen, Immobilientransaktionen, Auslandsinvestitionen, Handelsverträge, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und laufende Rechtsprüfungen. GPD vertritt Mandanten auch in komplexen Zivil- und Handelsrechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren und Insolvenzverfahren.

„Monterrey ist ein bedeutendes Wirtschaftszentrum, in dem lokale Glaubwürdigkeit und enge Beziehungen von entscheidender Bedeutung sind, insbesondere für ausländische Investoren, die in den Markt eintreten möchten“, erklärte Alfonso González-Paullada Guerrero, Gründer und Managing Partner von GPD. „Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global stärken wir unsere Fähigkeit, synergetisch mit den anderen Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen im ganzen Land zusammenzuarbeiten und unsere lokalen Kenntnisse mit deren Fachwissen zu kombinieren. Gemeinsam können wir unseren Kunden eine koordinierte, multidimensionale Unterstützung bieten, die die Realitäten der sich wandelnden Geschäftslandschaft Mexikos widerspiegelt.“

„Unsere Zusammenarbeit mit GPD stärkt unsere Präsenz in einem der dynamischsten Märkte Lateinamerikas“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Die Branchenerfahrung und der beziehungsorientierte Ansatz von GPD ergänzen unsere bestehenden Kompetenzen in den Bereichen Steuern, Recht und Bewertung in Mexiko und verbessern unsere Fähigkeit, Kunden mit wirklich integrierten Lösungen zu bedienen. Gemeinsam bauen wir in Mexiko weiterhin eine stärkere Plattform auf, die sowohl lokale als auch grenzüberschreitende Kunden bei der Bewältigung immer komplexerer geschäftlicher und regulatorischer Rahmenbedingungen unterstützt.“

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.