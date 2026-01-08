Organon conclut un accord de commercialisation pour Nilemdo® de Daiichi Sankyo en France, au Danemark, en Islande, en Suède, en Finlande et en Norvège

JERSEY CITY, NEW JERSEY--(BUSINESS WIRE)--Organon a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec Daiichi Sankyo Europe pour commercialiser Nilemdo® (acide bempédoïque) en France, au Danemark, en Islande, en Suède, en Finlande et en Norvège. Nilemdo® est un nouveau médicament, premier de sa catégorie, indiqué pour les patients présentant un taux de cholestérol élevé et un risque de maladie cardiovasculaire. Il offre un traitement alternatif aux patients qui ne peuvent pas être traités efficacement par les statines.ii

« Cette collaboration combine l’agilité commerciale d’Organon et l’expertise de Daiichi Sankyo en matière d’innovation cardiovasculaire afin de mettre Nilemdo® à la disposition des patients en France, au Danemark, en Islande, en Suède, en Finlande et en Norvège », déclare Thibault Crosnier Leconte, vice-président adjoint et directeur général d’Organon Northwest Europe. « En proposant une nouvelle option thérapeutique aux patients qui ne tolèrent pas les statines, nous contribuons à combler une lacune persistante dans les soins cardiovasculaires, qui touche de manière disproportionnée les femmes, tout en renforçant notre mission qui consiste à fournir des traitements efficaces pour une vie quotidienne plus saine. »

Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès en Europeiii et chez les femmes dans le monde entier,iv mais elles restent sous-étudiées, sous-reconnues, sous-diagnostiquées et sous-traitées.v

Nilemdo® est le premier et le seul traitement de sa catégorie disponible sur ces marchés. Il offre aux professionnels de santé une nouvelle thérapie pour réduire le risque cardiovasculaire chez les patients qui ne parviennent pas à obtenir une réduction suffisante du LDL-C avec des statines ou d’autres traitements hypolipidémiants, ou chez les patients qui ne tolèrent pas les statines ou pour lesquels celles-ci sont contre-indiquées.

Selon les termes de l’accord, Organon distribuera et commercialisera Nilemdo® en France, au Danemark, en Islande, en Suède, en Finlande et en Norvège. Daiichi Sankyo Europe restera le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du produit et Organon sera le représentant local sur le territoire.

À propos de Nilemdo®

Nilemdo® est un médicament hypolipidémiant contenant de l’acide bempédoïque, qui inhibe l’ATP-citrate lyase, une enzyme clé dans la voie de biosynthèse du cholestérol. Il a été approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA) en février 2020.

Indications et utilisation dans l’UE :

Hypercholestérolémie et dyslipidémie mixte

Nilemdo® est indiqué chez les adultes atteints d’hypercholestérolémie primaire (hétérozygote familiale et non familiale) ou de dyslipidémie mixte, en complément d’un régime alimentaire :

en association avec une statine ou une statine et d’autres traitements hypolipidémiants chez les patients qui ne parviennent pas à atteindre les objectifs de cholestérol LDL (LDL-C) avec la dose maximale tolérée d’une statine, ou

seul ou en association avec d’autres traitements hypolipidémiants chez les patients qui ne tolèrent pas les statines ou pour lesquels les statines sont contre-indiquées.

Maladies cardiovasculaires

Nilemdo® est indiqué chez les adultes atteints d’une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse établie ou présentant un risque élevé de développer une telle maladie afin de réduire le risque cardiovasculaire en abaissant le taux de LDL-C, en complément de la correction d’autres facteurs de risque :

chez les patients recevant la dose maximale tolérée d’une statine, avec ou sans ézétimibe, ou

seul ou en association avec l’ézétimibe chez les patients intolérants aux statines ou pour lesquels les statines sont contre-indiquées.

La dose recommandée est d’un comprimé de 180 mg pris par voie orale une fois par jour. Nilemdo® peut être pris pendant ou en dehors des repas. En cas d’oubli d’une dose, le patient doit prendre le comprimé immédiatement et reprendre le schéma posologique habituel le lendemain.

Nilemdo® est destiné à un usage oral uniquement. Les instructions complètes relatives à la posologie et à l’administration sont fournies dans la notice du médicament, disponible ici : Nilemdo, INN-acide bempédoïque. Veuillez consulter votre professionnel de santé.

Les patients doivent être surveillés régulièrement afin d’évaluer l’efficacité et la sécurité du traitement, et des ajustements doivent être effectués si nécessaire en fonction de la réponse et de la tolérance individuelles.

À propos Organon

Organon (NYSE : OGN) est une entreprise mondiale de soins de santé dont la mission est de fournir des médicaments et des solutions efficaces pour une vie quotidienne plus saine. Avec un portefeuille de plus de 70 produits dans les domaines de la santé féminine et des médicaments généraux, y compris des biosimilaires, Organon se concentre sur les besoins de santé qui touchent de manière unique, disproportionnée ou différente les femmes, tout en élargissant l’accès aux traitements essentiels dans plus de 140 marchés.

Basée à Jersey City, dans le New Jersey, Organon s’engage à faire progresser l’accès aux soins, leur abordabilité et l’innovation dans le domaine de la santé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.organon.com et suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok et Facebook.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

À l’exception des informations historiques, le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de l’US Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les attentes d’Organon relatives à son accord de commercialisation du Nilemdo® de Daiichi Sankyo en France, au Danemark, en Islande, en Suède, en Finlande et en Norvège. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que « potentiel », « mission », « s’attend à », « sera » ou des mots de sens similaire. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les attentes actuelles de la direction d’Organon et sont soumises à des risques et incertitudes importants. Si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes se matérialisent, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents de ceux décrits dans les déclarations prospectives figurent dans les documents déposés par Organon auprès de la SEC, notamment le dernier rapport annuel d’Organon sur formulaire 10-K (tel que modifié), les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q (tels que modifiés), les rapports actuels sur formulaire 8-K et d’autres documents déposés auprès de la SEC, disponibles sur le site Internet de la SEC (www.sec.gov). Organon ne s’engage pas à mettre à jour publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

_____________________________ i Bytyçi I, Penson PE, Mikhailidis DP, et al. Prevalence of statin intolerance: a meta-analysis. Eur Heart J. 2022;43(34):3213-3223. doi:10.1093/eurheartj/ehac015 ii Agence européenne des médicaments, Nilemdo (acide bempédoïque) Résumé des caractéristiques du produit, disponible ici : Nilemdo, DCI-acide bempédoïque [dernier accès : janvier 2026] iii OMS, Maladies cardiovasculaires, disponible ici : Maladies cardiovasculaires EURO [dernier accès : décembre 2025] iv Société européenne de cardiologie, Maladies cardiovasculaires chez les femmes, disponible ici : Maladies cardiovasculaires chez les femmes [dernier accès : décembre 2025] v Vogel B, Acevedo M, Appelman Y, et al. The Lancet women and cardiovascular disease Commission: reducing the global burden by 2030. Lancet . 2021;397(10292):2385-2438. doi:10.1016/S0140-6736(21)00684-X Expand

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.