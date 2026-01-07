Andersen Global suma a Luca Pacioli y expande así sus capacidades fiscales en África

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global consolida su presencia en el norte de África al suscribir un acuerdo de colaboración con Luca Pacioli, una firma de servicios fiscales, contables y corporativos cuya sede se encuentra en Túnez, con sucursales en Túnez y Sfax.

Fundada en 1986 por Mongi Ben Mahmoud y dirigida actualmente por el socio director Arcelin Ben Mahmoud, Luca Pacioli está registrada en el Colegio de Contables Públicos de Túnez (OECT) y presta servicios integrados de asesoramiento fiscal, contable y corporativo, con el aval de una profunda experiencia técnica y un amplio conocimiento de la normativa. La empresa ofrece apoyo integral en materia de asesoramiento y planificación fiscal, fiscalidad internacional y precios de transferencia certificados por el IBFD, así como en lo que respecta a litigios y disputas fiscales, servicios de cumplimiento normativo y recursos humanos, información financiera y asesoramiento en fusiones y adquisiciones. Tiene amplias capacidades que también se extienden a la constitución y administración de empresas, la reestructuración corporativa y los servicios de secretaría jurídica, de modo que sus clientes locales e internacionales en los sectores de los servicios financieros, la fabricación, el sector inmobiliario, la energía y la tecnología, entre otros, pueden operar con eficiencia y conforme a la normativa a lo largo de todo el ciclo de vida empresarial en Túnez.

"Así como Pacioli iluminó los esfuerzos artísticos de Da Vinci, nosotros nos dedicamos a iluminar el camino financiero de nuestros clientes", aseguró Arcelin Ben Mahmoud, socio director de Luca Pacioli. "Nuestra misión va más allá de la contabilidad tradicional y el asesoramiento fiscal. Somos los arquitectos del éxito financiero de nuestros clientes. Con esta colaboración con Andersen Global, ampliaremos nuestro legado con mayor agilidad e innovación, aprovechando el alcance global y los recursos de las firmas miembro y colaboradoras de la organización".

"Esta incorporación consolida nuestra presencia en un mercado clave y amplía nuestras capacidades fiscales en el norte de África", explicó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "Luca Pacioli tiene una profundidad técnica y un conocimiento cabal del entorno normativo tunecino que consolidan nuestra capacidad para ofrecerles soluciones integradas y sin complicaciones a las organizaciones que operan en la región".

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y separadas a nivel legal separadas, compuesta por profesionales de los ámbitos fiscal, jurídico y de valoración de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta en la actualidad con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 puntos a través de sus firmas miembro y colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.