-

Daiichi Sankyo y GENESIS Pharma firman un acuerdo exclusivo para la comercialización de VANFLYTA ® en Europa Central y Oriental

  • El acuerdo exclusivo abarca 13 mercados de Europa Central y Oriental
  • La colaboración contribuirá a ampliar el acceso a VANFLYTA para los pacientes con LMA FLT3-ITD positiva recién diagnosticada

MÚNICH--(BUSINESS WIRE)--Daiichi Sankyo (TSE: 4568) y GENESIS Pharma han firmado un acuerdo exclusivo de licencia y suministro para la distribución y comercialización de VANFLYTA® (quizartinib) en 13 mercados de Europa Central y Oriental para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia mieloide aguda (LMA) FLT3-ITD positiva recién diagnosticada.

Según los términos del acuerdo, Daiichi Sankyo se encargará de la fabricación y el suministro de VANFLYTA, mientras que GENESIS Pharma dirigirá las actividades médicas, el acceso al mercado y la comercialización en Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Medios de comunicación:
Simone Jendsch-Dowé
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Simone.Jendsch-Dowe@daiichisankyo.com
+49 (89) 78080 (oficina)

Natalia Karahaliou
GENESIS Pharma
nkarahaliou@genesispharma.com
+30 210 87 71 605

Industry:

Daiichi Sankyo

TOKYO:4568
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Medios de comunicación:
Simone Jendsch-Dowé
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Simone.Jendsch-Dowe@daiichisankyo.com
+49 (89) 78080 (oficina)

Natalia Karahaliou
GENESIS Pharma
nkarahaliou@genesispharma.com
+30 210 87 71 605

More News From Daiichi Sankyo

VERSION CORREGIDA: Esperion y Daiichi Sankyo Europa anuncian una ampliación de su colaboración de 125 millones de dólares que incluye la resolución de un litigio pendiente

ANN ARBOR, Michigan y MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Esperion Therapeutics, Inc. (NASDAQ: ESPR) y Daiichi Sankyo Europa GmbH (DSE), la sede europea de la empresa farmacéutica japonesa Daiichi Sankyo Co. (TSE: 4568), han anunciado hoy una ampliación de su colaboración de 125 millones de dólares, que incluye una resolución de mutuo acuerdo de su disputa comercial y otros cambios para aumentar el valor a largo plazo de sus productos. DSE ha accedido a pagar a Esperion 100 millones de dólares a mediados...
Back to Newsroom