Daiichi Sankyo y GENESIS Pharma firman un acuerdo exclusivo para la comercialización de VANFLYTA ® en Europa Central y Oriental

Daiichi Sankyo (TSE: 4568) y GENESIS Pharma han firmado un acuerdo exclusivo de licencia y suministro para la distribución y comercialización de VANFLYTA® (quizartinib) en 13 mercados de Europa Central y Oriental para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia mieloide aguda (LMA) FLT3-ITD positiva recién diagnosticada.

Según los términos del acuerdo, Daiichi Sankyo se encargará de la fabricación y el suministro de VANFLYTA, mientras que GENESIS Pharma dirigirá las actividades médicas, el acceso al mercado y la comercialización en Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

