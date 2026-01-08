Daiichi Sankyo und GENESIS Pharma schließen Exklusivvertrag über die Vermarktung von VANFLYTA® in Mittel- und Osteuropa

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Daiichi Sankyo (TSE: 4568) und GENESIS Pharma haben eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für den Vertrieb und die Vermarktung von VANFLYTA® (Quizartinib) in 13 Märkten in Mittel- und Osteuropa zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter FLT3-ITD-positiver akuter myeloischer Leukämie (AML) geschlossen.

Gemäß den Vertragsbedingungen ist Daiichi Sankyo für die Herstellung und Lieferung von VANFLYTA verantwortlich, während GENESIS Pharma die medizinischen Angelegenheiten, den Marktzugang und die Vermarktung in Bulgarien, Kroatien, Zypern, der Tschechischen Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, der Slowakei und Slowenien übernimmt. Die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung werden nicht bekannt gegeben.

VANFLYTA wurde im November 2023 in der EU für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter FLT3-ITD-positiver AML in Kombination mit einer Standard-Induktionschemotherapie mit Cytarabin und Anthrazyklin und einer Standard-Konsolidierungschemotherapie mit Cytarabin sowie als Erhaltungsmonotherapie nach der Konsolidierung zugelassen, basierend auf den Ergebnissen der QuANTUM-First-Studie.

„Diese Vereinbarung mit GENESIS Pharma ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, den Zugang zu unseren innovativen zielgerichteten Medikamenten in Mittel- und Osteuropa zu erweitern“, sagte Dr. Markus Kosch, Leiter der Onkologie-Geschäftssparte Europa und Kanada bei Daiichi Sankyo. „Durch die Kombination unserer wissenschaftlichen Expertise mit der starken regionalen Präsenz von GENESIS Pharma wollen wir den Zugang zu VANFLYTA für Patienten mit neu diagnostizierter FLT3-ITD-positiver AML beschleunigen und letztendlich dazu beitragen, die Ergebnisse bei dieser Hochrisikopopulation zu verbessern.“

„Diese neue strategische Zusammenarbeit ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und stärkt unsere langjährige Expertise und unseren Fokus auf die Entwicklung von Medikamenten für schwer zu behandelnde Krebsarten“, sagte Constantinos Evripides, Geschäftsführer von GENESIS Pharma. „Daiichi Sankyo hat uns ein großes Gebiet in Mittel- und Osteuropa anvertraut, und wir freuen uns darauf, gemeinsam daran zu arbeiten, den Zugang zu VANFLYTA in der gesamten Region zu beschleunigen.“

Über FLT3-ITD-positive akute myeloische Leukämie

Im Jahr 2022 wurden weltweit fast 487.300 neue Fälle von Leukämie gemeldet, mit mehr als 305.400 Todesfällen.1 AML macht 23,1 % aller Leukämiefälle weltweit aus und tritt am häufigsten bei Erwachsenen auf. 2,3 In Europa wird jedes Jahr bei etwa 18.000 Menschen AML diagnostiziert, und die Fünf-Jahres-Überlebensrate liegt bei erwachsenen Patienten bei 17 %.4,5 Bei AML wurden eine Reihe von Genmutationen identifiziert, wobei Mutationen des FLT3 (FMS-ähnliche Tyrosinkinase 3) am häufigsten auftreten.6 Rund 80% der FLT3-Mutationen sind FLT3-ITD-Mutationen, die das Krebswachstum fördern und zu einer besonders ungünstigen Prognose beitragen, einschließlich eines erhöhten Rückfallrisikos und einer kürzeren Gesamtüberlebenszeit.7,8 FLT3-ITD-Mutationen treten bei etwa 25–30 % aller erwachsenen Patienten mit AML auf.7,8

Über VANFLYTA

VANFLYTA ist ein hochwirksamer und selektiver oraler Typ-II-FLT3-Inhibitor, der in mehr als 30 Ländern/Regionen in Kombination mit einer Standard-Induktionschemotherapie mit Cytarabin und Anthrazyklin und einer Standard-Konsolidierungschemotherapie mit Cytarabin sowie als Erhaltungsmonotherapie nach der Konsolidierung zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter AML, die FLT3 -ITD-positiv ist, auf der Grundlage der Ergebnisse der QuANTUM-First-Studie zugelassen ist. In den USA ist VANFLYTA nicht als Erhaltungstherapie nach allogener hämatopoetischer Stammzelltransplantation (HSCT) indiziert; eine Verbesserung der Gesamtüberlebensrate mit VANFLYTA in diesem Setting wurde nicht nachgewiesen.

In Japan ist VANFLYTA ebenfalls für die Behandlung von Patienten mit rezidivierter/refraktärer AML zugelassen, die nach einem zugelassenen Test FLT3 -ITD-mutationspositiv sind, basierend auf den Ergebnissen der QuANTUM-R-Studie.

Über Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo ist ein innovatives globales Gesundheitsunternehmen, das zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beiträgt, indem es neue Behandlungsstandards entdeckt, entwickelt und bereitstellt, um die Lebensqualität weltweit zu verbessern. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung nutzt Daiichi Sankyo seine erstklassige Wissenschaft und Technologie, um neue Modalitäten und innovative Medikamente für Menschen mit Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.daiichi-sankyo.eu.

Über GENESIS Pharma

GENESIS Pharma ist ein regionales Biopharmaunternehmen, das sich auf die Vermarktung innovativer biopharmazeutischer Produkte für schwere und seltene Krankheiten in Mittel- und Osteuropa konzentriert. GENESIS Pharma wurde 1997 gegründet und gehörte zu den ersten Pharmaunternehmen in Europa, die sich auf die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von biopharmazeutischen Produkten spezialisiert haben. GENESIS Pharma verfügt über ein starkes Portfolio in Therapiebereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf, das auf langjährigen strategischen Allianzen mit einigen der weltweit führenden Biopharmaunternehmen basiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.genesispharma.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.