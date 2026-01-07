ハイトマン、 福岡県の物流拠点「鳥栖セントラルディストリビューションセンター」を取得

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバル不動産投資顧問会社のハイトマンLLC（以下「ハイトマン」）は、九州の主要物流拠点の1つに位置する鳥栖セントラルディストリビューションセンター（以下「鳥栖セントラルDC」）の取得を発表しました。この取引は、福岡地域における単一資産の物流取引としては過去最大規模となります。この投資は、ハイトマンが運用するファンドと、ハイトマンの戦略的資本パートナーである三菱HCキャピタルリアルティ株式会社（以下「三菱HCキャピタルリアルティ」）および三井住友ファイナンス＆リース株式会社の戦略子会社であるSMFLみらいパートナーズ株式会社（以下「SMFLみらいパートナーズ」）を代表して、ハイトマンにより実行されました。

この最先端施設は、北棟と南棟を合わせて1万7676坪（62万8968平方フィート）の賃貸スペースで構成されています。最適な効率性を実現するよう設計されたこの施設には、待ち時間を短縮するために横並びで積み込みができる柱のないトラックバースが備わっています。この施設は、年間440万kWh以上の発電が可能と見込まれる6200枚以上の太陽光パネルを含む、持続可能性の特徴を備えており、CASBEE評価でA認証を取得しています。

今回の取得は、ハイトマンが誇る不動産ソーシングと価値創造に関する専門性、そして日本の三菱HCキャピタルリアルティとSMFLみらいパートナーズが持つ株式および債券資本市場における能力が一つとなって実現したものです。

ハイトマンのアジア太平洋プライベート・エクイティ・グループのマネージング・ディレクター兼共同責任者であるブラッド・フー氏は次のように述べています。「鳥栖は、福岡から九州全域にわたる高度な製造業の成長と流通活動の中心地です。鳥栖セントラルディストリビューションセンターは、この地域で事業を拡大し続けている幅広いユーザーのニーズに応えることができると考えています。特に、日本市場における大手投資家である三菱HCキャピタルリアルティとSMFLみらいパートナーズとの資本提携は、福岡地域の今後の力強い成長が見込まれるという当社の見通しを裏付けるものであり、大変嬉しく思います」

九州自動車道、長崎自動車道、大分自動車道の交差点である鳥栖インターチェンジから2.3kmという戦略的な場所に位置する鳥栖セントラルDCは、九州全域への直結アクセスを実現します。また、甘木鉄道に近いことから、従業員のアクセスも容易で、テナント運営をサポートするという利点もあります。

三菱HCキャピタルリアルティは、「鳥栖セントラルディストリビューションセンターは、九州全域をカバーする戦略的な立地にあり、近年半導体などの先端技術の拠点となっているこの地域の多様な物流ニーズを取り込むのに有利な立場にあります。今回の投資を通じて、地域の産業と経済の発展に貢献できることを光栄に思います」と述べています。

SMFLみらいパートナーズは、ハイトマンや三菱HCキャピタルリアルティといったグローバルでの経験豊富なパートナーと共に、高品質な物流施設の提供を通じて日本の物流インフラの発展を支援し、地域経済と地域社会の持続的な成長に貢献してまいります。

鳥栖市場は、過去4年間で6兆円を超える設備投資を記録した半導体製造業の成長を背景に、九州地域の中核物流拠点へと急速に発展しました。福岡は、堅固なインフラと人口流入に支えられ、日本で最も急速に成長している都市の一つであり続けています。

ハイトマンは、物流施設、住宅、セルフストレージ、オフィスなど、日本の主要不動産セクターにおいてポートフォリオを拡充し続けています。ハイトマンは、今回の取得に加え、福岡において9件の住宅ポートフォリオの取得を完了し、日本市場へのコミットメントをさらに強化しました。

ハイトマンは、2025年9月30日現在で480億ドルの資産を運用するグローバル不動産投資顧問会社です。1966年に設立し、シカゴにグローバル本社を、ロンドンに欧州本社を置くハイトマンは、世界10か所にオフィスを構え、世界の不動産市場と資本市場において、積極的な活動を展開しています。ハイトマンは、プライベート・エクイティ、債券、上場不動産投資信託を通じて不動産投資を行っています。

三菱HCキャピタルリアルティは、投資した不動産のバリューアップを図る不動産再生投資事業のほか、不動産ソリューション事業、物流投資事業、ホテル投資事業、不動産ファイナンス事業など、不動産の価値を高めるさまざまな取り組みを通じて、都市や社会の課題解決に取り組んでいます。

三菱HCキャピタルリアルティウェブサイト：https://www.mitsubishi-hc-capital-realty.co.jp/english/

SMFLみらいパートナーズは、金融機能を持つ事業会社として、不動産事業を主力事業の一つに位置付けております。不動産リース、ノンリコースローン、エクイティ出資などの幅広いソリューションの提供を通じて、多岐にわたる分野でお客さまやビジネスパートナーと共に、新たな価値を共創しています。今後も、賃貸住宅、物流施設、オフィス、商業施設等への投融資を通じて、地域経済および地域社会の持続的な発展に貢献していきます。

SMFLみらいパートナーズウェブサイト：https://www.smfl-mp.co.jp/

