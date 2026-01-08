レノボ、Tech World @ CES 2026にて、パーソナライズ型・知覚型・プロアクティブAIポートフォリオでハイブリッドAIの次なる時代を定義

ラスベガス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ラスベガスのSphereで開催されたTech World @ CES 2026において、レノボはハイブリッドAIの未来に向けた、これまでで最も大胆なイノベーションを発表し、新たなパーソナルAIスーパーエージェント、AI PCおよびスマートフォン、エージェンティック・ネイティブなウェアラブルを含む概念実証、次世代のエンタープライズ向けAIインフラ、そしてエンターテインメントおよびスポーツ分野における画期的な業界連携を紹介しました。

デバイス、インフラ、ソリューション、そしてサービス全体にわたる長年のAIイノベーションを基盤に、レノボはAIが今やパーソナライズされ、高い知覚性とプロアクティブ性を備え、あらゆる場所に存在することを示しました。レノボの新たな提供内容は、個人および組織に適応し、デジタルツインとしてエコシステム全体のアクションを統合・調整することで、生産性、つながり、そして創造性を高めます。

Sphereのステージで行われた没入型体験では、業界のリーダーや著名人がレノボとともに登壇し、ハイブリッドAIがパーソナル、エンタープライズ、そしてパブリックの各モデルを安全に統合し、サッカー場から工場の現場に至るまで世界を変革し、よりスマートなAIをあらゆる人へ提供する方法を詳述する基調講演を行いました。

主な発表内容は以下のとおりです。

Lenovo Qira/Motorola Qira：この統合されたパーソナルAIスーパーエージェントは、ユーザーの許可のもとで知覚し、思考し、行動することで、PC、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル全体にわたり、「one AI, multiple devices（1つのAIで複数のデバイスに対応）」というレノボ独自のビジョンを具現化します。

AIネイティブデバイス：次世代AI PC、モトローラのフラッグシップ・スマートフォン、知覚AIペンダントのコンセプト、そしてコンセプト・スマートグラスにより、ユーザーが必要とするあらゆる場所へAIを届けます。

画期的なフォームファクターによるコンセプトモデル（PoC：概念実証）：ThinkPad Rollable XDコンセプト、Lenovo Legion Pro Rollableコンセプト、AI Perceptive Companionコンセプト、そしてPersonal AI Hubなどの新デバイスが、AI体験を再定義します。

業界特化型AI推論サーバー：新たなThinkSystemおよびThinkEdgeサーバーは、あらゆる規模・業界のワークロードに対応する強力なAI推論性能を提供します。

Lenovo Hybrid AI Advantageの拡充：安全性と高度性を備えたAI推論および運用を実現するレノボの次世代エンタープライズ向けサーバーやソリューションが進化し、新たなLenovo Agentic AI Servicesも含まれます。

NVIDIAと連携したレノボAIクラウドギガファクトリー：AIクラウドプロバイダーがエンタープライズ向けAIワークロードをより迅速に本番環境へ展開し、顧客を構築段階から本番環境への移行を支援します。

：AIクラウドプロバイダーがエンタープライズ向けAIワークロードをより迅速に本番環境へ展開し、顧客を構築段階から本番環境への移行を支援します。 レノボAIが支えるFIFAワールドカップ：カスタムAIソリューションにより、選手やコーチをエンパワーするとともに、より没入感の高いファン体験を提供します。さらにレノボは、サッカーファン向けに、ThinkPad、ThinkBook、Yoga、Legion、Idea、そしてモトローラの各ポートフォリオにわたるFIFA World Cup 26™ Special Editionデバイスを展開します。

「AIは、私たち一人ひとりにとって、創造性を高め、直感を研ぎ澄まし、想像力を刺激する存在となります。それは、私たち固有の言語、習慣、経験、そして記憶を基に機能するようになったからです。これは、人間の可能性を拡張し、高め、最大化するための根本的な転換です」と、レノボ会長兼最高経営責任者（CEO）の楊元慶（ヤンチン・ヤン）は述べました。「企業にとって、この変革はさらに深いものです。AIは、プロセス管理やワークフローの最適化を超えており、組織が自社の業務から生み出される独自データを活用し、自らの意思決定ロジックを適用することで、自己学習し、自己改革を続ける存在へと変わることを可能にしています。」

この迅速な適応とカスタマイズにより、かつてないほどシームレスな運用が実現します。AIエージェントはデバイス上、プライベートサーバー、またはクラウドにおいて、より高い自律性と専門性をもって行動し、相互に連携するようになります。

「これこそが私たちがインテリジェント・モデル・オーケストレーションと呼ぶものであり、あらゆるAIスーパーエージェントの基盤です」と、レノボの最高技術責任者（CTO）であるトルガ・クルトオールは述べました。「これにより、AIエージェントは複数の専門モデルのプールにアクセスし、その時点でのユーザーのニーズに最適なモデルを特定して性能を最適化し、セキュリティの最大化、遅延の最小化、そしてコンピューティングコストの削減を実現します。」

Lenovo Qira/Motorola Qiraによるデバイス横断のパーソナルAI

Lenovo Qira/Motorola Qiraは、PC、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルを含むレノボおよびモトローラのデバイス全体でシームレスに動作し、状況に応じた支援を提供するパーソナルAIスーパーエージェントです。パーソナル・アンビエント・インテリジェンス・システムと呼ばれるこの統合型AIは、レノボ製品ではLenovo Qira、モトローラ製品ではMotorola Qiraとして提供され、複数のデバイスにわたって1つのパーソナルAIを提供するというレノボのコミットメントを体現しています。

ユーザーの許可のもと、Lenovo Qiraはユーザーを理解し、対応するデバイス、アプリ、そしてサービス全体にわたってアクションを実行するよう設計されており、レノボおよびモトローラの製品全体で動作します。マルチモーダルな入力とパーソナルなナレッジベースを活用し、Lenovo Qiraはユーザーが共有することを選んだ情報から学習し、その理解をユーザーがどこにいても活用することで、速やかかつパーソナルに感じられる支援を提供します。

Lenovo Qiraは、デバイス、サービス、そしてワークフロー全体にわたってタスクを連携・調整することで、洞察を行動へと変換し、ユーザーが十分な情報に基づいた、より影響力のある一歩を踏み出せるよう支援します。

インテルとの連携によるAI PCポートフォリオの拡充

レノボは、インテルとの共同構想のもと、次世代の「Aura Edition AI PC」を発表しました。新たなIntel Core Ultra Series 3プロセッサーを搭載し、パーソナライズされたパフォーマンスを統合するよう設計されています。

拡充されたAura Editionポートフォリオには、以下が含まれます。

ThinkPad X1およびX1 2-in-1 Aura EditionノートPC：インテル搭載による高性能と、適応型インテリジェンス、高度なセキュリティ、そして柔軟なフォームファクターを融合し、現代のプロフェッショナルなワークフローに対応するプレミアム・ビジネスノートPCです。

Yogaシリーズ Aura Edition：薄型・軽量なデザインで、パーソナライズされたパフォーマンス、没入感のあるエンターテインメント、そして創造的な多用途性を提供するコンシューマー向けAI PCです。

ThinkCentre X AIO Aura Editionデスクトップ：特徴的な16：18ディスプレイを備えた洗練された業務向けオールインワン・デスクトップで、AI機能により、省スペースな環境における生産性、セキュリティ、そしてコラボレーションを強化します。

：特徴的な16：18ディスプレイを備えた洗練された業務向けオールインワン・デスクトップで、AI機能により、省スペースな環境における生産性、セキュリティ、そしてコラボレーションを強化します。 Yoga 32-inch AIO i Aura Editionデスクトップ：AIによるパフォーマンスと没入感のある映像、そしてスマート機能を融合し、仕事、創作、家庭での使用に対応する、独自デザインのオールインワンPCです。

主な特長は以下のとおりです。

動的な体験とパフォーマンス調整を実現する「Smart Modes」

デバイス間でメディアを即時に転送できる「Smart Share」

プロアクティブかつAI対応のデバイスサポートを提供する「Smart Care」

「Aura Editionの共同開発を開始した当初から、レノボのデザインにおけるリーダーシップと、あらゆるレベルでのインテルのAIパフォーマンスを融合し、顧客にとって極めてインテリジェントなPC体験を創出するという共通のビジョンがありました」と、インテルCEOのリップブー・タン氏は述べました。「その協業は、インテルの最新Core Ultra Series 3プロセッサーを搭載し、さらに多様なフォームファクターと機能を備えたレノボのAura Editionポートフォリオの拡充とともに、今後も継続されます。」

モトローラの新たなフラッグシップ・スマートフォンおよび限定モデル

モトローラは、最先端の性能と洗練されたデザインを融合した2つのフラッグシップAIデバイスにより、プレミアム・スマートフォンのポートフォリオを拡充しました。

motorola razr fold：8.1インチの大画面ディスプレイ、業界をリードするカメラシステム、スケッチから画像生成まで対応する高度なクリエイター向けツール、そして「Catch Me Up」や「Next Move」といったMotorola Qiraの機能を備え、razrファミリーに全く新しいフォームファクターを導入します。

motorola signature：これまでで最も洗練されたモトローラのスマートフォンであるmotorola signatureは、4基の5,000万画素AI搭載カメラ、Snapdragon 8 Gen 5モバイルプラットフォーム、洗練されたデザインに加え、オンデマンドのホワイトグローブ・アシスタンス、そして7年間のOSおよびセキュリティアップデートを備えています。

FIFAとのテクノロジー・パートナーシップをさらに深化させる取り組みの一環として、motorola razr FIFA World Cup 26™ Editionも発表されました。大会の公式ブランドから着想を得た背面には、大会のエネルギー、包摂性、そして勢いを表現する幾何学的デザインを採用し、インタラクティブな外部ディスプレイとAI体験も備えています。

ビジョナリーなAI主導の概念実証

レノボは、生産性を加速し、体験を向上させ、そしてウェルビーイングを守る、AI対応デバイスのエコシステムと大胆な新デザインを備えた一連の概念実証を披露しました。

画期的なコンセプトには、以下が含まれます。

ThinkPad Rollable XDコンセプト：外向きディスプレイと、拡張可能なユーザー向けスクリーンを備えた、世界初クラスのアウトフォールディング型デバイスの1つで、マルチタスクとコラボレーションを可能にします。

Lenovo AI Glassesコンセプト：スマートデバイスとワイヤレスで接続され、AIによる支援、マルチメディア操作、そして複数デバイスの統合を組み合わせることで、ユーザーと周囲との関わり方を一新するメガネ型デバイスです。

Lenovo Smart Sense Displayコンセプト：モバイルフォン、ノートPC、タブレットなど複数のパーソナルデバイスと接続するインテリジェントなディスプレイハブで、直感的かつAIを活用した操作体験を提供します。

：モバイルフォン、ノートPC、タブレットなど複数のパーソナルデバイスと接続するインテリジェントなディスプレイハブで、直感的かつAIを活用した操作体験を提供します。 Legion Pro Rollable：デュアルモーターによるテンションベースの設計を採用し、両端から水平方向に展開するコンセプト・ゲーミングノートPCのディスプレイで、携帯性を損なうことなく、より大型の競技用ディスプレイに近い体験を実現します。

また、レノボのPersonal AI Hubコンセプトである「Project Kubit」も発表されました。これは、多数のPC、スマートフォン、ウェアラブル、そしてスマートホームデバイスにわたってAI対応アプリケーションを支援する、パーソナル・エッジクラウド・デバイスです。NVIDIA Grace Blackwell Superchipを基盤とする2台のThinkStation PGXコンパクトAIワークステーションを、透明なタッチスクリーンディスプレイの背面に搭載しており、プラットフォーム横断でデータを収集することで、個人が新たなレベルの分析機能やAI対応アプリケーションにアクセスできるようにします。

モトローラの312 Labsチームは、Motorola Qiraのデバイスエコシステムに組み込まれる可能性を有し、常時アクセス可能で状況認識型のAI Perceptive Companionとなる概念実証「Project Maxwell」も発表しました。指示が与えられると、この有用なアシスタントは、ユーザーが見ているものや耳にする音を捉え、話している内容を聞き取り、状況全体に関するデータを継続的に収集し、リアルタイムの洞察とパーソナライズされた提案を提供します。これにより、AI Perceptive Companionは状況に応じた提案を行い、日常のタスクの自動化と効率化を支援できます。

革新的な推論サーバーで変革するエンタープライズAI

レノボは、業界で最も包括的なAI推論に最適化されたサーバー・ポートフォリオを発表しました。これは、データが生成される場所、すなわちデータセンター、ハイブリッド環境全体、そしてエッジにAIを届けることを目的に設計されたものです。

新たなLenovo ThinkSystemおよびLenovo ThinkEdgeサーバーは、あらゆる規模のワークロードに対応し、あらゆる業界に向けて強力なAI推論性能を提供します。新しいラインアップには、以下が含まれます。

Lenovo ThinkSystem SR675i：あらゆる場所でフルLLMを実行できるよう設計された、安全性を備えたAI推論サーバーで、製造業における高速シミュレーション、重要なヘルスケア、そして金融サービス環境における大規模ワークロードに対応する圧倒的な性能を提供します。

Lenovo ThinkSystem SR650i：高密度GPUコンピュートによる高速化されたAI推論性能を提供し、既存のデータセンターにおいて拡張性が高く、容易に導入できる設計となっています。

高密度GPUコンピュートによる高速化されたAI推論性能を提供し、既存のデータセンターにおいて拡張性が高く、容易に導入できる設計となっています。 Lenovo ThinkEdge SE455i：小売、通信、産業用途向けに設計された業界最高水準の超小型サーバーで、超低レイテンシーと高い堅牢性を備え、-5°Cから55°Cまでの幅広い温度環境に対応し、データが存在するあらゆる場所へAI推論機能を提供します。

Lenovo Hybrid AI Advantageと組み合わせることで、顧客は比類のない専門知識やユースケース、ライフサイクル全体にわたるサポートを享受できます。

製造、物流、そしてロボティクス分野における「Lenovo Agentic AI」サービス

レノボのHybrid AI Advantageはすでにエンタープライズの運用を変革しており、オンプレミスおよびエッジのソリューションを備えたプライベートクラウドを通じて、企業データを保護しながら強力なAIを活用できるようにしています。現在は、運用の効率化、手作業の負担軽減、そして課題解決の迅速化と一貫性向上を実現するAIエージェントの設計、導入、管理を支援するフルライフサイクル・サービス「Lenovo Agentic AI Services,」も含まれています。

Lenovo Hybrid AI Factoryに支えられたこれらのサービスは、高付加価値のユースケースの特定から、ガバナンスを確保した本番運用可能なエージェントの運用まで、組織にとって実践的な道筋を提供します。検証済みユースケースを集約したLenovo AI Libraryを活用することで、顧客は最短90日で、要件に合わせたエンタープライズグレードのエージェントを導入できます。

レノボはまた、「Lenovo xIQ」も発表しました。Lenovo xIQは、Lenovo Hybrid AI Factory内に位置付けられ、デバイス、アプリケーション、そしてクラウド環境全体にわたるAIの導入と管理を簡素化する、3つのAIネイティブなデリバリー・プラットフォームで構成されます。Lenovo xIQプラットフォームは、Lenovo Agentic AI Services、Lenovo Hybrid AI Factory、そしてLenovo AI Libraryを、単一のエンド・ツー・エンド型ハイブリッドAIモデルに統合します。

Sphereのステージでは、レノボはAI搭載サプライチェーン・プラットフォームであるLenovo iChainを、180以上の市場にわたって世界各地から順序付けされた2,700点の部品で構成されるThinkBook Plus Auto Twist AI PCをリアルタイムに可視化する形で紹介しました。iChainは、マルチエージェント・オーケストレーションを活用して、グローバルな調達の管理、障害・混乱の予測、物流の最適化、そして組立の調整を行います。

レノボはまた、エンタープライズ向けロボティクス分野における画期的な技術的進展として、大手エネルギー事業者向けに導入された6本脚のAIロボット「Daystar（robodog）」を発表しました。このロボットは、構造および安全上の問題に対して90%の検知精度を達成し、人間の技術者を危険な環境に立ち入らせることなく運用されています。

NVIDIAと連携したレノボAIクラウドギガファクトリー

レノボは、NVIDIAとのハイブリッドAIにおける協業の拡大を発表し、共同イノベーションを通じて、パーソナル、エンタープライズ、そしてパブリックの各AIプラットフォーム全体でAIの導入を加速させるという共通のコミットメントを改めて強調しました。

次世代のAIクラウド・プロバイダー向けに設計されたNVIDIAと連携したレノボAIクラウドギガファクトリーは、事前統合されたレノボのハイブリッドAIインフラ、NVIDIA Vera Rubin NVL72 AIスーパーコンピューターを含むNVIDIAのアクセラレーテッド・コンピューティング・プラットフォーム、そしてフルライフサイクルのLenovo Hybrid AI Factory Servicesを統合することで導入プロセスを簡素化し、1兆パラメーター規模のAIファクトリー・ワークロードにおける初回トークン生成までの時間（TTFT）を短縮します。

常識を超えた体験の創出

レノボのエンタープライズ向けの進化は、あらゆる規模の顧客を対象に設計されており、今回の発表の会場となった先進的な没入型エンターテインメント施設であるSphereも含まれます。Sphere Studiosの公式テクノロジー・パートナーであるレノボの処理能力は、今回の基調講演に向けたSphereのコンテンツ制作を支えるために活用されました。

高性能ワークステーションおよびインフラストラクチャー・プラットフォームにより、レノボのテクノロジーはSphere Studiosの制作ワークフローおよび運用に完全に統合されています。AMD EPYC™プロセッサーとNVIDIAのアクセラレーテッド・コンピューティングを搭載した数百台のLenovo ThinkSystem SR655 V3サーバーが、このユニークな会場におけるオリジナルコンテンツや没入型体験を支えるために使用されています。

スポーツ向けAI：FIFAおよびF1®における洞察と体験の高度化

レノボは、FIFA World Cup 2026™とFIFA Women’s World Cup 2027™の公式テクノロジー・パートナーです。レノボとFIFAは、「Football AI Pro」を発表しました。。Football AI Proは、LenovoのAI Factoryを基盤に構築されており、サッカーに特化したインタラクションツールで、複数のエージェントをオーケストレーションし、数百万のデータポイントを精査し、2,000種類を超える指標を分析して、迅速な洞察を提供します。

アナリストは、データをリアルタイムで立体的かつ直感的に表現するビデオクリップや3Dアバターを用いて、チームのパターンを比較できます。

コーチは、次の試合で自らの戦術変更が対戦相手に対してどのように機能するかを検討できます。

は、次の試合で自らの戦術変更が対戦相手に対してどのように機能するかを検討できます。 選手は、パーソナライズされた試合分析を受け取ることができます。

Football AI Proは、ヤンチン・ヤンとジャンニ・インファンティーノ氏が掲げた、レノボの「Smarter AI for All」とFIFAの「Football Unites the World」というビジョンの融合を完全に体現しています。これは、Tech World 2024でレノボとFIFAのグローバル・パートナーシップが発表された際に、両氏によって示されたコミットメントです。

レノボはまた、年内に公開予定の新たなAI搭載ファン体験として、AI対応のレフリー視点カメラ（Ref Cam View）、スタジアム内ナビゲーション向けのAIウェイファインディング、レノボおよびモトローラのユーザー向けパーソナライズド・ハイライト作成ツール、そしてFootball AI Proの一般消費者向けバージョンを発表しました。

レノボとFormula 1®は、次世代の放送イノベーションを推進するため、Lenovo Neptune液体冷却テクノロジーの導入を発表しました。レノボのソリューションは、Formula 1の高性能コンピューティング（HPC）環境のフットプリントを最適化し、より広範なサステナビリティ目標に向けた重要な一歩となり、さらに、世界中で8億2,000万人を超えるファンに向けたライブ放送の提供を支援します。

よりスマートなAIをあらゆる人へ：状況認識・パーソナライズ・スケーラブルなソリューション

マルチエージェント型のパーソナルデバイスからリアルタイム推論インフラに至るまで、レノボは、拡張性とカスタマイズ性を備え、AIの力をすべての人にもたらす準備が整ったAIエコシステムを構築しています。

