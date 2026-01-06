SonicEdge gibt auf der CES 2026 eine Partnerschaft zur Integration von Halbleitern bekannt, da die modulierte Ultraschalltechnologie zunehmend in der Industrie Anwendung findet

BINYAMINA-GIV'AT ADA, Israel--(BUSINESS WIRE)--SonicEdge, ein Pionier im Bereich der mikroakustischen Innovation, gab heute auf der CES 2026 eine neue strategische Partnerschaft mit einem weltweit führenden Halbleiterhersteller bekannt, um seine modulierte Ultraschall-IP direkt in Audio-Chipsätze der nächsten Generation zu integrieren. Der Audio-Chipsatz wird die modulierten Ultraschalllautsprecher von SonicEdge nativ ansteuern. Es wird erwartet, dass weitere bedeutende Chip-Unternehmen folgen werden, da die Branche modulierten Ultraschall als die Technologie anerkennt, die KI-gestützte Hörgeräte und Wearables ermöglicht.

Integration auf Halbleiter-Ebene beschleunigt die Marktakzeptanz

Diese neue strategische Partnerschaft mit einem weltweit führenden Halbleiterhersteller stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Einführung der modulierten Ultraschalltechnologie dar. Durch die Integration von SonicEdge IP auf Siliziumebene können Chiphersteller native Unterstützung für modulierte Ultraschalllautsprecher bieten, Integrationsbarrieren für OEMs beseitigen und einen neuen Maßstab für die Audioleistung in Geräten mit begrenztem Platzangebot setzen.

„Chip-Hersteller sind sich heute bewusst, dass KI-fähige Hearables eine grundlegend andere akustische Architektur erfordern“, erklärte Dr. Moti Margalit, CEO und Mitbegründer von SonicEdge. „Modulierter Ultraschall bietet die Leistung, Miniaturisierung und Energieeffizienz, die diese Geräte erfordern, und wir beobachten eine rasante Entwicklung in der Branche hin zur Einführung dieser Technologie.“

Kommerzielle Dynamik und Produktentwicklung

Mit über 25 Patenten und bewährten kommerziellen Integrationen etabliert SonicEdge modulierten Ultraschall als grundlegende Technologie für Audiogeräte der nächsten Generation. Die Kernprodukte von SonicEdge werden derzeit in aktiven Integrationsprogrammen mit wichtigen Kunden in verschiedenen Hearables- und Wearables-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen entwickelt außerdem integrierte Lösungen der nächsten Generation, darunter die Plattform SonicTwin 100 (ST100), die modulierte Ultraschalltreiber mit fortschrittlicher Mikrofontechnologie kombiniert, um bahnbrechende Leistungen bei der aktiven Geräuschunterdrückung und der Audioverarbeitung mit extrem geringer Latenz für KI-gestützte Geräte zu ermöglichen.

Auf der CES 2026

SonicEdge wird auf der CES 2026 (6. bis 9. Januar) seinen ausgewählten Kunden, Investoren und Partnern seine integrierten Lösungen der nächsten Generation vorstellen, darunter auch das SonicTwin 100. Um einen Termin zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an info@sonicedge.io

Über SonicEdge

SonicEdge revolutioniert die Audioindustrie mit innovativen Miniaturlautsprechern, die auf bewährter Siliziumtechnologie basieren. Als Pioniere im Bereich der fortschrittlichen Klangerzeugung entwickelt SonicEdge bahnbrechende Audiolösungen, die mehr Leistung auf unglaublich kleinem Raum bieten. Dieser Ansatz basiert auf derselben zuverlässigen Siliziumtechnologie, die weltweit in Milliarden von intelligenten Geräten, von Mobiltelefonen bis hin zu Fahrzeugen, zum Einsatz kommt und es uns ermöglicht, hochwertige Audioprodukte in großem Maßstab herzustellen. Die Technologie verbessert sich mit jeder Generation und verdoppelt alle zwei Jahre die Klangausgabe aus demselben winzigen Raum.

Durch die Kombination mehrerer Audiofunktionen in einem einzigen, kompakten Gehäuse verbessert SonicEdge kontinuierlich sowohl die Leistung als auch die Gestaltungsmöglichkeiten. SonicEdge erweitert kontinuierlich die Grenzen der Audiotechnologie und bietet Lösungen, die eine hervorragende Klangqualität mit bahnbrechenden neuen Funktionen in immer kompakteren Designs vereinen.

