タレス、サムスン電子のCES*で受賞したポスト量子チップを支援

フランス・ムードン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 量子コンピューターは、これまでにない処理能力を備えており、将来的には現在の暗号化標準に大きな課題を突き付けることになります。こうした背景から、タレスは、同社のセキュアなオペレーティングシステムおよび耐量子暗号ライブラリを組み込んだ、サムスン電子のシステムLSI事業部による新たなポスト量子対応セキュリティチップが、CES 2026で評価されたことを歓迎しています。この画期的な進歩は、現在のサイバー攻撃だけでなく、将来の量子時代における脅威からも、コネクテッドデバイスを保護するうえでの大きな前進を示すものです。

タレスの堅牢化されたOSにより、受賞歴のあるサムスンのセキュリティチップは、デバイスの電源投入時から、ハードウェアベースの耐量子セキュリティを提供できます。これにより、暗号化されたデータやデバイス認証情報は、従来の攻撃と量子攻撃の両方に対して保護され、ポスト量子の世界においても、機密性、完全性、そして長期的な信頼性が維持されます。

リスクは将来に限ったものではありません。悪意のある攻撃者はすでに、現在の暗号化標準で保護されたデータを傍受し、将来量子コンピューターが実用化された時点で解読する目的で保存することが可能です。いわゆる「今収集し、後で解読する（harvest now, decrypt later）」という手法です。実際、量子コンピューティングが想定どおりの能力を発揮した場合、個人の身元情報や機密性の高い認証情報、さらにはコネクテッドデバイスに組み込まれた暗号鍵に至るまで、現行標準で保護されているあらゆる情報が露呈するおそれがあります。

タレスのOSおよびPQCライブラリにより、サムスンのチップは、次世代暗号を高速に実行しつつ、消費電力とメモリ消費を抑えることが可能になります。これにより、次の点が確保されます。

耐量子暗号による暗号化および認証

最小限のフットプリントで実現する高性能な暗号処理

「今収集し、後で解読する（harvest now, decrypt later）」攻撃に対する長期的な機密性

「この先駆的な成果において、サムスンのシステムLSI事業部と提携できたことを大変誇りに思います。S3SSE2Aチップは、エネルギー効率に優れた設計で、堅牢かつ将来を見据えたセキュリティを提供する画期的な製品です。この進歩は、ポスト量子セキュリティがハイエンドシステムだけのものではなく、コンシューマー向け電子機器から大規模なIoTエコシステムに至るまで、すべてのコネクテッドデバイスに不可欠であることを示しています。両社は、組み込み型サイバーセキュリティにおいて、可能性の水準を引き上げ、業界に新たなベンチマークを打ち立てました」と、

タレスのモバイル・コネクティビティ・ソリューション担当バイスプレジデントであるエバ・ルーディンは述べています。

サムスン電子でシステムLSIセキュリティ＆パワー製品開発チームのバイスプレジデント兼責任者を務めるHwa Yeal Yu氏は、次のように付け加えました。「サムスンとタレスは、セキュリティ分野において長年にわたる協業関係を築いてきました。今回、業界初となるPQCのトータルソリューションであるS3SSE2Aを発表できることをうれしく思います。本ソリューションは、ハードウェアとソフトウェアの統合を前提に、開発当初から共同で開発されたもので、卓越したレベルのセキュリティを実現しています。今後もタレスとの協業を継続し、次世代のコネクテッドデバイスに向けたセキュリティソリューションの高度化を進めていきます。」

タレスについて

タレス（Euronext Paris: HO）は、防衛、航空宇宙、サイバー＆デジタル分野向けの先進技術におけるグローバルリーダーです。同社の革新的な製品およびサービスのポートフォリオは、主権、安全性、持続可能性、包摂性といった複数の重要な課題に対応しています。

このグループは、特に人工知能、サイバーセキュリティ、量子技術、クラウド技術などの重要な環境を対象とした主要分野の研究開発に年間40億ユーロ以上を投資しています。

タレスは世界68カ国に8万3,000人以上の従業員を抱えています。2024年度のグループ全体の売上高は206億ユーロを記録しています。

