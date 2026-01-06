-

ELIOR GROUP: Half-Year Statement of the Liquidity Contract

Pursuant to the liquidity contract granted by ELIOR GROUP to NATIXIS ODDO BHF, the following resources appeared on the liquidity account on December 31, 2025:

  • 88 176 shares
  • €312 457.03

As a reminder, when the contract was established, the following resources appeared on the liquidity account:

  • 91 782 shares
  • €329 518.25

From July 1, 2025 to December 31, 2025, the following transactions were executed:

  • 2 037 purchase transactions
  • 1 992 sale transactions

During that period, the volumes traded were:

  • 1 289 947 shares and €3 437 518.43 on purchase
  • 1 334 734 shares and €3 605 332.76 on sale

This statement is available on the website of Elior Group: www.eliorgroup.com
(investors/regulated information/regulated information/information relating to the liquidity contract)

ELIOR GROUP
Société anonyme
Head office : 9-11 allée de l’Arche, Paris La Défense Cedex (92032)
408 168 003 R.C.S. Nanterre

Listing Market: Euronext Paris
Eurolist segment B
ISIN code : FR0011950732

Appendix: Details of transactions by trading day

Date

PURCHASES

SALES

Number of purchase transactions

Number of shares purchased

For an amount of

Number of sale transactions

Number of shares sold

For an amount of

Total

2037

1289947

3437518,43

1992

1334734

3605332,75

01/07/2025

14

10000

25590

14

6037

15564,07

02/07/2025

17

13000

33774

24

12641

33167,42

03/07/2025

8

4001

10478,63

16

8360

22090,8

04/07/2025

27

12770

32885,55

6

2024

5199,89

07/07/2025

30

14000

35808

12

8000

20588

08/07/2025

2

2000

5082

36

17000

43958

09/07/2025

8

5000

13144

13

8051

21323,46

10/07/2025

9

7000

18678

14

9000

24146

11/07/2025

18

12000

31842

4

3000

8016

14/07/2025

30

9000

23330

4

3000

7842

15/07/2025

11

9000

23436

9

8033

20975,05

16/07/2025

20

12000

30726

4

4000

10264

17/07/2025

12

10000

25388

17

11000

28018

18/07/2025

8

3000

7719,48

27

13000

33468

21/07/2025

6

4000

10350

15

11252

29358,78

22/07/2025

11

7000

18400

14

6000

15864

23/07/2025

13

6000

15954

16

8000

21356

24/07/2025

14

11000

29580

33

21670

58729,72

25/07/2025

17

10000

26784

17

13000

35360

28/07/2025

35

25000

67440

9

5000

13876

29/07/2025

16

8000

20952

0

0

0

30/07/2025

12

6000

15530

1

1000

2614

31/07/2025

3

2000

5154

10

7000

18266

01/08/2025

27

14001

36032,6

3

2001

5176,6

04/08/2025

24

17000

42852

8

6000

15270

05/08/2025

14

6000

15000

10

6000

15084

06/08/2025

1

1

2,5

12

8000

20216

07/08/2025

7

5000

12764

16

10000

25510

08/08/2025

10

3000

7636

6

4000

10252

11/08/2025

14

10000

25254

1

1000

2560

12/08/2025

1

1000

2502

9

6000

15198

13/08/2025

6

4000

10198

14

8000

20438

14/08/2025

4

1000

2566

21

13000

33982

15/08/2025

7

3000

7831,98

30

17000

44769,99

18/08/2025

15

8000

21006

1

400

1067,2

19/08/2025

0

0

0

27

19239

51459,43

20/08/2025

18

7000

18730

4

3000

8094

21/08/2025

7

3000

7974

0

0

0

22/08/2025

6

1000

2664

14

8000

21656

25/08/2025

18

12000

32580

14

8000

21998

26/08/2025

51

32000

82170

0

0

0

27/08/2025

10

7000

17850

3

3000

7770

28/08/2025

0

0

0

6

10000

25630

29/08/2025

22

12000

30180

4

5000

12615

01/09/2025

7

5000

12544

7

7500

18910

02/09/2025

14

8000

19846

7

5000

12420

03/09/2025

20

9000

22054

5

5000

12390

04/09/2025

22

6500

16118,5

11

12500

30975

05/09/2025

25

15000

36570

6

5000

12390

08/09/2025

19

13000

31226

4

5000

12120

09/09/2025

22

13000

31892

10

17500

42840

10/09/2025

17

12000

29622

13

17500

43365

11/09/2025

4

2450

6030,1

30

42000

107048

12/09/2025

16

10001

26214,62

9

5000

13193,98

15/09/2025

28

17000

43942

11

7000

18516

16/09/2025

25

9719

24397,32

6

4000

10146

17/09/2025

9

6000

15320

14

11000

28158

18/09/2025

11

9000

22872

15

11000

28080

19/09/2025

30

19000

48614

24

16484

42526,72

22/09/2025

37

24000

59994

13

10000

25242

23/09/2025

21

10000

25538

46

21000

53430

24/09/2025

16

12000

30264

15

8000

20251,96

25/09/2025

10

7000

17594,41

16

5283

13403,15

26/09/2025

15

10000

25356

42

19001

48404,56

29/09/2025

32

13454

34361,88

29

15427

39569,1

30/09/2025

31

25000

63531,26

57

33000

84871,56

01/10/2025

18

13600

36632,33

42

35000

95003,94

02/10/2025

43

22000

61177,99

57

32000

89399,98

03/10/2025

15

8000

22371,98

26

17000

47999,99

06/10/2025

63

36084

97940,63

23

15101

41962,68

07/10/2025

11

7000

19454

9

8000

22464

08/10/2025

1

1

2,79

11

8001

22730,79

09/10/2025

25

20001

55764,82

3

2001

5626,82

10/10/2025

5

3001

8492,77

24

19001

54160,77

13/10/2025

38

26384

76365,42

58

41000

119835,47

14/10/2025

33

16000

45099,98

35

24000

68730,97

15/10/2025

32

26000

75458

25

17000

50054

16/10/2025

17

12000

33784

34

24000

68622

17/10/2025

23

9000

25680

1

1000

2868

20/10/2025

16

13000

36574

26

18000

51464

21/10/2025

5

2067

5966,83

10

7000

20454

22/10/2025

26

18000

52746

44

31000

91526

23/10/2025

31

24000

70018,36

14

10000

29230

24/10/2025

29

18000

51498

24

15000

43166

27/10/2025

24

19000

54682

19

11000

32064

28/10/2025

18

13000

36780

12

9000

25566

29/10/2025

14

11095

31287,43

10

9000

25812

30/10/2025

7

6000

16710

3

2000

5634

31/10/2025

11

9000

25104

16

8000

22500

03/11/2025

6

6000

16698

13

8000

22632

04/11/2025

22

14000

38818

6

5000

13968

05/11/2025

8

4000

11004

6

6000

16722

06/11/2025

19

14200

38479,6

0

0

0

07/11/2025

9

8000

21326

4

4000

10812

10/11/2025

3

1928

5138,34

14

12000

32396

11/11/2025

1

1000

2680

15

7000

18990

12/11/2025

14

12000

32574

28

19000

52537,04

13/11/2025

24

16000

44482

16

11000

30870

14/11/2025

14

6000

16352

0

0

0

17/11/2025

22

15000

40572

6

5000

13800

18/11/2025

24

16183

42496,87

7

6000

15906

19/11/2025

24

20000

52640

32

23000

60943,31

20/11/2025

1

1

3,01

82

45201

136914,61

21/11/2025

31

17201

46495,99

1

1

2,79

24/11/2025

6

6000

15438

19

16000

42250

25/11/2025

23

12224

31818,4

19

11000

28788

26/11/2025

5

4000

10484

7

5000

13260

27/11/2025

10

8000

21135,98

17

12000

31868

28/11/2025

2

1000

2660

9

7000

18818

01/12/2025

21

13000

34466

10

5000

13290

02/12/2025

20

17000

44480

15

11000

29112

03/12/2025

17

11000

28072

0

0

0

04/12/2025

5

4000

10460

33

14000

36516

05/12/2025

0

0

0

31

19000

50944

08/12/2025

5

5000

13450

7

6000

16380

09/12/2025

17

12000

31824

8

6000

15852

10/12/2025

12

7000

18554

11

7000

18704

11/12/2025

5

2000

5410

12

10000

27182

12/12/2025

33

23000

61084

0

0

0

15/12/2025

4

4000

10532

8

4000

10658

16/12/2025

8

7000

18680

19

13000

34934

17/12/2025

8

7000

18794

32

22000

60002

18/12/2025

7

5000

14020

16

14000

39406

19/12/2025

17

13000

36488

8

5000

14146

22/12/2025

14

12000

33036

1

1000

2804

23/12/2025

14

11000

30058

15

4525

12419,15

24/12/2025

4

2000

5434

4

3000

8184

29/12/2025

8

7080

19264,08

13

9000

24534

30/12/2025

1

1000

2732

13

8000

22120

31/12/2025

10

8000

22072

1

1000

2750

 

