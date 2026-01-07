Lenovo與NVIDIA攜手推進十億瓦級AI工廠計畫，加快企業級AI落地進程

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今日，在拉斯維加斯Sphere舉行的2026年國際消費電子展Lenovo全球創新科技大會(Tech World @ CES 2026)上，Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)正式推出Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA，透過共同承諾加快個人、企業和公共AI平台的混合AI技術落地，擴大並深化與NVIDIA的合作夥伴關係。

在主題演講環節，Lenovo董事長兼執行長楊元慶與NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳同台亮相，正式發表這一全新十億瓦級AI工廠計畫。該計畫是業界的一項重大突破，能夠協助AI雲端服務商更快速地上線下一代AI工作負載和應用程式，以前所未見的規模協助客戶完成從技術研發到實際投產的全流程跨越。

Lenovo董事長兼執行長楊元慶表示：「在AI時代，價值衡量標準不再侷限於算力本身，更在於算力兌現成果的速度。Lenovo和NVIDIA正攜手將AI工廠的技術邊界推向十億瓦層級，簡化雲端規模基礎設施的部署流程，協助AI智慧技術更快速、更高效、更可預測地投入生產。憑藉Lenovo業界首屈一指的Neptune液冷技術、全球化製造和服務能力，Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA樹立了可擴充AI工廠設計的全新標竿，能夠以創紀錄的時間部署全球最先進的AI環境，以製造業層級的速度賦能各產業創新。」

隨著企業級AI工作負載的規模和複雜度不斷提升，AI雲端服務商必須打造十億瓦級AI工廠，才能支撐兆參數級代理AI、實體AI和高效能運算(HPC)應用程式。首Token生成速度(TTFT)已成為衡量AI算力投資轉化為可投產AI技術效率的核心基準，它直覺式地反映出這些AI工廠能否高效整合海量算力、高效能儲存、超低延遲網路和AI軟體，以滿足下一代工作負載的Token需求。

這一全新計畫透過提供即用型元件、專業指導和工業化建構流程，加快十億瓦級AI工廠的部署進程，協助AI雲端服務商在數周內實現首Token生成。這使得服務商能夠以創紀錄的速度和規模，為企業提供客製化、可創收的AI解決方案。

憑藉融合解決方案、服務和製造能力的整合式架構，下一代AI雲端服務商可藉助為特定場景打造的Lenovo Neptune™液冷混合AI基礎設施、NVIDIA加速運算平台、Lenovo的全球化製造體系和全生命週期Lenovo Hybrid AI Factory Services，快速完成從概念構思到建構部署、再到商業變現的全流程。

NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳表示：「AI正在重塑各行各業，各國企業都將透過自建或租賃的方式擁有AI工廠，以實現智慧產出。NVIDIA和Lenovo正攜手打造全堆疊運算平台，為代理AI系統提供強大算力支撐，涵蓋從雲端和本地資料中心到邊緣和機器人系統的全場景。」

藉助Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA，AI雲端服務商將獲得採用NVIDIA Blackwell Ultra高效能架構的先發優勢，透過涵蓋加速運算、儲存和網路方案的客製化群集設計，滿足市場對部署自主可控、安全可靠的場景化AI應用的激增需求。憑藉雙方數十年的研發合作經驗累積，該計畫還能確保服務商第一時間獲得最先進的NVIDIA加速運算基礎設施。這其中包括來自Lenovo的NVIDIA GB300 NVL72系統，該系統採用全液冷機架級架構，將72個NVIDIA Blackwell Ultra GPU和36個NVIDIA Grace™ CPU整合至單一平台。

該計畫還將支援全新發表的NVIDIA Vera Rubin NVL72旗艦AI訓練與推理系統，這款機架級AI超級電腦整合了72個Rubin GPU、36個Vera CPU、ConnectX-9 SuperNIC網路介面卡、BlueField-4 DPU資料處理器和Spectrum-X乙太網路交換機，為下一代十億瓦級AI工廠提供強勁算力。該系統搭載全新先進網路方案，配備NVIDIA Spectrum-6乙太網路交換機和NVIDIA Photonics乙太網路交換機。

除了提供最佳化設計、共同工程開發和部署專業支援外，Lenovo Hybrid AI Factory Services還具備全生命週期服務能力，能夠縮短工廠建置週期，協助客戶以更快速度、更高效率和更強信心實現長期差異化競爭優勢。AI原生平台和可重復使用的Lenovo AI Library使用案例與NVIDIA AI Enterprise（包括開放的Nemotron模型）深度整合，進一步簡化了大規模交付橫向與垂直領域專業化AI工作負載的流程。

Lenovo為全球排名前十的公有雲端服務商中的八家提供算力支撐，同時也是業界唯一一家能夠為客製化AI雲端解決方案提供全自研設計、製造、整合和全球化服務的企業。透過將NVIDIA加速運算技術與Lenovo的液冷技術專長、全球化製造能力和在地化服務網路相結合，AI雲端服務商能夠以可信賴的效能表現，更快速且可靠地實現AI工廠的規模化部署。

最終，這一合作將大幅縮短AI投資到價值兌現的路徑，協助各類組織更快實現技術價值，推動AI技術成為企業核心業務營運的關鍵支撐。

目前，Lenovo已推出一套完整的全堆疊混合AI工廠解決方案組合，整合NVIDIA加速運算、網路和軟體技術，全面涵蓋企業客戶和AI雲端服務商兩大群體。歡迎造訪國際消費電子展Lenovo全球創新科技大會專題網站，探索更多展覽會亮點，並查閱新聞資料袋中的完整資訊。

關於Lenovo

Lenovo是一家年收入690億美元的全球化科技巨擘，名列《財星》世界500大企業第196名，每天服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，Lenovo在不斷夯實全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極建構全堆疊式的運算能力，現已擁有包括AI賦能、AI導向和AI最佳化的終端（個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算和軟體定義基礎設施）、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖。Lenovo持續投資於改變世界的創新，為世界各地的人們成就一個更加包容、值得信賴且更加智慧的未來。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名義在香港交易所上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.lenovo.com ，並在我們的 StoryHub 上閱讀最新消息。

