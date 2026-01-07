-

Lenovo與NVIDIA攜手推進十億瓦級AI工廠計畫，加快企業級AI落地進程

高速解決方案協助AI雲端服務商實現更快的首Token生成速度，加快投資報酬兌現和可投產AI服務落地

合作夥伴加快計畫整合解決方案、服務和製造能力，實現AI技術十億級規模部署，支援輕鬆擴充至數百萬個圖形處理器(GPU)以支撐下一代工作負載

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今日，在拉斯維加斯Sphere舉行的2026年國際消費電子展Lenovo全球創新科技大會(Tech World @ CES 2026)上，Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)正式推出Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA，透過共同承諾加快個人、企業和公共AI平台的混合AI技術落地，擴大並深化與NVIDIA的合作夥伴關係。

在主題演講環節，Lenovo董事長兼執行長楊元慶與NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳同台亮相，正式發表這一全新十億瓦級AI工廠計畫。該計畫是業界的一項重大突破，能夠協助AI雲端服務商更快速地上線下一代AI工作負載和應用程式，以前所未見的規模協助客戶完成從技術研發到實際投產的全流程跨越。

Lenovo董事長兼執行長楊元慶表示：「在AI時代，價值衡量標準不再侷限於算力本身，更在於算力兌現成果的速度。Lenovo和NVIDIA正攜手將AI工廠的技術邊界推向十億瓦層級，簡化雲端規模基礎設施的部署流程，協助AI智慧技術更快速、更高效、更可預測地投入生產。憑藉Lenovo業界首屈一指的Neptune液冷技術、全球化製造和服務能力，Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA樹立了可擴充AI工廠設計的全新標竿，能夠以創紀錄的時間部署全球最先進的AI環境，以製造業層級的速度賦能各產業創新。」

隨著企業級AI工作負載的規模和複雜度不斷提升，AI雲端服務商必須打造十億瓦級AI工廠，才能支撐兆參數級代理AI、實體AI和高效能運算(HPC)應用程式。首Token生成速度(TTFT)已成為衡量AI算力投資轉化為可投產AI技術效率的核心基準，它直覺式地反映出這些AI工廠能否高效整合海量算力、高效能儲存、超低延遲網路和AI軟體，以滿足下一代工作負載的Token需求。

這一全新計畫透過提供即用型元件、專業指導和工業化建構流程，加快十億瓦級AI工廠的部署進程，協助AI雲端服務商在數周內實現首Token生成。這使得服務商能夠以創紀錄的速度和規模，為企業提供客製化、可創收的AI解決方案。

憑藉融合解決方案、服務和製造能力的整合式架構，下一代AI雲端服務商可藉助為特定場景打造的Lenovo Neptune™液冷混合AI基礎設施、NVIDIA加速運算平台、Lenovo的全球化製造體系和全生命週期Lenovo Hybrid AI Factory Services，快速完成從概念構思到建構部署、再到商業變現的全流程。

NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳表示：「AI正在重塑各行各業，各國企業都將透過自建或租賃的方式擁有AI工廠，以實現智慧產出。NVIDIA和Lenovo正攜手打造全堆疊運算平台，為代理AI系統提供強大算力支撐，涵蓋從雲端和本地資料中心到邊緣和機器人系統的全場景。」

藉助Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA，AI雲端服務商將獲得採用NVIDIA Blackwell Ultra高效能架構的先發優勢，透過涵蓋加速運算、儲存和網路方案的客製化群集設計，滿足市場對部署自主可控、安全可靠的場景化AI應用的激增需求。憑藉雙方數十年的研發合作經驗累積，該計畫還能確保服務商第一時間獲得最先進的NVIDIA加速運算基礎設施。這其中包括來自Lenovo的NVIDIA GB300 NVL72系統，該系統採用全液冷機架級架構，將72個NVIDIA Blackwell Ultra GPU和36個NVIDIA Grace™ CPU整合至單一平台。

該計畫還將支援全新發表的NVIDIA Vera Rubin NVL72旗艦AI訓練與推理系統，這款機架級AI超級電腦整合了72個Rubin GPU、36個Vera CPU、ConnectX-9 SuperNIC網路介面卡、BlueField-4 DPU資料處理器和Spectrum-X乙太網路交換機，為下一代十億瓦級AI工廠提供強勁算力。該系統搭載全新先進網路方案，配備NVIDIA Spectrum-6乙太網路交換機和NVIDIA Photonics乙太網路交換機。

除了提供最佳化設計、共同工程開發和部署專業支援外，Lenovo Hybrid AI Factory Services還具備全生命週期服務能力，能夠縮短工廠建置週期，協助客戶以更快速度、更高效率和更強信心實現長期差異化競爭優勢。AI原生平台和可重復使用的Lenovo AI Library使用案例NVIDIA AI Enterprise（包括開放的Nemotron模型）深度整合，進一步簡化了大規模交付橫向與垂直領域專業化AI工作負載的流程。

Lenovo為全球排名前十的公有雲端服務商中的八家提供算力支撐，同時也是業界唯一一家能夠為客製化AI雲端解決方案提供全自研設計、製造、整合和全球化服務的企業。透過將NVIDIA加速運算技術與Lenovo的液冷技術專長、全球化製造能力和在地化服務網路相結合，AI雲端服務商能夠以可信賴的效能表現，更快速且可靠地實現AI工廠的規模化部署。

最終，這一合作將大幅縮短AI投資到價值兌現的路徑，協助各類組織更快實現技術價值，推動AI技術成為企業核心業務營運的關鍵支撐。

目前，Lenovo已推出一套完整的全堆疊混合AI工廠解決方案組合，整合NVIDIA加速運算、網路和軟體技術，全面涵蓋企業客戶和AI雲端服務商兩大群體。歡迎造訪國際消費電子展Lenovo全球創新科技大會專題網站，探索更多展覽會亮點，並查閱新聞資料袋中的完整資訊。

關於Lenovo

Lenovo是一家年收入690億美元的全球化科技巨擘，名列《財星》世界500大企業第196名，每天服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，Lenovo在不斷夯實全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極建構全堆疊式的運算能力，現已擁有包括AI賦能、AI導向和AI最佳化的終端（個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算和軟體定義基礎設施）、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖。Lenovo持續投資於改變世界的創新，為世界各地的人們成就一個更加包容、值得信賴且更加智慧的未來。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名義在香港交易所上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://www.lenovo.com ，並在我們的 StoryHub 上閱讀最新消息。

LENOVO是Lenovo的商標。NVIDIA是NVIDIA Corporation, Inc.的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。©2026 Lenovo Group Limited版權所有。保留所有權利。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Samantha Finnegan
sfinnegan@lenovo.com

Industry:

Lenovo

SEHK:0992
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Samantha Finnegan
sfinnegan@lenovo.com

More News From Lenovo

Lenovo Group：2025/26會計年度第二季業績

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)連同其附屬公司（簡稱「本集團」）今天公布2025/26會計年度第二季創紀錄的業績，整體營業額創歷史新高，達205億美元，年比年提升15%。在剔除認股權證非現金公允價值虧損、可換股債券名義利息及其他非現金項目後，調整後淨利潤[1]年比年成長25%，達到5.12億美元，調整後淨利潤率提升至2.5%，主要受營業額成長推動。該調整後指標充分表現了集團強勁的營運表現。 集團所有主營業務和銷售區域的營業額全部實現年比年雙位數成長。人工智慧相關業務的營業額在集團整體營業額的占比達到30%，年比年提升13個百分點。該成長主要歸功於人工智慧伺服器業務營業額的雙位數升幅，以及人工智慧個人電腦（AI PC）、人工智慧手機和人工智慧服務業務的三位數營業額成長。 這份成績充分證明了集團清晰的策略、卓越的營運以及不懈的創新，不僅展現了強勁的業績，更彰顯了其獨特「全球資源、本地交付」模式的韌性，以及身為引領人工智慧時代企業的遠見卓識。在人工智慧時代初期的基礎設施建...

Lenovo Group：2025/26財年第一季財務業績

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lenovo Group Limited（港交所股票代碼：992）（美國存託憑證：LNVGY）與其附屬公司（以下簡稱「本集團」）今日公布2025/26財年第一季強勁業績，整體集團收入與利潤均錄得顯著增長。收入年增22%，達188億美元；淨利潤年增108%，達5.05億美元。若按非香港財務報告準則（non-HKFRS[1]）計算，扣除認股權證非現金公平價值收益[2]後，淨利潤年增22%，達3.89億美元。 所有主要業務集團收入得穩健的雙位數年增營收成長，其中個人電腦業務表現尤為亮眼，不僅創下連續15季以來最高的年增營收成長率，更以24.6%的市佔率刷新歷史紀錄。本集團多元化成長引擎持續擴張，非個人電腦業務營收佔比較去年同期提升近0.5個百分點，達47%。所有銷售區域皆呈現高或相對較高的年增營收成長。這份亮眼成績單進一步印證了Lenovo在充滿挑戰的外部環境下，仍能保持競爭力、維持市佔率並持續獲利的能力與承諾。 此次業績表現由三大戰略因素推動：首先，本集團堅定執行混合式AI願景，把握前所未有的AI發展機遇；其次，持續投入創新研...

Lenovo將在CES 2026期間舉行該公司規模最大的全球活動「Tech World」，並在拉斯維加斯地標性建築「Sphere」提供沉浸式體驗

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) 與Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) 今天宣布Lenovo的年度全球創新活動「Tech World」將於2006年消費電子展 (CES® 2026) 開幕日首度在拉斯維加斯「Sphere」中央舞台舉行。第11屆年度Tech World大會將以Lenovo董事長兼執行長楊元慶的CES專題演說為號召，同時介紹Lenovo推出的最新產品、創新、概念驗證以及該公司未來幾年的人工智慧驅動創新策略。 在Sphere舉行的活動將展示Sphere內部的沉浸式內容工作室「Sphere Studios」專為Lenovo創作的獨家內容。這將是CES連續兩年選擇這座前衛館場為專題演說發表地點。Tech World的舉行適逢Lenovo與Sphere達成多年期全球合作關係之際，Lenovo藉由這項合作關係成為Sphere Studios的官方技術合作夥伴。 「過去十年來，Tech World已成為Lenovo向外界發表願景，展示創新成就，以...
Back to Newsroom