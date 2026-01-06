-

Siemens en NVIDIA breiden samenwerking uit om het industriële AI-besturingssysteem te ontwerpen

  • Met behulp van AI vinden Siemens en NVIDIA de volledige industriële waardeketen opnieuw uit – van ontwerp en engineering tot fabricage, productie, bedrijfsvoering en toeleveringsketens
  • Siemens en NVIDIA gaan een AI-versneld portfolio ontwikkelen, waaronder AI-native elektronisch ontwerp, AI-native simulatie en AI-gestuurde adaptieve productie en toeleveringsketen
  • Siemens en NVIDIA gaan de volgende generatie AI-fabrieken ontwerpen
  • Siemens en NVIDIA gaan hun activiteiten optimaliseren door middel van gezamenlijke innovatie

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CES 2026 -Siemens en NVIDIA hebben vandaag een aanzienlijke uitbreiding van hun strategische samenwerking aangekondigd om kunstmatige intelligentie in de praktijk te brengen.

Contacts

Contact voor journalisten
NVIDIA Corporation
Quentin Nolibois
Telefoon: 415-741-8356; e-mail: qnolibois@nvidia.com

Siemens AG
Simon Krause
Telefoon: +49 (173) 4039683; e-mail: krause.simon@siemens.com

Charlie DiPasquale
Telefoon: +1 240 481-6632; e-mail: Charlie.dipasquale@siemens.com

