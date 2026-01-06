Siemens en NVIDIA breiden samenwerking uit om het industriële AI-besturingssysteem te ontwerpen
- Met behulp van AI vinden Siemens en NVIDIA de volledige industriële waardeketen opnieuw uit – van ontwerp en engineering tot fabricage, productie, bedrijfsvoering en toeleveringsketens
- Siemens en NVIDIA gaan een AI-versneld portfolio ontwikkelen, waaronder AI-native elektronisch ontwerp, AI-native simulatie en AI-gestuurde adaptieve productie en toeleveringsketen
- Siemens en NVIDIA gaan de volgende generatie AI-fabrieken ontwerpen
- Siemens en NVIDIA gaan hun activiteiten optimaliseren door middel van gezamenlijke innovatie
LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CES 2026 -Siemens en NVIDIA hebben vandaag een aanzienlijke uitbreiding van hun strategische samenwerking aangekondigd om kunstmatige intelligentie in de praktijk te brengen.
