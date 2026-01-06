Siemens en NVIDIA breiden samenwerking uit om het industriële AI-besturingssysteem te ontwerpen

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CES 2026 -Siemens en NVIDIA hebben vandaag een aanzienlijke uitbreiding van hun strategische samenwerking aangekondigd om kunstmatige intelligentie in de praktijk te brengen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.