シーメンスとNVIDIA、産業用AIオペレーティングシステム構築に向けたパートナーシップを拡大

ラスベガス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- CES 2026 ― シーメンスとNVIDIAは、人工知能を現実世界へと展開するため、両社の戦略的パートナーシップを大幅に拡大すると発表しました。両社は、あらゆる業界および産業ワークフローにAI駆動型イノベーションをもたらす産業用およびフィジカルAIソリューションの開発を目指すとともに、相互のオペレーションの加速を図ります。

この開発を支援するため、NVIDIAはAIインフラ、シミュレーション・ライブラリ、モデル、フレームワーク、ブループリントを提供します。一方、シーメンスは、数百人規模の産業用AIの専門家と、業界をリードするハードウエアおよびソフトウエアを投入します。

シーメンスAG社長兼CEOのローランド・ブッシュは、次のように述べています。「私たちは協業を通じて、産業用AIオペレーティングシステムを構築しています。これは、物理的な世界がどう設計され、構築され、運用されているかを再定義し、AIを拡張させるとともに、実世界にインパクトを与えます。アクセラレーテッド・コンピューティングおよびAIプラットフォームにおけるNVIDIAのリーダーシップと、シーメンスが有する先進的なハードウエア、ソフトウエア、産業用AI、データを組み合わせることで、我々は、最も包括的なデジタルツインを活用した迅速な製品開発、リアルタイムでの生産適応、そしてチップからAIファクトリーに至るまでの技術加速を顧客が実現できるよう支援しています。」

また、NVIDIA創業者兼CEOのジェンスン・フアンは、次のように述べています。「生成AIとアクセラレーテッド・コンピューティングは、新たな産業革命に火を付け、デジタルツインを受動的なシミュレーションから、物理的世界における能動的なインテリジェンスへと変革しました。シーメンスとのパートナーシップにより、世界をリードする産業用ソフトウエアと、NVIDIAのフルスタックAIプラットフォームが融合し、アイデアと現実の間のギャップを埋めます。これにより、産業界は、ソフトウエア上で複雑なシステムをシミュレーションし、それを物理的な世界においてシームレスに自動化・運用できるようになります。」

産業ライフサイクル全体の加速

シーメンスとNVIDIAは、製品および生産のライフサイクル全体にわたってAIアクセラレーテッドな産業ソリューションを構築するため、協業を進めます。これにより、より迅速なイノベーション、継続的な最適化、そしてより強靱で持続可能な製造を実現します。両社は、2026年にドイツ・エアランゲンにあるシーメンスエレクトロニクス工場を最初のモデルケースとして、世界初となる完全AI駆動型の適応型製造拠点をグローバルに構築することを目指しています。

ソフトウエア定義型オートメーションおよび産業オペレーション・ソフトウエアに、NVIDIA OmniverseライブラリとNVIDIAのAIインフラストラクチャを組み合わせた「AIブレイン」を活用することで、工場はデジタルツインを継続的に分析し、改善策を仮想空間上で検証したうえで、検証済みの知見を現場のオペレーションに反映できるようになります。

これにより、デザインから展開に至るまでの意思決定がより迅速かつ信頼性の高いものとなり、生産性の向上と、コミッショニングに要する時間およびリスクの低減が可能になります。両社は、これらの機能を主要な業界分野へと拡大していく方針であり、すでにフォックスコン（鴻海精密工業）、HD現代、KIONグループ、ペプシコなどの企業が一部の機能を評価しています。

パートナーシップの拡大により、シーメンスは、シミュレーション・ポートフォリオ全体にわたってGPUアクセラレーションを完了させるとともに、NVIDIA CUDA-XライブラリおよびAI物理モデルへの対応を拡充します。これにより、顧客は、より大規模で高精度なシミュレーションを、これまで以上に高速に実行できるようになります。さらに、この基盤を土台として、両社はNVIDIA PhysicsNeMoとオープンモデルを活用し、リアルタイムのエンジニアリングデザインと自律的な最適化を実現する自律型デジタルツインを提供することで、生成シミュレーションへの移行を推進します。

アクセラレーテッド・コンピューティングに向けた電子設計自動化（EDA）の高度化

産業用AIオペレーティングロジックを半導体およびAIファクトリーに適用することで、シーメンスとNVIDIAは、AI革命を支える中核技術の進化を加速させます。まず半導体設計を起点とし、NVIDIAが広範に活用してきたシーメンスのツールを基盤として、シーメンスは、検証、レイアウト、プロセス最適化を中心に、EDAポートフォリオ全体にGPUアクセラレーション、NVIDIA CUDA-Xライブラリ、NVIDIA PhysicsNeMoを統合します。これにより、主要なワークフローにおいて2～10倍の高速化を目指します。

また、レイアウトのガイダンス、デバッグ支援、回路最適化といったAI支援機能を追加することで、厳格な製造要件を満たしながら、エンジニアリングの生産性を向上させます。これらの機能を通じて、設計、検証、製造適合性、デジタルツインの各分野におけるAIネイティブなエンジンの進化を促進し、設計サイクルの短縮、歩留まりの改善、そしてより高い信頼性の実現につなげます。

次世代AIファクトリーの構想

シーメンスとNVIDIAは、次世代AIファクトリーに向けた再現可能なブループリントを共同で開発します。これは、産業用AI革命を加速させるとともに、AIアクセラレーテッドな産業ポートフォリオを支える高性能な基盤を提供するものです。

このブループリントでは、電力、冷却、オートメーションにおける次世代の高密度コンピューティング要件のバランスを取りつつ、スピードと効率の両立を見据えた技術配置を行います。計画および設計から、導入、オペレーションに至るまで、ライフサイクル全体を最適化することを目的としています。

この取り組みは、NVIDIAのAIプラットフォームのロードマップ、AIインフラストラクチャに関する専門知識、パートナーエコシステム、ならびにNVIDIA Omniverseのライブラリベースのシミュレーションがもたらすアクセラレーテッドな性能と、シーメンスが有する電力インフラ、電化、グリッド統合、オートメーション、デジタルツインにおける強みを結びつけるものです。両社は、産業規模のAIインフラストラクチャの世界的な展開に向けて、導入の加速、エネルギー効率の向上、そしてレジリエンスの強化を目指します。

共有イノベーションを通じたオペレーションの最適化

シーメンスとNVIDIAは、業界全体への展開に先立ち、自社のシステムにテクノロジーを実装することで、相互のオペレーションおよびポートフォリオの加速を図ります。NVIDIAは、自社のオペレーションおよび提供内容の合理化と最適化を目的としてシーメンスのソリューションを評価し、シーメンスは、自社のワークロードを評価するとともに、NVIDIAと協業してそれらの加速を進め、AIをシーメンスの顧客向けポートフォリオに統合していきます。両社は、互いのオペレーションを加速し、自社システムの高度化を図ることで、顧客に対して価値とスケーラビリティを示す具体的な実証例を創出します。

本プレスリリースは、以下のURLでもご覧いただけます。https://sie.ag/284PWf

シーメンスとNVIDIAのパートナーシップに関する詳細情報は、以下をご参照ください。https://sie.ag/7KbWbz

NVIDIAに関する詳細情報は、以下をご参照ください。

NVIDIAについて

NVIDIA（NASDAQ：NVDA）は、AIおよびアクセラレーテッド・コンピューティング分野における世界的リーダーです。

シーメンスAG（本社：ベルリンおよびミュンヘン）は、産業、インフラ、モビリティ、ヘルスケアに注力するテクノロジー企業です。同社の目的は、日常を変革するテクノロジーを、すべての人に届けることにあります。同社は、現実世界とデジタル世界を融合することで、顧客のデジタル変革およびサステナビリティ変革を加速させ、工場の効率化、都市の居住性向上、輸送の持続可能性向上を支援しています。産業用AIのリーダーとして、シーメンスは、生成AIを含むAIを実世界のアプリケーションに適用するための深いドメイン知識を活用し、多様な業界の顧客にとって、AIを身近で価値あるものにしています。また、シーメンスは、医療分野におけるブレークスルーを切り拓く世界有数の医療技術企業である、上場企業Siemens Healthineers（シーメンスヘルシニアーズ）の過半数株式を保有しています。For everyone. Everywhere. Sustainably.

2025年9月30日に終了した2025年度において、シーメンス・グループの売上高は789億ユーロ、純利益は104億ユーロとなりました。2025年9月30日時点で、継続事業ベースにおける従業員数は全世界で約31万8000人です。詳細は、以下のWebサイトをご参照ください。https://www.siemens.com/

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。