Siemens et NVIDIA renforcent leur partenariat pour développer un système d'exploitation industriel basé sur l'IA

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CES 2026 - Siemens et NVIDIA ont annoncé aujourd'hui une expansion considérable de leur partenariat stratégique visant à intégrer l'intelligence artificielle dans le monde réel. Ensemble, les deux entreprises ont pour objectif de développer des solutions d'IA industrielles et physiques qui apporteront des innovations basées sur l'IA à tous les secteurs et processus industriels, tout en accélérant leurs opérations respectives.

Pour soutenir le développement, NVIDIA fournira des infrastructures d'IA, des bibliothèques de simulation, des modèles, des cadres et des plans, tandis que Siemens mettra à disposition des centaines d'experts en IA industrielle et du matériel et des logiciels de pointe.

« Ensemble, nous construisons le système d’exploitation de l’IA industrielle – redéfinissant la manière dont le monde physique est conçu, fabriqué et exploité – afin de déployer l’IA à grande échelle et de générer un impact concret », a déclaré Roland Busch, président et président-directeur général de Siemens AG. « En combinant le leadership de NVIDIA dans le calcul accéléré et les plateformes d’IA avec le matériel, les logiciels, l’IA industrielle et les données de pointe de Siemens, nous donnons à nos clients, les moyens de développer des produits plus rapidement grâce aux jumeaux numériques les plus complets, d’adapter la production en temps réel et d’accélérer les technologies, des puces aux usines d’IA. »

« L’IA générative et le calcul accéléré ont déclenché une nouvelle révolution industrielle, transformant les jumeaux numériques de simples simulations passives en une intelligence active du monde physique », a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. « Notre partenariat avec Siemens associe les logiciels industriels de premier plan au monde à la plateforme d’IA full stack de NVIDIA afin de combler le fossé entre les idées et la réalité – en permettant aux industries de simuler des systèmes complexes dans des environnements logiciels, puis de les automatiser et de les exploiter de manière fluide dans le monde physique. »

Accélérer l'ensemble du cycle de vie industriel

Siemens et NVIDIA vont collaborer pour développer des solutions industrielles accélérées par l'IA tout au long du cycle de vie des produits et de la production, permettant ainsi une innovation plus rapide, une optimisation continue et une fabrication plus résiliente et durable. Les deux entreprises ont pour objectif de construire les premiers sites de fabrication adaptatifs entièrement pilotés par l'IA au monde, à partir de 2026, en prenant comme modèle l'usine Siemens Electronics Factory à Erlangen, en Allemagne.

Grâce à un « cerveau IA » alimenté par un logiciel d'automatisation et d'opérations industrielles, associé aux bibliothèques NVIDIA Omniverse et à l'infrastructure IA de NVIDIA, les usines peuvent analyser en continu leurs jumeaux numériques, tester virtuellement des améliorations et transformer les informations validées en changements opérationnels sur le terrain.

Il en résulte une prise de décision plus rapide et plus fiable, de la conception au déploiement, ce qui augmente la productivité tout en réduisant le temps de mise en service et les risques. Les entreprises veulent étendre ces capacités à des secteurs verticaux clés et plusieurs clients évaluent déjà certaines de ces capacités, notamment Foxconn, HD Hyundai, KION Group et PepsiCo.

Avec l’extension de ce partenariat, Siemens achèvera l’accélération GPU sur l’ensemble de son portefeuille de simulation et étendra la prise en charge des bibliothèques NVIDIA CUDA-X ainsi que des modèles de physique basés sur l’IA, permettant ainsi aux clients d’exécuter des simulations plus vastes, plus précises et dans de meilleurs délais. En s’appuyant sur ces bases, les deux entreprises évolueront vers la simulation générative, en utilisant NVIDIA PhysicsNeMo et des modèles ouverts afin de proposer des jumeaux numériques autonomes capables de fournir une conception d’ingénierie en temps réel et une optimisation autonome.

Faire progresser l’automatisation de la conception électronique pour le calcul accéléré

En appliquant la logique opérationnelle de l’IA industrielle aux semi-conducteurs et aux usines d’IA, Siemens et NVIDIA accéléreront les moteurs de la révolution de l’IA. En commençant par la conception de semi-conducteurs et en s’appuyant sur l’utilisation approfondie par NVIDIA des outils de Siemens, Siemens intégrera les bibliothèques NVIDIA CUDA-X, PhysicsNeMo et l’accélération GPU à l’ensemble de son portefeuille EDA, avec un accent particulier sur la vérification, le placement-routage et l’optimisation des procédés, afin de viser des gains de performance de 2 à 10 fois sur les principaux flux de travail.

Ce partenariat permettra également d'ajouter des fonctionnalités assistées par l'IA, telles que des conseils en matière d'agencement, une aide au débogage et l'optimisation des circuits, afin d'améliorer la productivité technique tout en répondant à des exigences strictes en matière de fabricabilité. Ensemble, ces fonctionnalités feront progresser les moteurs natifs de l'IA pour la conception, la vérification, la fabricabilité et les approches de jumeaux numériques afin de raccourcir les cycles de conception, d'améliorer le rendement et d'obtenir des résultats plus fiables.

Concevoir la prochaine génération d'usines IA

Siemens et NVIDIA développeront également conjointement un modèle reproductible pour les usines IA de nouvelle génération, accélérant ainsi la révolution industrielle de l'IA et fournissant une base très performante pour leurs portefeuilles industriels optimisés par l'IA.

Ce plan permettra d'équilibrer les exigences de la prochaine génération en matière de calcul haute densité en termes d'alimentation, de refroidissement et d'automatisation, tout en garantissant que les technologies permettent d'optimiser à la fois la vitesse et l'efficacité, et ce tout au long du cycle de vie, de la planification et la conception au déploiement et à l'exploitation.

Cette collaboration combine la feuille de route de la plateforme IA de NVIDIA, son expertise en matière d'infrastructures IA, son écosystème de partenaires et la puissance accélérée de la simulation basée sur la bibliothèque NVIDIA Omniverse avec les atouts de Siemens dans les domaines des infrastructures électriques, de l'électrification, de l'intégration des réseaux, de l'automatisation et des jumeaux numériques. Ensemble, les deux entreprises ont pour objectif d'accélérer le déploiement, accroître l'efficacité énergétique et améliorer la résilience des infrastructures IA à l'échelle industrielle dans le monde entier.

Optimisation des opérations grâce à l'innovation partagée

Siemens et NVIDIA souhaitent accélérer leurs opérations et développer leur portefeuille respectif en mettant en œuvre des technologies sur leurs propres systèmes avant de les déployer à grande échelle dans divers secteurs. NVIDIA évaluera les offres de Siemens afin de rationaliser et d'optimiser ses propres opérations et offres, tandis que Siemens évaluera ses propres charges de travail et collaborera avec NVIDIA afin de les accélérer et d'intégrer l'IA dans le portefeuille clients de Siemens. En s'accélérant mutuellement et en améliorant leurs propres systèmes, Siemens et NVIDIA créent des preuves concrètes de valeur et d'évolutivité pour leurs clients.

