Andersen Global rozszerza ofertę usług w zakresie opodatkowania w Afryce, nawiązując współpracę z firmą Luca Pacioli

Firma Luca Pacioli, którą w 1986 roku założył Mongi Ben Mahmoud, a obecnie kieruje partner zarządzający Arcelin Ben Mahmoud, jest zarejestrowana w Stowarzyszeniu Biegłych Księgowych Tunezji (ang. OECT) i świadczy kompleksowe usługi w zakresie opodatkowania, księgowości oraz doradztwa na rzecz przedsiębiorstw, wykorzystując bogatą wiedzę techniczną i gruntowną znajomość przepisów. Firma oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa i planowania podatkowego, międzynarodowego opodatkowania oraz cen transferowych na podstawie certyfikatu Międzynarodowego Biura Dokumentacji Skarbowej (IBFD), a także w zakresie sporów sądowych dotyczących kwestii podatkowych, zgodności z przepisami i usług kadrowych, sprawozdawczości finansowej i doradztwa w dziedzinie fuzji i przejęć. Jej wachlarz usług obejmuje również zakładanie przedsiębiorstw i administrowanie nimi, działania restrukturyzacyjne oraz prawną obsługę kancelaryjną, dzięki czemu klienci lokalni i zagraniczni, między innymi z sektora finansów, produkcji, nieruchomości, energii i technologii, mogą sprawnie prowadzić wszystkie etapy działalności gospodarczej zgodnie z prawem obowiązującym w Tunezji.

– Tak jak Pacioli odcisnął piętno na sztuce Leonarda Da Vinci, pragniemy wspierać klientów, ułatwiając im każdy etap prowadzonych procesów finansowych – powiedział Arcelin Ben Mahmoud, partner zarządzający firmy Luca Pacioli. – Nasza misja wykracza poza tradycyjną obsługę księgową i doradztwo podatkowe. Jesteśmy architektami sukcesu finansowego klientów. Dzięki współpracy z Andersen Global będziemy mogli kontynuować owe starania z jeszcze większą sprawnością i jeszcze większym stopniem innowacyjności, wykorzystując globalny zasięg i zasoby firm członkowskich i współpracowników organizacji.

– Ta współpraca pozwala nam mocniej zaznaczyć obecność na kluczowym rynku i zwiększyć ofertę w dziedzinie usług podatkowych w całej Afryce Północnej – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Luca Pacioli może się poszczycić bogatą wiedzą techniczną i solidnym zrozumieniem tunezyjskiego otoczenia regulacyjnego, co przyczynia się do wzmocnienia naszych zdolności pod względem dostarczania płynnych, zintegrowanych rozwiązań na rzecz organizacji działających w regionie.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

