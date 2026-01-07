Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co.携手Applestone推出尼古丁自动售货机

深圳，中国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 自助智能寄存柜及自动售货机知名制造商Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd., （ZHILAI）与其战略软件合作伙伴——灵活自动售货机软件领域的领先企业Applestone Solutions，今日联合推出专为尼古丁袋、电子烟产品及其他年龄限制商品设计的售货解决方案。

新解决方案使商家、酒吧及餐厅经营者、娱乐场所、体育场馆、赌场和便利店在销售受欢迎且受监管的产品时，能够显著缩短顾客等候时间，同时大幅提升身份核验合规性。

ZHILAI与Applestone共同推出的全新解决方案，搭载了由IDscan.net提供技术支持的身份核验系统，确保销售尼古丁产品时严格遵循联邦与地方性年龄验证法规。

该专用硬件设备大幅提升了尼古丁袋与电子烟弹的仓储容量——每台纤薄型立式机器可容纳多达488件商品，同时其灵活的设计支持在同一笔交易中销售受监管与非监管产品。

机器配备的32英寸触控屏还可为商家和品牌提供广告及营销信息展示功能，并通过Applestone的管理工具轻松实现内容管理。

Applestone Solutions首席技术官Greg Kelleher表示，“零售商希望实现尼古丁销售的自动化，但常受合规问题及传统自动售货机功能限制的困扰。通过与ZHILAI合作开发专为尼古丁袋和电子烟盒优化的设备，我们实现了硬件与软件的完美融合。”

新系统的关键特性包括：

内置年龄核验系统：IDscan.net软件确保每笔交易均符合法规要求

优化仓储容量：专为最大化尼古丁袋与烟弹容量设计的硬件配置

多品类兼容：支持在同一交易中同步销售受监管与非监管产品

实时可审计：即时生成销售报告、动态追踪库存，并提供补货提醒

紧凑型设计：以惊人纤薄机身容纳多达488件商品

Zhilai副总裁Song Wang补充道，“此次合作充分展现了Applestone的软件研发实力与ZHILAI的卓越制造能力如何共同打造真正创新的解决方案。我们非常期待将这一成果推向市场，助力零售商从容应对尼古丁产品及各类受监管商品销售领域日新月异的发展格局。”

ZHILAI与Applestone的合作持续带来显著优势：

成熟软件与精心设计的自动售货机及智能寄存柜深度集成

提供针对硬件和软件的响应式技术支持

提供针对北美和欧洲市场的增强功能

持续的软件创新为运营商和商业伙伴创造新的收入机遇

如需获取美国及全球更多信息，请联系：

关于SHENZHEN ZHILAI SCI AND TECH CO., LTD：SHENZHEN ZHILAI SCI AND TECH CO., LTD是自动售货硬件设备与自动化零售解决方案领域的领先制造商。公司始终致力于高品质工程设计与创新解决方案，为全球市场各类运营商提供满足多元化需求的可靠自动售货机与智能寄存柜产品。

关于Applestone：Applestone为零售商提供安全、可扩展的SaaS解决方案，助力业务扩展、产品推广、库存管理自动化，并提供顾客友好的线上下单门店自提（BOPIS）服务。其技术专注于新兴自动售货场景，例如损耗预防、需身份验证的受监管产品销售、生鲜食品自动售货以及大屏数字广告展示。凭借其架构设计理念与对开放标准的坚持，Applestone软件可轻松与第三方系统集成，包括零售商现有销售终端及会员系统、财务与税务申报应用，以及其他云端服务平台。

更多信息请访问 http://www.smartelocker.com/index.html或https://www.applestonesolutions.com/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。