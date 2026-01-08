Siemens y NVIDIA expanden su alianza para desarrollar el sistema operativo de IA industrial

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CES 2026 - Siemens y NVIDIA anunciaron hoy una ampliación significativa de su alianza estratégica para llevar la inteligencia artificial al mundo real. Juntas, ambas compañías buscan desarrollar soluciones de IA industrial y física que impulsen la innovación basada en IA en todos los sectores y flujos de trabajo industriales, además de acelerar las operaciones de ambas organizaciones.

Para respaldar el desarrollo, NVIDIA proporcionará infraestructura de IA, bibliotecas de simulación, modelos, marcos de trabajo y arquitecturas de referencia, mientras que Siemens aportará cientos de expertos en IA industrial, junto con hardware y software líderes en el sector.

"Juntos, estamos construyendo el sistema operativo de IA industrial, redefiniendo cómo se diseña, se construye y se opera el mundo físico para escalar la IA y generar un impacto real", afirmó Roland Busch, presidente y director ejecutivo de Siemens AG. "Al combinar el liderazgo de NVIDIA en computación acelerada y plataformas de IA con el liderazgo de Siemens en hardware, software, IA industrial y datos, estamos permitiendo que los clientes desarrollen productos más rápido mediante gemelos digitales de mayor nivel de fidelidad, adapten la producción en tiempo real y aceleren tecnologías que van desde los chips hasta las fábricas de IA".

"La IA generativa y la computación acelerada han encendido una nueva revolución industrial, lo que transforma los gemelos digitales, que pasan de ser simulaciones pasivas a sistemas de inteligencia activa que operan sobre el mundo físico", afirmó Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de NVIDIA. "Nuestra alianza con Siemens fusiona el software industrial líder a nivel mundial con la plataforma de IA integral de NVIDIA para cerrar la brecha entre las ideas y la realidad, lo que permite a las industrias simular sistemas complejos en software y luego automatizarlos y operarlos de forma fluida en el mundo físico".

Aceleración de todo el ciclo de vida industrial

Siemens y NVIDIA trabajarán conjuntamente para desarrollar soluciones industriales aceleradas por IA a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y de la producción, lo que habilita una innovación más rápida, una optimización continua y una fabricación más resiliente y sostenible. Ambas compañías aspiran a construir las primeras plantas de fabricación totalmente adaptativas e impulsadas por IA a nivel mundial. El primer paso en 2026 es la Siemens Electronics Factory en Erlangen, Alemania, un primer modelo de referencia.

Gracias a un “cerebro de IA” —sustentado en automatización definida por software y en software de operaciones industriales, y combinado con las bibliotecas NVIDIA Omniverse y la infraestructura de IA de NVIDIA—, las fábricas pueden analizar continuamente sus gemelos digitales, ensayar mejoras de forma virtual y trasladar los resultados validados a la operación real en la planta.

Esto se traduce en una toma de decisiones más rápida y confiable, desde el diseño hasta la implementación, lo que aumenta la productividad y reduce el tiempo y los riesgos durante la puesta en marcha. Las compañías tienen como objetivo escalar estas capacidades en sectores estratégicos. Diversos clientes ya se encuentran evaluando su uso, entre ellos Foxconn, HD Hyundai, KION Group y PepsiCo.

Con la ampliación de la alianza, Siemens completará la aceleración por GPU en todo su portafolio de simulación y ampliará el soporte para las bibliotecas NVIDIA CUDA-X y los modelos de física basados en IA, lo que permitirá a los clientes ejecutar simulaciones más grandes y precisas en menos tiempo. Sobre esta base, ambas compañías avanzarán hacia la simulación generativa mediante el uso de NVIDIA PhysicsNeMo y modelos abiertos para ofrecer gemelos digitales autónomos que proporcionen diseño de ingeniería en tiempo real y optimización autónoma.

Un impulso a la automatización del diseño electrónico para la computación acelerada

Al aplicar los principios operativos de la IA industrial a los semiconductores y a las fábricas de IA, Siemens y NVIDIA acelerarán los motores de la revolución de la IA. En una primera etapa centrada en el diseño de semiconductores, y sobre la base del uso extensivo que NVIDIA ya hace de sus herramientas, Siemens integrará las bibliotecas NVIDIA CUDA-X, PhysicsNeMo y la aceleración por GPU en todo su portafolio de automatización del diseño electrónico, con especial énfasis en la verificación, el diseño físico y la optimización de procesos, con el objetivo de multiplicar el rendimiento entre dos y diez veces en flujos de trabajo clave.

La alianza también incorporará capacidades asistidas por IA, como orientación en el diseño de disposición, soporte para depuración y optimización de circuitos, para aumentar la productividad de la ingeniería y cumplir al mismo tiempo con estrictos requisitos de fabricación. En conjunto, estas capacidades impulsarán motores nativos de IA para diseño, verificación, fabricación y enfoques basados en gemelos digitales, lo que acorta los ciclos de diseño, mejora el rendimiento y ofrece resultados más confiables.

El diseño de la próxima generación de fábricas de IA

Siemens y NVIDIA también desarrollarán conjuntamente un modelo de referencia reutilizable para la próxima generación de fábricas de IA. Este avance en la revolución de la IA industrial proporciona una base de alto rendimiento para sus portafolios industriales acelerados por IA.

Este modelo equilibrará las demandas de computación de alta densidad de última generación en términos de energía, refrigeración y automatización, al tiempo que garantizará que las tecnologías estén posicionadas para ofrecer tanto velocidad como eficiencia y optimizará todo el ciclo de vida, desde la planificación y el diseño hasta la implementación y las operaciones.

La colaboración combina la hoja de ruta de la plataforma de IA de NVIDIA, su experiencia en infraestructura de IA, su red de socios y la simulación acelerada basada en las bibliotecas de NVIDIA Omniverse con las capacidades de Siemens en infraestructura eléctrica, electrificación, integración de redes, automatización y gemelos digitales. De este modo, ambas compañías apuntan a acelerar el despliegue, incrementar la eficiencia energética y mejorar la resiliencia de la infraestructura de IA a escala industrial en todo el mundo.

Optimización de las operaciones mediante la innovación compartida

Siemens y NVIDIA buscan acelerar sus propias operaciones y portafolios mediante la implementación de estas tecnologías en sus propios sistemas antes de escalarlas a distintos sectores. NVIDIA evaluará las soluciones de Siemens para optimizar y agilizar sus propias operaciones y ofertas, mientras que Siemens analizará sus propias cargas de trabajo y colaborará con NVIDIA para acelerarlas e integrar la IA en el portafolio de soluciones para clientes de Siemens. Al impulsarse mutuamente y mejorar sus propios sistemas, Siemens y NVIDIA están creando pruebas concretas de valor y escalabilidad para los clientes.

