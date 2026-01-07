-

アンダーセン・グローバル、ルカ・パチョーリの参画によりアフリカにおける税務対応力を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、北アフリカにおけるプレゼンスを強化するため、チュニジアに本社を置き、チュニスおよびスファックスに拠点を構える税務、会計、コーポレートサービス企業であるルカ・パチョーリと協業契約を締結しました。

1986年にモンジ・ベン・マフムード氏によって設立され、現在はマネージング・パートナーであるアルセリン・ベン・マフムード氏が率いるルカ・パチョーリは、チュニジア公認会計士会（OECT）に登録されており、高度な専門知識と規制に対する深い洞察に基づいた、統合型の税務、会計、コーポレート・アドバイザリー・サービスを提供しています。同社は、税務アドバイザリーおよび税務プランニング、国際税務、ならびにIBFD認定の移転価格対応に加え、税務紛争・訴訟対応、コンプライアンスおよび人事関連サービス、財務報告、そしてM&Aアドバイザリーに至るまで、エンド・ツー・エンドの支援を提供しています。また、同社の包括的な対応力は、会社設立・管理、企業再編、リーガル・セクレタリアル・サービスにも及んでおり、金融サービス、製造、不動産、エネルギー、テクノロジーなどの分野にわたる国内外の顧客が、チュニジアにおいて事業ライフサイクル全体を通じて、法令を遵守しつつ効率的に事業運営を行えるよう支援しています。

「パチョーリがダ・ヴィンチの芸術的探求に光を当てたのと同様に、私たちは顧客の財務の歩みを照らすことに尽力しています」と、ルカ・パチョーリのマネージング・パートナーであるアルセリン・ベン・マフムード氏は述べています。「私たちの使命は、従来の会計および税務アドバイザリーの枠を超えています。私たちは、顧客の財務的成功を設計する存在です。アンダーセン・グローバルとの本協業を通じて、同組織のメンバーファームおよび提携ファームのグローバルな展開力とリソースを活用し、より高い機動力と革新性をもって、その伝統を継承していきます。」

「今回の参画により、当社は重要な市場におけるプレゼンスを強化するとともに、北アフリカ全域における税務対応力を拡大することができます」と、アンダーセンのグローバル・チェアマン兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは述べています。「ルカ・パチョーリの高度な専門性と、チュニジアの規制環境に対する深い理解は、当該地域で事業を展開する組織に対して、シームレスで統合されたソリューションを提供する当社の能力を一層強化するものです。」

アンダーセン・グローバルは、税務・法務・バリュエーションの各分野において世界各国で専門家を擁する、法的に独立した個々のメンバーファームによって構成される国際的なアソシエーションです。2013年に米国のメンバーファームであるアンダーセン・タックスLLCによって設立され、現在では世界50,000人超の専門家を擁し、メンバーファームおよび提携ファームを通じて、1,000か所超の拠点で事業を展開しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

アンダーセン・グローバル、ブラジルのメンバーファーム参画で法務体制を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、ロッティ・エ・アラウージョがメンバーファームに加わったことにより、ブラジルでのリーガルプラットフォームを充実させ、ラテンアメリカ地域での組織的対応力の強化を図っています。 ロッティ・エ・アラウージョには20年以上の歴史があり、ブラジル国内外の幅広い業界のクライアントに対し、包括的なリーガル・アドバイザリー・サービスを提供しています。同社が取り扱う業務は多岐にわたり、企業法務、税務、労働法務、訴訟、債権回収、クレジット回収、潜在資産の特定のほか、過去案件における控訴保証金・司法供託金の回収といった専門的なサービスも手掛けています。また、仲裁、行政法務、外国投資、不動産、知的財産、データ保護、事業再編にも幅広く対応しており、会社設立支援や各種規制当局での手続きに関するパラリーガルサービスも行っています。クライアントに対しては、ブラジル国内の行政機関や裁判所における複雑な紛争への対応に加え、予防的な法的戦略の策定という面からもサポートしています。 ロッティ・エ・アラウージョのマネージ...

Andersen Global、ETC とともにアジア太平洋地域でのバリュエーション能力を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Andersen Global は、シンガポールに本社を置く総合不動産アドバイザリー会社である Edmund Tie & Company（ETC）との協力協定を通じて、アジア太平洋地域での存在感を引き続き拡大しています。 1995 年に設立された ETC は、法定および企業向けバリュエーション、投資アドバイザリー、フィージビリティスタディ、固定資産税アドバイザリーなど、不動産ライフサイクル全体にわたるバリュエーションおよびアドバイザリーサービスを提供しています。シンガポール、マレーシア、タイで事業を展開する ETC は、深い地域知識と国際基準を組み合わせ、デベロッパー、投資家、民間および政府系ファンド、企業、REIT、オーナーおよびオキュパイヤーを支援しています。リサーチ主導のアプローチと統合型サービスモデルで知られる同社は、クライアントが規制の複雑さを乗り越え、資産価値を最適化することを支援しています。 「私たちの強みは、単なる技術的実行にとどまらず、市場シグナル、規制の変化、長期的な価値ドライ...

アンダーセン・グローバル、トルコでメンバーファームを追加しプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、セレン・コーポレート・プロパティー・バリュエーション＆カウンセリングがアンダーセン・イン・トルコとなったことにより、同国でのプレゼンスを強化し、アンダーセン・ブランドとして提供する能力の幅を広げました。 1995年設立の同社は、イスタンブールを拠点とし、マネージングパートナーのグニス・セレンが指揮を取って国内外のクライアントに幅広いサービスを提供しています。不動産コーポレートファイナンス、有形・無形資産の評価、アセットマネジメントの専門知識を有するアンダーセン・イン・トルコは、18カ国以上のクライアントに、複雑なコーポレートファイナンスの意思決定を支援するソリューションを提供しています。 グニスは、「私たちの使命は、不動産および投資分野における最も複雑な課題に解決策を提供することです。アンダーセン・ブランドへの参画は、信頼できるアドバイザーとしての当社の能力を強化するとともに、グローバルなリソースへのアクセスが得られることで、クライアントにさらなる長期的価値を提供できるようにな...
Back to Newsroom