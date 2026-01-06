SonicEdge kondigt een partnerschap voor integratie van halfgeleiders aan tijdens CES 2026 nu gemoduleerde ultrasound-technologie steeds meer in de sector wordt toegepast

BINYAMINA-GIV'AT ADA, Israël--(BUSINESS WIRE)--SonicEdge, een pionier in micro-akoestische innovatie, kondigde vandaag tijdens CES 2026 een nieuw strategisch partnerschap aan met een toonaangevende internationale fabrikant van halfgeleiders om de gemoduleerde ultrasound-IP rechtstreeks in audio chipsets van de nieuwe generatie te integreren. De audio chipset zal de gemoduleerde ultrasound luidsprekers van SonicEdge aansturen. Naar verwacht zullen nog andere grote chipbedrijven volgen nu de sector gemoduleerde ultrasound erkent als activerende technologie voor hearables en wearables aangestuurd door AI.

