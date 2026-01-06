-

SonicEdge kondigt een partnerschap voor integratie van halfgeleiders aan tijdens CES 2026 nu gemoduleerde ultrasound-technologie steeds meer in de sector wordt toegepast

  • Vooraanstaande fabrikant van chips integreert SonicEdge IP om gemoduleerde ultrasound-luidsprekers te versterken; er zijn ook andere partnerschappen op handen
  • SonicEdge demonstreert de nieuwste vorderingen aan klanten en partners tijdens CES 2026

SonicEdge develops an entirely new way of generating sound with ultrasound modulation

BINYAMINA-GIV'AT ADA, Israël--(BUSINESS WIRE)--SonicEdge, een pionier in micro-akoestische innovatie, kondigde vandaag tijdens CES 2026 een nieuw strategisch partnerschap aan met een toonaangevende internationale fabrikant van halfgeleiders om de gemoduleerde ultrasound-IP rechtstreeks in audio chipsets van de nieuwe generatie te integreren. De audio chipset zal de gemoduleerde ultrasound luidsprekers van SonicEdge aansturen. Naar verwacht zullen nog andere grote chipbedrijven volgen nu de sector gemoduleerde ultrasound erkent als activerende technologie voor hearables en wearables aangestuurd door AI.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor media-interviews en analistenbriefings neemt u contact op met:
Brynne Hitten, ThoughtLDR via sonicedge@thoughtldr.com / +1 (917) 525-9069

Industry:

SonicEdge

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Voor media-interviews en analistenbriefings neemt u contact op met:
Brynne Hitten, ThoughtLDR via sonicedge@thoughtldr.com / +1 (917) 525-9069

More News From SonicEdge

Samenvatting: SonicEdge en Earfab werken samen om de toekomst van gepersonaliseerde audio en gehoorwelzijn vorm te geven

BINYAMINA-GIV’AT ADA, Israël--(BUSINESS WIRE)--SonicEdge, een pionier in micro-akoestische innovatie, maakte vandaag een strategisch partnerschap bekend met Earfab, de innovator van custom-fit hoortechnologie, om gezamenlijk een nieuwe generatie gepersonaliseerde audio-oplossingen te ontwikkelen die comfort, precisie en hoorveiligheid samenbrengen. Door de sterk presterende MEMS speaker-in-chip technologie van SonicEdge te combineren met de custom-fit eartips van Earfab – gemaakt aan de hand va...
Back to Newsroom