Lenovo在2026年國際消費電子展Lenovo全球創新科技大會上發表個人化、感知型和主動式AI產品組合，定義混合AI新時代

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今日，在拉斯維加斯Sphere舉行的2026年國際消費電子展Lenovo全球創新科技大會(Tech World @ CES 2026)上，Lenovo發表針對混合AI未來的重磅創新成果，推出全新個人AI超級代理、AI個人電腦和智慧型手機、包括代理原生穿戴式裝置在內的概念驗證產品、下一代企業級AI基礎設施，以及在娛樂和運動領域達成的突破性產業合作。

憑藉多年來在裝置、基礎設施、解決方案和服務領域累積的AI創新成果，Lenovo全方位展示當今的AI技術如何實現個人化、感知化、主動性且變得無處不在。Lenovo本次推出的新產品能夠適配個人與組織的需求，在生態系統內透過數位分身技術協同聯動，提升生產力、強化連線性並激發使用者創造力。

在Sphere的沉浸式主題演講環節，眾多產業領袖與知名人士齊聚一堂，與Lenovo共同詳細闡述混合AI如何安全整合個人、企業和公共模型，推動從足球場到工廠車間的全球各產業變革，為所有人帶來更智慧的AI服務。

本次發表的核心成果包括：

Lenovo and Motorola Qira ：這款統一的個人AI超級代理在獲得使用者授權後，能夠感知、思考和行動，讓Lenovo「單一AI，多裝置協同」的獨特願景在個人電腦、智慧型手機、平板電腦和穿戴式裝置上成為現實。

：這款統一的個人AI超級代理在獲得使用者授權後，能夠感知、思考和行動，讓Lenovo「單一AI，多裝置協同」的獨特願景在個人電腦、智慧型手機、平板電腦和穿戴式裝置上成為現實。 AI原生裝置 ：下一代AI個人電腦、旗艦Motorola智慧型手機、感知型AI吊墜概念產品和智慧眼鏡概念產品將AI技術帶到使用者需要的任何場景。

：下一代AI個人電腦、旗艦Motorola智慧型手機、感知型AI吊墜概念產品和智慧眼鏡概念產品將AI技術帶到使用者需要的任何場景。 突破性概念驗證裝置形態： 多款全新裝置重塑AI使用體驗，包括ThinkPad Rollable XD Concept、Lenovo Legion Pro Rollable Concept、AI Perceptive Companion Concept，以及個人AI中樞。

多款全新裝置重塑AI使用體驗，包括ThinkPad Rollable XD Concept、Lenovo Legion Pro Rollable Concept、AI Perceptive Companion Concept，以及個人AI中樞。 產業最佳化型AI推理伺服器： 全新ThinkSystem和ThinkEdge伺服器為各產業任何規模的工作負載提供強勁的AI推理算力。

全新ThinkSystem和ThinkEdge伺服器為各產業任何規模的工作負載提供強勁的AI推理算力。 Lenovo Hybrid AI Advantage升級 ：推出下一代Lenovo企業級伺服器和解決方案，為安全、複雜的AI推理和營運提供支援，包括全新的Lenovo Agentic AI Services 。

：推出下一代Lenovo企業級伺服器和解決方案，為安全、複雜的AI推理和營運提供支援，包括全新的Lenovo Agentic AI Services Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA ：協助AI雲端服務商更快上線企業級AI工作負載，推動客戶從技術研發階段邁向實際投產。

：協助AI雲端服務商更快上線企業級AI工作負載，推動客戶從技術研發階段邁向實際投產。 憑藉Lenovo AI技術賦能FIFA世界盃賽事：客製化AI解決方案為球員和教練提供協助，同時為球迷打造更具沉浸感的觀賽體驗。Lenovo還在其ThinkPad、ThinkBook、Yoga、Legion、Idea和Motorola產品線中推出針對足球迷的2026年FIFA世界盃(FIFA World Cup 26™)特別版裝置。

Lenovo董事長兼執行長楊元慶表示：「對我們每個人而言，AI都將激發創造力、提升洞察力、點燃想像力，因為如今的AI能夠從我們獨特的語言習慣、行為模式、人生經歷和記憶中學習進化。這是強化、提升和最大化人類潛能的根本性改變。對於企業而言，這場變革的影響更為深遠：AI不再侷限於流程管理和工作流程最佳化。如今它能夠協助企業利用自身營運產生的專有資料，結合自主決策邏輯，進化為具備自學習、自革新能力的智慧實體。」

這種快速的適應性和客製化能力預示著前所未見的順暢操作程度，AI代理能夠在終端設備、私有伺服器或雲端環境中，以更高的自主性和專業性完成任務、實現互動。

「這正是我們所說的智慧模型編排技術，也是所有AI超級代理的核心基礎。」Lenovo技術長Tolga Kurtoglu表示，「這項技術能夠讓AI代理接取一個由專業模型組成的資源池，為使用者當下的需求匹配最優模型，同時實現效能表現最佳化——實現安全性最大化、延遲最小化並降低算力成本。」

藉助Lenovo and Motorola Qira實現跨裝置個人AI體驗

Lenovo and Motorola Qira是一款可在Lenovo和Motorola裝置——包括個人電腦、智慧型手機、平板電腦和穿戴式裝置——上順暢運行的個人AI超級代理，能夠提供場景感知型輔助服務。這款統一的AI系統被定義為個人環境智慧系統，在Lenovo產品上顯示為Lenovo Qira，在Motorola產品上則則顯示為Motorola Qira，充分彰顯Lenovo對於實現「單一個人AI跨多裝置協同」的承諾。

在獲得使用者授權的前提下，Lenovo Qira能夠深入理解使用者需求，在支援的裝置、應用程式和服務中執行操作，實現跨Lenovo和Motorola產品的協同運行。藉助多模態輸入技術和個人知識庫，Lenovo Qira從使用者選擇分享的資訊中學習，無論使用者身處何地，都能運用這些理解提供及時且個人化的協助。

Lenovo Qira能夠將洞察轉化為行動，透過協調多裝置、多服務和多工作流程的任務，協助使用者邁出明智且富有成效的下一步。

瞭解更多關於Lenovo Qira的資訊。

與Intel合作擴充AI個人電腦產品線

Lenovo宣布推出與Intel共同研發的下一代Aura Edition AI個人電腦，搭載全新Intel Core Ultra Series 3處理器，透過協同設計實現個人化效能的全面整合。

擴充後的Aura Edition產品線如今包括：

ThinkPad X1和X1二合一Aura Edition筆記型電腦 ：頂級商務筆記型電腦，融合Intel強勁效能、自我調整智慧技術、先進安全防護和靈活裝置形態，可滿足現代專業工作流程的需求。

：頂級商務筆記型電腦，融合Intel強勁效能、自我調整智慧技術、先進安全防護和靈活裝置形態，可滿足現代專業工作流程的需求。 Yoga Series Aura Edition ：消費級AI個人電腦，以纖薄輕盈的設計為使用者提供個人化效能體驗、沉浸式娛樂效果和豐富的創意功能。

：消費級AI個人電腦，以纖薄輕盈的設計為使用者提供個人化效能體驗、沉浸式娛樂效果和豐富的創意功能。 ThinkCentre X AIO Aura Edition桌上型電腦 ：時尚纖薄的商用一體式桌上型電腦，配備獨特的16:18顯示器和AI功能，在節省空間的同時提升生產力、安全性和合作效率。

：時尚纖薄的商用一體式桌上型電腦，配備獨特的16:18顯示器和AI功能，在節省空間的同時提升生產力、安全性和合作效率。 Yoga 32英吋AIO i Aura Edition桌上型電腦：設計獨特的一體式個人電腦，兼具AI效能和沉浸式視覺體驗，搭載豐富智慧功能，滿足工作、創意和家庭使用需求。

核心特性包括：

可實現動態體驗和效能調校的智慧模式

支援跨裝置媒體即時傳輸的智能分享

提供主動式AI裝置支援服務的智慧守護

Intel執行長Lip-Bu Tan表示：「當我們開始合作開發Aura Edition產品線時，我們便懷揣共同的願景，即結合Lenovo首屈一指的設計能力和Intel全方位的AI效能，為客戶打造極致智慧的個人電腦體驗。如今，隨著Lenovo搭載Intel最新Core Ultra Series 3處理器的Aura Edition產品線進一步擴充，涵蓋更多裝置形態、新增更多功能，我們的合作也邁入了全新階段。」

瞭解更多關於全新AI個人電腦及擴充後的裝置產品線的資訊。

全新Motorola旗艦智慧型手機及限量版機型

Motorola擴充頂級智慧型手機產品線，推出兩款旗艦AI裝置，兼具尖端效能和優雅設計：

motorola razr fold： 為razr系列帶來全新裝置形態，配備8.1英吋超大顯示器、業界一流的攝影系統和素描生成影像(sketch-to-image)等先進創作工具，同時搭載「追更助手」和「下一步行動」等Motorola Qira特色功能。

為razr系列帶來全新裝置形態，配備8.1英吋超大顯示器、業界一流的攝影系統和素描生成影像(sketch-to-image)等先進創作工具，同時搭載「追更助手」和「下一步行動」等Motorola Qira特色功能。 motorola signature：motorola signature是該品牌迄今為止製程最精湛的智慧型手機，配備四顆5000萬畫素AI增強相機，搭載Snapdragon 8 Gen 5行動平台，設計精緻考究，提供按需尊享專屬服務，支援長達七年的作業系統和安全更新。

Motorola與FIFA深化技術合作，同步推出motorola razr 2026年FIFA世界盃特別版機型。該機型的設計靈感源自世界盃官方品牌形象，背面採用幾何圖案設計，彰顯賽事的活力、包容性和前進動力，同時配備互動式外屏和豐富的AI體驗功能。

瞭解更多關於Motorola完整公告內容的資訊。

前瞻性AI驅動型概念驗證產品

Lenovo展示了一系列概念驗證產品，透過大膽創新的設計和AI賦能裝置生態系統，提升生產力、強化使用體驗、守護使用者健康。

突破性概念驗證產品包括：

ThinkPad Rollable XD Concept： 全球首款外折式裝置，配備面向外部的顯示器和可擴充的使用者端螢幕，支援多工處理和合作功能。

全球首款外折式裝置，配備面向外部的顯示器和可擴充的使用者端螢幕，支援多工處理和合作功能。 Lenovo AI Glasses Concept： 這款眼鏡透過無線方式與智慧裝置連接，徹底改變使用者與周邊環境的對話模式，兼具AI輔助、多媒體控制和多裝置整合功能。

這款眼鏡透過無線方式與智慧裝置連接，徹底改變使用者與周邊環境的對話模式，兼具AI輔助、多媒體控制和多裝置整合功能。 Lenovo Smart Sense Display Concept ：這款智慧顯示中樞可連接手機、筆記型電腦和平板電腦等多款個人裝置，提供直覺式的AI互動體驗。

：這款智慧顯示中樞可連接手機、筆記型電腦和平板電腦等多款個人裝置，提供直覺式的AI互動體驗。 Legion Pro Rollable：這款概念遊戲筆記型電腦採用雙馬達張力驅動設計，顯示器可從兩端水平展開，在不犧牲便攜性的前提下，提供媲美大型電競顯示器的視覺效果。

同時推出的還有Lenovo的個人AI中樞概念產品Project Kubit，這是一款個人邊緣雲端裝置，可為個人電腦、智慧型手機、穿戴式裝置和智慧家庭裝置等多款裝置上的AI應用程式提供支援。該裝置在透明觸控式螢幕後方整合兩台以NVIDIA Grace Blackwell Superchip為基礎建構的ThinkStation PGX小巧型AI工作站，能夠蒐集跨平台資料，協助使用者獲得更深度的資料分析能力和AI應用程式體驗。

Motorola的312 Labs團隊也發表了一款AI感知伴侶概念驗證產品——Project Maxwell，該產品可融入Motorola Qira的裝置生態系統，隨時待命並具備場景感知能力。在被啟動後，這款貼心助手能夠持續蒐集全場景資料——見使用者所見、聽使用者所聽、聽使用者所言，並提供即時洞察和個人化建議。這表示AI感知伴侶能夠給出場景化建議，協助實現日常任務的自動化和流程簡化。

瞭解更多關於Lenovo前瞻性概念驗證產品的資訊。

變革性推理伺服器重塑企業級AI格局

Lenovo發表業界最全面的推理最佳化型伺服器產品線，專為在資料生成的源頭——資料中心、混合環境和邊緣端——部署AI技術而打造。

全新Lenovo ThinkSystem和Lenovo ThinkEdge伺服器為各產業任何規模的工作負載提供強勁的AI推理算力。新品陣容包括：

Lenovo ThinkSystem SR675i： 效能強勁的安全型AI推理伺服器，可在任意環境下運行完整大語言模型，為製造業、關鍵醫療和金融服務等領域的大規模工作負載和加快模擬提供支援。

效能強勁的安全型AI推理伺服器，可在任意環境下運行完整大語言模型，為製造業、關鍵醫療和金融服務等領域的大規模工作負載和加快模擬提供支援。 Lenovo ThinkSystem SR650i： 具備高密度圖形處理器(GPU)算力，可提供加快AI推理效能，易於在現有資料中心部署且具備良好的擴充性。

具備高密度圖形處理器(GPU)算力，可提供加快AI推理效能，易於在現有資料中心部署且具備良好的擴充性。 Lenovo ThinkEdge SE455i：這款打破紀錄的超小巧型伺服器專為零售、電信和工業環境設計，能夠將AI推理能力帶到任何資料所在的場景，具備超低延遲和堅固可靠的特性，可在-5°C至55°C的溫度條件下穩定運行。

結合Lenovo Hybrid AI Advantage，客戶可享受到無與倫比的專業技術、豐富應用案例和全生命週期支援服務。

瞭解更多關於Lenovo全新AI推理伺服器的資訊。

賦能製造業、物流和機器人領域的Lenovo Agentic AI服務

Lenovo的Hybrid AI Advantage已成功推動企業營運模式變革，透過提供包含本地和邊緣解決方案的私有雲端服務，在釋放強大AI能力的同時保護企業資料安全。如今，它新增了Lenovo Agentic AI Services，這是一項全生命週期服務，能夠協助企業設計、部署和管理AI代理，進而簡化營運流程、減少人工工作量、更加快速穩定地解決問題。

在Lenovo Hybrid AI Factory的支援下，這些服務為企業提供切實可行的實施路徑，從辨識高價值應用場景，到部署符合法規、可投產的代理，全程無憂。憑藉包含經驗證應用案例的Lenovo AI Library，客戶最快可在90天內部署量身打造的企業級代理。

Lenovo同時推出Lenovo xIQ，這是一個包含三款AI原生交付平台的套件，整合於Lenovo Hybrid AI Factory之中，旨在簡化AI技術在裝置、應用程式和雲端環境中的部署與管理流程。Lenovo xIQ將Lenovo Agentic AI Services、Lenovo Hybrid AI Factory和Lenovo AI Library整合到單一的端對端混合AI模型中。

瞭解更多關於Lenovo下一代全生命週期混合AI解決方案的資訊。

在Sphere的主題演講現場，Lenovo透過ThinkBook Plus Auto Twist AI個人電腦的即時視覺化展示，呈現其AI驅動的供應鏈平台Lenovo iChain。這款電腦由來自全球180多個市場的2700個零組件組裝而成。iChain採用多代理編排技術，可管理全球採購、預測供應鏈中斷風險、實現物流最佳化並協調生產組裝。

Lenovo同時宣布在企業級機器人領域取得突破：為某大型能源供應商部署的Daystar六足AI機器人（「機器狗」），其結構和安全問題偵測準確率達到90%，同時讓人類技術人員無需進入危險環境展開工作。

Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA

Lenovo宣布擴大與NVIDIA在混合AI領域的合作，進一步強化透過共同創新加快AI技術在個人、企業和公共AI平台的普及應用這一共同承諾。

Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA專為下一代AI雲端服務商設計，透過融合預整合的Lenovo混合AI基礎設施、NVIDIA加速運算平台（包括全新的NVIDIA Vera Rubin NVL72 AI超級電腦）以及全生命週期Lenovo Hybrid AI Factory Services來解決這一難題，進而簡化部署流程並縮短兆參數級AI工廠工作負載的首次Token生成時間(TTFT)。

瞭解更多關於Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA的資訊。

打造超凡沉浸式體驗

Lenovo的企業級創新成果旨在服務各類規模的客戶，包括本次發佈會舉辦地——先進沉浸式娛樂場館Sphere。身為Sphere Studios的官方技術合作夥伴，Lenovo的算力為Sphere今日主題演講的內容創作提供了支援。

憑藉高效能工作站和基礎設施平台，Lenovo技術全面融入Sphere Studios的製作工作流程和營運體系。數百台搭載AMD EPYC™處理器和NVIDIA加速運算技術的Lenovo ThinkSystem SR655 V3伺服器，為這座獨特場館的原創內容製作和沉浸式體驗提供支援。

AI賦能運動領域：為FIFA和F1®提供洞察和增強體驗

Lenovo是2026年FIFA世界盃足球賽和2027年FIFA女子世界盃足球賽的官方技術合作夥伴。Lenovo和FIFA共同推出Football AI Pro 。Football AI Pro採用Lenovo的AI Factory打造，是一款專業足球互動分析工具，透過編排多個代理，檢索數百萬個資料點、分析2000余項不同指標並快速輸出洞察：

分析師 可透過影片片段和3D虛擬形象對比球隊戰術模式，即時呈現資料視覺化效果。

可透過影片片段和3D虛擬形象對比球隊戰術模式，即時呈現資料視覺化效果。 教練 可類比戰術調整在下場比賽中對陣特定對手的效果。

可類比戰術調整在下場比賽中對陣特定對手的效果。 球員可獲得個人化的比賽分析。

Football AI Pro完美融合Lenovo的「讓AI嘉惠每一個人」和FIFA「足球聯結世界」的願景——這是楊元慶和Gianni Infantino在2024年Lenovo全球創新科技大會上宣布Lenovo與FIFA建立全球合作夥伴關係時所做出的承諾。

Lenovo同時公布將於今年稍晚推出的全新AI驅動型球迷體驗，包括AI賦能的裁判視角重播功能、用於體育場導航的AI尋路功能、針對Lenovo和Motorola使用者的個人化精彩集錦製作工具，以及針對消費者的Football AI Pro版本。

瞭解更多關於Lenovo和FIFA公告內容的資訊。

Lenovo和Formula 1®宣布部署Lenovo Neptune液冷技術，以推動下一波轉播技術創新浪潮。Lenovo的解決方案可促成該組織的高效能運算(HPC)架構最佳化，是其達成更廣泛永續發展目標的關鍵一步，同時協助賽事向全球超過8.2億球迷提供直播服務。

瞭解更多關於Lenovo與Formula 1合作的資訊。

讓AI嘉惠每一個人：感知型、個人化、可擴充的解決方案

從多代理個人裝置到即時推理基礎設施，Lenovo正建構一個具備可擴充性、可自訂性的AI生態系統，隨時將AI的力量帶給每一個人。

如欲瀏覽完整新聞稿及相關資料，請參閱 國際消費電子展Lenovo全球創新科技大會新聞資料袋 。

