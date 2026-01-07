Thales potencia el chip poscuántico de Samsung Electronics, premiado en el CES*

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--Las computadoras cuánticas, con su capacidad de procesamiento sin precedentes, acabarán por desafiar los estándares de cifrado actuales. En este contexto, Thales celebra el reconocimiento otorgado en el CES 2026 al nuevo chip de seguridad poscuántico de la división System LSI de Samsung Electronics, que integra su sistema operativo seguro y bibliotecas criptográficas resistentes a este tipo de computación. Este avance representa un paso clave para reforzar la protección de los dispositivos conectados frente a los ciberataques actuales y las amenazas emergentes.

El sistema operativo reforzado de Thales permite que el chip premiado de Samsung Electronics ofrezca protección basada en hardware y resistente a la computación cuántica desde el encendido. Así, se asegura que los datos cifrados y las credenciales permanezcan protegidos frente a ataques tanto clásicos como cuánticos, preservando la confidencialidad, la integridad y la confianza a largo plazo, incluso en un mundo poscuántico.

El riesgo no es solo del futuro: hoy, los ciberdelincuentes ya pueden interceptar y guardar datos cifrados, con la intención de descifrarlos más adelante cuando la computación cuántica lo haga posible (“harvest now, decrypt later”). Con la potencia prevista de estas máquinas, cualquier información protegida por los estándares actuales (identidades personales, credenciales sensibles e incluso las claves criptográficas de los dispositivos conectados) podría quedar expuesta.

El sistema operativo de Thales y sus bibliotecas de criptografía poscuántica permiten que el chip de Samsung Electronics ejecute criptografía de próxima generación a alta velocidad, con un consumo reducido de energía y memoria. Esto garantiza:

Cifrado y autenticación resistentes a la computación cuántica.

Operaciones criptográficas de alto rendimiento con la menor huella posible.

Confidencialidad a largo plazo frente a ataques de tipo “harvest now, decrypt later”.

“Estamos muy orgullosos de asociarnos con Samsung System LSI en este logro pionero. El chip S3SSE2A marca un antes y un después, ya que ofrece una seguridad sólida y preparada para el futuro en un diseño energéticamente eficiente. Este avance confirma que la seguridad poscuántica no es solo para sistemas de alta gama, sino que es esencial para todos los dispositivos conectados, desde la electrónica de consumo hasta los amplios ecosistemas de IoT. Juntas, nuestras empresas han redefinido lo que es posible en materia de ciberseguridad embebida y establecen un nuevo estándar para la industria”.

Eva Rudin, vicepresidenta de Mobile Connectivity Solutions en Thales

Por su parte, Hwa Yeal Yu, vicepresidente y responsable del equipo de Desarrollo de Productos de Seguridad y Energía de System LSI en Samsung Electronics, añadió: “Samsung Electronics y Thales han construido una colaboración de larga data en el ámbito de la seguridad, y nos complace presentar el S3SSE2A, la primera solución integral de criptografía poscuántica (PQC) de la industria. Desarrollada de manera conjunta desde el inicio para integrar hardware y software, esta solución ofrece un nivel excepcional de seguridad. Esperamos continuar nuestra colaboración con Thales para avanzar en soluciones de seguridad destinadas a la próxima generación de dispositivos conectados”.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder global en tecnologías avanzadas para los sectores de defensa, aeroespacial y Cyber & Digital. Su cartera de productos y servicios innovadores aborda desafíos clave como la soberanía, la seguridad, la sostenibilidad y la inclusión.

El Grupo invierte más de €4.000 millones al año en Investigación y Desarrollo en áreas clave, sobre todo para entornos críticos, como la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, las tecnologías cuánticas y en la nube.

Thales tiene más de 83.000 empleados en 68 países. En 2024, el Grupo generó unas ventas de €20.600 millones.

