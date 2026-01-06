El Paris Saint-Germain se asocia con Zing Coach hasta el año 2027 para animar a los aficionados a mantenerse activos a través de experiencias de fitness interactivas

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Zing Coach, la aplicación de fitness basada en inteligencia artificial cuya misión es reducir las crecientes tasas de inactividad, y el Paris Saint-Germain se asociaron para ofrecer entrenamientos inspirados en los jugadores a la base global de seguidores del club, que cuenta con más de 500 millones de aficionados.

A partir del 6 de enero , los aficionados podrán completar planes de entrenamiento adaptados dentro de la aplicación Zing Coach, seguir su progreso en comparación con los jugadores estrella del Paris Saint-Germain, tanto del equipo femenino como del masculino, acceder a orientación exclusiva inspirada en el cuerpo técnico de élite del club y ascender en la clasificación para tener la oportunidad de ganar experiencias VIP en los partidos y recuerdos firmados. Al mismo tiempo, la tecnología de inteligencia artificial patentada de Zing Coach personalizará diversos elementos de la experiencia del usuario, desde la planificación de los entrenamientos hasta el apoyo motivacional en tiempo real.

Aunque 5000 millones de personas en todo el mundo ven fútbol, un tercio de la población mundial es físicamente inactiva, lo que pone de manifiesto una preocupante brecha entre el interés por el deporte y la práctica de la actividad física. Sin embargo, dirigiéndose a la amplia base de seguidores del Paris Saint-Germain, con más de 235 millones de seguidores en las redes sociales, esta asociación utilizará la IA para convertir a los espectadores en participantes activos. Con la promesa de experiencias y premios exclusivos para aquellos que muestren mayor compromiso y progreso, se animará a los aficionados del club a comprometerse con los entrenamientos hiperpersonalizados y seleccionados por IA de Zing, lo que permitirá a millones de personas dar los primeros pasos hacia un estilo de vida más saludable y activo.

“En el Paris Saint-Germain, nos esforzamos constantemente por crear vínculos únicos con nuestros seguidores de todo el mundo. Gracias a nuestra colaboración con Zing Coach, le brindamos a nuestros aficionados la oportunidad de experimentar lo que supone entrenar como un deportista de élite y convertir su pasión por el fútbol en un compromiso activo con su bienestar. Esto supone un paso más en la diversificación de nuestras actividades, ya que seguimos explorando nuevos territorios más allá del deporte profesional”.

Richard Heaselgrave, director de ingresos

“La asociación con el Paris Saint-Germain, el club más laureado de la historia del fútbol francés, nos brinda acceso a una amplia base de seguidores potenciales en todo el mundo. Al crear una oportunidad única para conectar con su club y explorar entrenamientos diarios diseñados en torno a los de sus estrellas favoritas, esperamos motivar a millones de personas a dar el primer paso en su camino hacia la salud física, pero también a adquirir hábitos duraderos que mejoren su salud y calidad de vida”.

Anton Marchanka, CEO de Zing Coach

Esta colaboración une al club de fútbol más exitoso de 2025 con la aplicación de fitness líder del sector. Este año, el Paris Saint-Germain ha completado una temporada histórica, con grandes éxitos tanto a nivel nacional como internacional. Del mismo modo, Zing Coach ha sido nombrada la mejor aplicación de fitness por TechRadar y ha recibido el premio a la mejor de su categoría en tecnología de fitness y entrenamiento en la 20.ª edición de los premios Globee Awards.

ACERCA DEL PARIS SAINT-GERMAIN

Fundado en 1970 y coronado ganador de la Liga de Campeones de la UEFA por primera vez en 2025, el Paris Saint-Germain (PSG) es el club deportivo más exitoso de Francia y una fuerza líder en el escenario europeo. Bajo la propiedad de Qatar Sports Investments (QSI) desde 2011, el PSG se ha convertido en una institución multideportiva que destaca en fútbol masculino y femenino, balonmano, judo y deportes electrónicos. En 2022, la empresa estadounidense Arctos Partners invirtió en el club para apoyar su estrategia de crecimiento a largo plazo.

Con más de 500 millones de seguidores en todo el mundo y más de 235 millones de seguidores en las redes sociales, el PSG se ha convertido en un icono cultural, situado en la intersección entre el deporte, la moda y el entretenimiento. Las colaboraciones con marcas globales como Jordan han consolidado su estatus como marca de estilo de vida reconocida a nivel mundial. En 2024, el club inauguró el Campus Paris Saint-Germain, unas instalaciones de última generación que establecen nuevos estándares para el desarrollo y el rendimiento de los atletas. Como club de la nueva generación, el Paris Saint-Germain combina la excelencia deportiva, la influencia cultural y el impacto social para dar forma al futuro del deporte y la sociedad.

ACERCA DE ZING COACH

Zing Coach es una empresa de fitness, respaldada por la empresa de tecnología sanitaria Palta, que aplica tecnología de inteligencia artificial puntera para crear el entrenador personal digital más avanzado, que evalúa tu estado físico con precisión, diseña el programa ideal para que alcances cualquier objetivo deseado, realiza un seguimiento, te motiva, te apoya y se convierte en tu guía en tu transformador viaje hacia el fitness.

