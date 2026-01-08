-

Lenovo definisce la nuova era dell’IA ibrida con un portafoglio di soluzioni AI personalizzate, percettive e proattive presentato al Tech World @ CES 2026

Lenovo annuncia il lancio dell’IA agentica Motorola Qira e Lenovo, un’IA agentica personale multidispositivo, insieme ai nuovi smartphone di punta Motorola, a un portafoglio ampliato di PC basati sull’IA, a vari proof-of-concept visionari tra cui indossabili agentic-native, e a innovativi server di inferenza oltre a importanti progressi nelle tecnologie IA per FIFA, Formula 1®e intrattenimento.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Oggi al Tech World @ CES 2026 presso la Sphere di Las Vegas, Lenovo ha presentato le sue innovazioni più audaci per il futuro dell’IA ibrida, lanciando un nuovo personal AI super agent, PC basati sull’IA e smartphone di nuova generazione, proof-of-concept tra cui indossabili agentic-native, infrastrutture aziendale IA di nuova generazione e collaborazioni rivoluzionarie nei settori dell’intrattenimento e dello sport.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Stuart Gill
sgill@lenovo.com

Industry:

Lenovo

SEHK:0992
Release Versions
EnglishFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Stuart Gill
sgill@lenovo.com

More News From Lenovo

Riassunto: Lenovo collabora con NVIDIA al programma Gigawatt AI Factories per accelerare l’adozione dell’IA aziendale

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Oggi al Tech World @ CES 2026 presso la Sphere di Las Vegas, Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ha presentato la Lenovo AI Cloud Gigafactory with NVIDIA , ampliando e rafforzando la propria partnership con NVIDIA tramite un impegno condiviso nell’accelerare l’adozione dell’IA ibrida sulle piattaforme IA personali, aziendali e pubbliche. Nel suo intervento di apertura Yuanqing Yang, ceo e presidente del cda di Lenovo, insieme a Jensen Huang, ceo e fondatore di NVIDIA, ha...

Riassunto: Lenovo Group ha annunciato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre 2025/26

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), insieme alle sue affiliate (“il Gruppo”), oggi ha annunciato risultati record per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2025/26, con ricavi complessivi che hanno raggiunto il massimo storico di 20,5 miliardi di USD, in crescita del 15% su base annua. L’utile netto rettificato[1] è aumentato del 25% su base annua raggiungendo 512 milioni di dollari, mentre il margine di utile netto rettificato è salito al 2,5%, trainato...

Riassunto: Lenovo Group: risultati finanziari del primo trimestre 2025/26

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), insieme alle sue affiliate (“il Gruppo”), ha annunciato oggi solidi risultati per il primo trimestre dell’anno finanziario 2025/26, registrando una crescita significativa sia dei ricavi complessivi sia dell’utile del gruppo. I ricavi sono aumentati del 22% su base annua, raggiungendo 18,8 miliardi di dollari USA, mentre l’utile netto è cresciuto del 108% su base annua, arrivando a 505 milioni di dollari USA. Sulla base d...
Back to Newsroom