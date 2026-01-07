Thales alimenta il chip post-quantistico di Samsung Electronics premiato dal CES*

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--I computer quantistici, con la loro potenza di elaborazione ineguagliata, sfideranno gli attuali standard di crittografia. È il motivo per cui Thales accoglie il riconoscimento conferito dal CES 2026 al nuovo chip di sicurezza post-quantistico messo a punto da System LSI Business di Samsung Electronics, che integra il sistema operativo sicuro e le librerie crittografiche a prova di quantistica di Thales.

