Daiichi Sankyo en GENESIS Pharma sluiten een exclusief akkoord om VANFLYTA® in Midden- en Oost-Europa op de markt te brengen

  • Het exclusieve akkoord dekt 13 markten in Midden- en Oost-Europa
  • De samenwerking zal de toegang tot VANFLYTA uitbreiden voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde FLT3-ITD positieve AML

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Daiichi Sankyo (TSE: 4568) en GENESIS Pharma hebben een exclusieve licentie- en leveringsovereenkomst gesloten voor de verdeling en commercialisering van VANFLYTA® (quizartinib) in 13 markten verspreid over Midden- en Oost-Europa voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde FLT3-ITD positieve AML (acute myeloïde leukemie).

Onder de voorwaarden van het akkoord zal Daiichi Sankyo verantwoordelijk zijn voor de productie en levering van VANFLYTA, terwijl GENESIS Pharma zal instaan voor de medische aangelegenheden, markttoegang en commercialiseringsinspanningen in Bulgarije, Kroatië, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië.

Contacts

Media:
Simone Jendsch-Dowé
Daiichi Sankyo Europe GmbH
Simone.Jendsch-Dowe@daiichisankyo.com
+49 (89) 78080 (kantoor)

Natalia Karahaliou
GENESIS Pharma
nkarahaliou@genesispharma.com
+30 210 87 71 605

