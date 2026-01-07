-

Thales為Samsung Electronics榮獲CES*大獎的後量子晶片提供技術支援

*國際消費電子展(Consumer Electronics Show)於1月6日至9日在美國內華達州拉斯維加斯舉辦

  • Thales安全作業系統(OS)為Samsung榮獲2026年CES「最佳網路安全創新」獎的安全晶片提供技術支援。
  • 該晶片是首款整合後量子密碼學(PQC)技術的內建式安全元件(eSE)，可保護裝置抵禦未來由量子運算驅動的網路威脅。
  • Thales的抗量子軟體和作業系統可實現無與倫比的效能、能效表現和長期資料保護。
法國默東--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 憑藉前所未見的運算能力，量子電腦終將對當下的加密標準構成挑戰。正因如此，Thales對Samsung Electronics旗下系統大型積體電路(System LSI)事業部推出的這款全新後量子就緒安全晶片榮獲CES 2026大獎表示祝賀，該晶片內嵌了Thales的安全作業系統和抗量子密碼編譯程式庫。這項突破性成果代表在保護聯網裝置抵禦現有網路攻擊和未來量子時代威脅的道路上邁出了關鍵一步。

Thales的加固型作業系統使Samsung的這款得獎安全晶片從裝置開機的那一刻起，就能提供以硬體為基礎的抗量子防護。最終，該晶片可確保加密資料和裝置憑證免受傳統攻擊和量子攻擊的威脅，即便在量子時代全面來臨後，也能保障機密性、完整性和長期可信度。

這種威脅並非只存在于未來：惡意攻擊者如今已能攔截並儲存加密資料，靜待量子運算技術成熟後再進行解密，即「現在竊取、日後解密」(harvest now, decrypt later)。事實上，憑藉量子運算的預期算力，任何採用現有加密標準保護的資料（包括個人身分資訊、敏感憑證，甚至內嵌在聯網裝置中的加密金鑰）都有可能被破解。

憑藉Thales的作業系統和PQC編譯程式庫，這款Samsung晶片能夠高速執行下一代加密，同時降低功耗和記憶體耗用量。這確保了：

  • 抗量子加密和身分認證能力。
  • 在最小的資源耗用下實現高效能的加密操作。
  • 有效抵禦「現在竊取、日後解密」攻擊，保障資料的長期機密性。

「我們非常榮幸能與Samsung系統LSI事業部攜手取得這項開創性成就。S3SSE2A晶片是一款顛覆性產品，以高能效設計提供強勁且適用於未來需求的安全防護。這項突破性成果印證了後量子安全技術並非只適用於高階系統，而是對於所有聯網裝置都至關重要，從消費電子產品到龐大的物聯網生態系統皆是如此。兩家公司攜手合作，重新定義了內建式網路安全的可能性，為產業樹立了全新標竿。」
Thales行動互連解決方案副總裁Eva Rudin

Samsung Electronics系統LSI事業部安全與電源產品開發團隊副總裁兼負責人Hwa Yeal Yu補充說道：「Samsung和Thales在安全領域建立了長期合作關係，我們欣然推出業界首款PQC一站式解決方案S3SSE2A。該解決方案從研發之初就採用軟硬體融合設計的模式，能夠提供卓越的安全防護等級。我們期待與Thales繼續深化合作，為下一代聯網裝置打造更先進的安全解決方案。」

關於Thales

Thales（泛歐證券交易所代碼：HO）是國防、航空航太以及網路與數位領域先進技術的全球領導者。公司憑藉創新的產品和服務組合，協助因應主權、安全、永續發展和包容性等多項重大挑戰。

集團每年在關鍵領域，尤其是人工智慧、網路安全、量子和雲端運算技術等關鍵環境的研發投入超過40億歐元。

Thales在68個國家擁有8.3萬多名員工。集團2024年的銷售額為206億歐元。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人
Thales，網路與數位業務媒體關係部
Vanessa Viala – 電子郵件： vanessa.viala@thalesgroup.com - 電話：+33 607 34 00 34

