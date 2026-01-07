Thales impulsiona o chip pós-quântico da Samsung Electronics, vencedor do prêmio CES*

MEUDON, França--(BUSINESS WIRE)--Os computadores quânticos, com seu poder de processamento sem precedentes, irão, em última análise, desafiar os padrões de criptografia atuais. É por isso que a Thales celebra o reconhecimento concedido na CES 2026 ao novo chip de segurança pós-quântico da System LSI Business da Samsung Electronics, que incorpora o sistema operacional seguro da Thales e bibliotecas criptográficas resistentes à computação quântica. Essa inovação representa um grande avanço na proteção de dispositivos conectados contra os ciberataques atuais e as ameaças da era quântica do futuro.

O sistema operacional reforçado da Thales permite que o premiado chip de segurança da Samsung ofereça proteção baseada em hardware e resistente a ataques quânticos desde o momento em que os dispositivos são ligados. Em última análise, isso garante que os dados criptografados e as credenciais do dispositivo permaneçam seguros contra ataques clássicos e quânticos, preservando a confidencialidade, a integridade e a confiança a longo prazo, mesmo em um mundo pós-quântico.

O risco não se limita ao futuro: agentes maliciosos já podem interceptar e armazenar dados criptografados hoje, aguardando o momento em que a tecnologia quântica estiver disponível para descriptografá-los posteriormente ("coletar agora, descriptografar depois"). De fato, com o poder esperado da computação quântica, qualquer coisa protegida pelos padrões atuais (identidades pessoais, credenciais sensíveis e até mesmo as chaves criptográficas incorporadas em dispositivos conectados) poderia ser exposta.

As bibliotecas OS e PQC da Thales permitem que o chip da Samsung execute criptografia de última geração em alta velocidade com consumo reduzido de energia e memória. Isso garante:

Criptografia e autenticação resistentes à computação quântica.

Operações criptográficas de alto desempenho no menor footprint possível.

Confidencialidade de longo prazo contra ataques de “coletar agora, descriptografar depois”.

“Estamos muito orgulhosos de sermos parceiros da Samsung System LSI nesta conquista pioneira. O chip S3SSE2A é revolucionário, oferecendo segurança robusta e preparada para o futuro em um design com baixo consumo de energia. Este avanço confirma que a segurança pós-quântica não se limita a sistemas de ponta; ela é essencial para todos os dispositivos conectados, desde eletrônicos de consumo até vastos ecossistemas de IoT. Juntas, nossas empresas redefiniram o que é possível em cibersegurança embarcada, estabelecendo um novo padrão para o setor”, conta Eva Rudin, vice-presidente de Soluções de Conectividade Móvel da Thales.

Hwa Yeal Yu, vice-presidente e chefe da equipe de Desenvolvimento de Produtos de Segurança e Energia System LSI da Samsung Electronics, finaliza: "A Samsung e a Thales têm uma longa parceria na área de segurança e temos o prazer de apresentar o S3SSE2A, a primeira solução completa de PQC do setor. Desenvolvida em conjunto desde o início para integrar hardware e software, esta solução oferece um nível excepcional de segurança. Esperamos continuar nossa colaboração com a Thales para aprimorar as soluções de segurança para a próxima geração de dispositivos conectados."

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores aborda diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem.

A Thales conta com mais de 83.000 funcionários em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou vendas de € 20,6 bilhões.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.