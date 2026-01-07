Thales impulsiona o chip pós-quântico da Samsung Electronics, vencedor do prêmio CES*
Thales impulsiona o chip pós-quântico da Samsung Electronics, vencedor do prêmio CES*
*Consumer Electronics Show, de 6 a 9 de janeiro, Las Vegas, NV, EUA
- O sistema operacional (OS) seguro da Thales oferece suporte ao chip de segurança da Samsung, vencedor da CES 2026, recebe o prêmio de 'Melhor Inovação em Cibersegurança'.
- O chip é o primeiro Elemento Seguro incorporado (eSE) a integrar criptografia pós-quântica (PQC), protegendo dispositivos contra as ameaças quânticas cibernéticas no futuro.
- O software e o sistema operacional resistentes à computação quântica da Thales proporcionam desempenho incomparável, eficiência energética e proteção de dados a longo prazo.
MEUDON, França--(BUSINESS WIRE)--Os computadores quânticos, com seu poder de processamento sem precedentes, irão, em última análise, desafiar os padrões de criptografia atuais. É por isso que a Thales celebra o reconhecimento concedido na CES 2026 ao novo chip de segurança pós-quântico da System LSI Business da Samsung Electronics, que incorpora o sistema operacional seguro da Thales e bibliotecas criptográficas resistentes à computação quântica. Essa inovação representa um grande avanço na proteção de dispositivos conectados contra os ciberataques atuais e as ameaças da era quântica do futuro.
O sistema operacional reforçado da Thales permite que o premiado chip de segurança da Samsung ofereça proteção baseada em hardware e resistente a ataques quânticos desde o momento em que os dispositivos são ligados. Em última análise, isso garante que os dados criptografados e as credenciais do dispositivo permaneçam seguros contra ataques clássicos e quânticos, preservando a confidencialidade, a integridade e a confiança a longo prazo, mesmo em um mundo pós-quântico.
O risco não se limita ao futuro: agentes maliciosos já podem interceptar e armazenar dados criptografados hoje, aguardando o momento em que a tecnologia quântica estiver disponível para descriptografá-los posteriormente ("coletar agora, descriptografar depois"). De fato, com o poder esperado da computação quântica, qualquer coisa protegida pelos padrões atuais (identidades pessoais, credenciais sensíveis e até mesmo as chaves criptográficas incorporadas em dispositivos conectados) poderia ser exposta.
As bibliotecas OS e PQC da Thales permitem que o chip da Samsung execute criptografia de última geração em alta velocidade com consumo reduzido de energia e memória. Isso garante:
- Criptografia e autenticação resistentes à computação quântica.
- Operações criptográficas de alto desempenho no menor footprint possível.
- Confidencialidade de longo prazo contra ataques de “coletar agora, descriptografar depois”.
“Estamos muito orgulhosos de sermos parceiros da Samsung System LSI nesta conquista pioneira. O chip S3SSE2A é revolucionário, oferecendo segurança robusta e preparada para o futuro em um design com baixo consumo de energia. Este avanço confirma que a segurança pós-quântica não se limita a sistemas de ponta; ela é essencial para todos os dispositivos conectados, desde eletrônicos de consumo até vastos ecossistemas de IoT. Juntas, nossas empresas redefiniram o que é possível em cibersegurança embarcada, estabelecendo um novo padrão para o setor”, conta Eva Rudin, vice-presidente de Soluções de Conectividade Móvel da Thales.
Hwa Yeal Yu, vice-presidente e chefe da equipe de Desenvolvimento de Produtos de Segurança e Energia System LSI da Samsung Electronics, finaliza: "A Samsung e a Thales têm uma longa parceria na área de segurança e temos o prazer de apresentar o S3SSE2A, a primeira solução completa de PQC do setor. Desenvolvida em conjunto desde o início para integrar hardware e software, esta solução oferece um nível excepcional de segurança. Esperamos continuar nossa colaboração com a Thales para aprimorar as soluções de segurança para a próxima geração de dispositivos conectados."
Sobre a Thales
A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores aborda diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.
O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem.
A Thales conta com mais de 83.000 funcionários em 68 países. Em 2024, o Grupo gerou vendas de € 20,6 bilhões.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Contacts
CONTATO PARA A IMPRENSA
A Thales, Relações com a Mídia CYBER & DIGITAL
Vanessa Viala – Email : vanessa.viala@thalesgroup.com - Telefone: +33 607 34 00 34