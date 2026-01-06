Siemens und NVIDIA erweitern ihre Partnerschaft zum Aufbau eines industriellen KI-Betriebssystems

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--CES 2026 – Siemens und NVIDIA haben heute eine bedeutende Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt gegeben, um künstliche Intelligenz in die reale Welt zu integrieren. Gemeinsam streben die Unternehmen die Entwicklung industrieller und physischer KI-Lösungen an, die KI-gesteuerte Innovationen in alle Branchen und industriellen Arbeitsabläufe bringen und die jeweiligen Geschäftsabläufe beschleunigen sollen.

Zur Unterstützung der Entwicklung wird NVIDIA die KI-Infrastruktur, Simulationsbibliotheken, Modelle, Frameworks und Blaupausen bereitstellen, während Siemens Hunderte von industriellen KI-Experten sowie führende Hardware und Software zur Verfügung stellen wird.

„Gemeinsam entwickeln wir das industrielle KI-Betriebssystem, das die Gestaltung, den Aufbau und den Betrieb der physischen Welt neu definiert, um KI zu skalieren und reale Auswirkungen zu erzielen“, erklärte Roland Busch, President und CEO der Siemens AG. „Durch die Kombination der Führungsposition von NVIDIA im Bereich beschleunigtes Computing und KI-Plattformen mit der führenden Hardware, Software, industriellen KI und den Daten von Siemens ermöglichen wir es unseren Kunden, Produkte mit den umfassendsten digitalen Zwillingen schneller zu entwickeln, die Produktion in Echtzeit anzupassen und Technologien von Chips bis hin zu KI-Fabriken zu beschleunigen.“

„Generative KI und beschleunigtes Computing haben eine neue industrielle Revolution ausgelöst und digitale Zwillinge von passiven Simulationen in aktive Intelligenz der physischen Welt verwandelt“, erklärte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „Unsere Partnerschaft mit Siemens verbindet die weltweit führende Industriesoftware mit der Full-Stack-KI-Plattform von NVIDIA, um die Lücke zwischen Idee und Realität zu schließen. Damit werden Branchen in die Lage versetzt, komplexe Systeme in Software zu simulieren und sie anschließend nahtlos zu automatisieren und in der physischen Welt zu betreiben.“

Beschleunigung des gesamten industriellen Lebenszyklus

Siemens und NVIDIA werden zusammenarbeiten, um KI-beschleunigte Industrielösungen für den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Produktionsprozessen zu entwickeln, die schnellere Innovationen, kontinuierliche Optimierungen und eine widerstandsfähigere, nachhaltigere Fertigung ermöglichen. Die Unternehmen streben an, weltweit die ersten vollständig KI-gesteuerten, adaptiven Fertigungsstätten zu errichten, beginnend im Jahr 2026 mit der Siemens-Elektronikfabrik in Erlangen als erstem Modell.

Mithilfe eines „KI-Gehirns“ – basierend auf softwaredefinierter Automatisierungs- und Industriebetriebssoftware in Kombination mit NVIDIA Omniverse-Bibliotheken und NVIDIA KI-Infrastruktur – können Fabriken ihre digitalen Zwillinge kontinuierlich analysieren, Verbesserungen virtuell testen und validierte Erkenntnisse in operative Veränderungen in der Fertigung umsetzen.

Dies ermöglicht eine schnellere und zuverlässigere Entscheidungsfindung vom Entwurf bis zur Bereitstellung, was die Produktivität erhöht und gleichzeitig die Inbetriebnahmezeit und das Risiko reduziert. Die Unternehmen streben an, diese Fähigkeiten auf wichtige Branchen auszuweiten, und mehrere Kunden, darunter Foxconn, HD Hyundai, die KION Group und PepsiCo, evaluieren bereits einige dieser Fähigkeiten.

Mit der Erweiterung der Partnerschaft wird Siemens die GPU-Beschleunigung für sein gesamtes Simulationsportfolio vervollständigen und die Unterstützung für NVIDIA CUDA-X-Bibliotheken und KI-Physikmodelle ausweiten, sodass Kunden größere und genauere Simulationen schneller durchführen können. Auf dieser Grundlage werden die Unternehmen die generative Simulation vorantreiben, indem sie NVIDIA PhysicsNeMo und offene Modelle einsetzen, um autonome digitale Zwillinge bereitzustellen, die Echtzeit-Konstruktionsentwürfe und autonome Optimierungen ermöglichen.

Weiterentwicklung der elektronischen Entwurfsautomatisierung für beschleunigtes Rechnen

Durch die Anwendung industrieller KI-Betriebslogik auf Halbleiter und KI-Fabriken werden Siemens und NVIDIA die Motoren der KI-Revolution beschleunigen. Ausgehend vom Halbleiterdesign und aufbauend auf der umfassenden Nutzung von Siemens-Tools durch NVIDIA wird Siemens die NVIDIA CUDA-X-Bibliotheken, PhysicsNeMo und GPU-Beschleunigung in sein gesamtes EDA-Portfolio integrieren, wobei der Schwerpunkt auf Verifizierung, Layout und Prozessoptimierung liegt, um eine 2- bis 10-fache Beschleunigung in wichtigen Arbeitsabläufen zu erreichen.

Die Partnerschaft wird auch KI-gestützte Funktionen wie Layout-Anleitungen, Debugging-Unterstützung und Schaltungsoptimierung hinzufügen, um die Produktivität im Engineering zu steigern und gleichzeitig strenge Anforderungen an die Herstellbarkeit zu erfüllen. Zusammen werden diese Funktionen KI-native Engines für Design, Verifizierung, Herstellbarkeit und Digital-Twin-Ansätze voranbringen, um Designzyklen zu verkürzen, die Ausbeute zu verbessern und zuverlässigere Ergebnisse zu liefern.

Entwurf der nächsten Generation von KI-Fabriken

Siemens und NVIDIA werden außerdem gemeinsam einen wiederholbaren Entwurf für KI-Fabriken der nächsten Generation entwickeln, um die industrielle KI-Revolution zu beschleunigen und eine leistungsstarke Grundlage für ihre KI-beschleunigten Industrieportfolios zu schaffen.

Dieser Entwurf wird die Anforderungen der nächsten Generation an Hochleistungsrechner hinsichtlich Stromversorgung, Kühlung und Automatisierung ausgleichen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Technologien sowohl hinsichtlich Geschwindigkeit als auch Effizienz gut positioniert sind – wodurch der gesamte Lebenszyklus von der Planung und Konzeption bis hin zur Bereitstellung und zum Betrieb optimiert wird.

Die gemeinsame Initiative verbindet die Roadmap der KI-Plattform von NVIDIA, das Know-how im Bereich KI-Infrastruktur, das Partner-Ökosystem und die beschleunigte Leistungsfähigkeit der bibliotheksbasierten Simulation von NVIDIA Omniverse mit den Stärken von Siemens in den Bereichen Energieinfrastruktur, Elektrifizierung, Netzintegration, Automatisierung und digitale Zwillinge. Gemeinsam streben die Unternehmen an, die Bereitstellung zu beschleunigen, die Energieeffizienz zu steigern und die Ausfallsicherheit für KI-Infrastrukturen im industriellen Maßstab weltweit zu verbessern.

Optimierung der Betriebsabläufe durch gemeinsame Innovation

Siemens und NVIDIA streben an, ihre jeweiligen Aktivitäten und ihr Portfolio zu beschleunigen, indem sie Technologien zunächst auf ihren eigenen Systemen implementieren, bevor sie diese branchenübergreifend skalieren. NVIDIA wird die Angebote von Siemens prüfen, um seine eigenen Abläufe und Angebote zu rationalisieren und zu optimieren. Siemens wird seine eigenen Workloads bewerten und mit NVIDIA zusammenarbeiten, um diese zu beschleunigen und KI in das Kundenportfolio von Siemens zu integrieren. Durch gegenseitige Förderung und die Verbesserung ihrer eigenen Systeme schaffen Siemens und NVIDIA konkrete Beweise für den Mehrwert und die Skalierbarkeit für ihre Kunden.

Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter: https://sie.ag/284PWf

Weitere Informationen und Details zur Partnerschaft zwischen Siemens und NVIDIA: https://sie.ag/7KbWbz

Weitere Informationen zu NVIDIA:

Über NVIDIA

NVIDIA (NASDAQ: NVDA ist weltweit führend im Bereich KI und beschleunigtes Rechnen.

Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit den Schwerpunkten Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Das Ziel des Unternehmens ist es, Technologien zu entwickeln, die den Alltag aller Menschen verbessern. Durch die Verbindung der realen und der digitalen Welt unterstützt Siemens seine Kunden dabei, ihre digitale Transformation und Nachhaltigkeitsstrategien voranzutreiben, Fabriken effizienter zu gestalten, Städte lebenswerter zu machen und den Verkehr nachhaltiger zu gestalten. Als führendes Unternehmen im Bereich der industriellen KI nutzt Siemens sein fundiertes Fachwissen, um KI – einschließlich generativer KI – in realen Anwendungen einzusetzen und KI für Kunden aus verschiedenen Branchen zugänglich und wirkungsvoll zu machen. Siemens hält außerdem eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der bahnbrechende Innovationen im Gesundheitswesen vorantreibt. For everyone. Everywhere. Sustainably.

Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30. September 2025 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 318.000 Mitarbeiter auf Basis der fortgeführten Geschäftsbereiche. Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.siemens.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.