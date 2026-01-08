Lenovo definieert het volgende tijdperk van hybride AI met een gepersonaliseerd, perceptief en proactief AI-portfolio op Tech World @ CES 2026
Lenovo kondigt de lancering aan van Lenovo en Motorola Qira, een persoonlijke AI-agent voor verschillende apparaten, nieuwe vlaggenschip-smartphones van Motorola, een uitgebreid portfolio van AI-pc's, visionaire proofs of concept, waaronder agent-native wearables, en revolutionaire inferentieservers, naast doorbraken in AI-technologieën voor FIFA, Formule 1® en entertainment.
LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Lenovo tijdens Tech World @ CES 2026 in Sphere in Las Vegas de meest gedurfde innovaties tot nu toe voor de toekomst van hybride AI onthuld. Het bedrijf introduceerde een nieuwe persoonlijke AI-superagent, AI-pc's en smartphones, proofs of concept, waaronder agent-native wearables, de volgende generatie AI-infrastructuur voor bedrijven en baanbrekende samenwerkingen in de entertainment- en sportsector.
