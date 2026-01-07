Lenovo arbeitet mit NVIDIA im Rahmen des Gigawatt-KI-Fabrikprogramms zusammen, um die KI in Unternehmen zu beschleunigen

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Heute stellte Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) auf der Tech World @ CES 2026 im Sphere in Las Vegas, Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) die Lenovo AI Cloud Gigafactory mit NVIDIA vor und erweiterte und verstärkte damit seine Partnerschaft mit NVIDIA durch das gemeinsame Engagement, die Einführung hybrider KI auf persönlichen, Unternehmens- und öffentlichen KI-Plattformen zu beschleunigen.

Während seiner Keynote stellte der Lenovo-Vorsitzende und CEO Yuanqing Yang zusammen mit dem NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang dieses neue Gigawatt-KI-Fabrikprogramm als einen wichtigen Fortschritt vor, der es KI-Cloud-Anbietern ermöglicht, KI-Workloads und -Anwendungen der nächsten Generation schneller online zu bringen und Kunden in einem beispiellosen Umfang von der Entwicklung zur Produktion zu führen.

„Im Zeitalter der KI wird der Wert nicht mehr nur an der Rechenleistung gemessen, sondern auch daran, wie schnell Ergebnisse geliefert werden“, sagte Yuanqing Yang, Vorsitzender und CEO von Lenovo . „Gemeinsam erweitern Lenovo und NVIDIA die Grenzen von KI-Fabriken auf Gigawatt-Niveau und vereinfachen die Bereitstellung einer Infrastruktur im Cloud-Maßstab, die KI-Intelligenz schneller, effizienter und vorhersehbarer in die Produktion bringt. Mit der branchenführenden Neptune-Flüssigkeitskühlungstechnologie von Lenovo und den globalen Fertigungs- und Servicekapazitäten setzt die Lenovo AI Cloud Gigafactory mit NVIDIA einen neuen Maßstab für skalierbares KI-Fabrikdesign und ermöglicht die Bereitstellung der weltweit fortschrittlichsten KI-Umgebungen in Rekordzeit, was Innovationen in der Fertigung in allen Branchen vorantreibt.“

Da die Workloads von Unternehmens-KI immer größer und komplexer werden, müssen KI-Cloud-Anbieter KI-Fabriken im Gigawatt-Maßstab aufbauen, die agentenbasierte KI mit Billionen von Parametern, physikalische KI und Hochleistungsrechneranwendungen (HPC) unterstützen können. Die Zeit bis zum ersten Token (TTFT) hat sich als wichtiger Maßstab dafür herausgestellt, wie schnell KI-Computing-Investitionen in produktionsreife KI umgesetzt werden können. Sie spiegelt wider, wie effektiv diese KI-Fabriken die massiven Rechenleistungen, den Hochleistungsspeicher, die Netzwerke mit extrem geringer Latenz und die KI-Software bereitstellen, um die Token-Anforderungen der Workloads der nächsten Generation zu erfüllen.

Das neue Programm versetzt KI-Cloud-Anbieter in die Lage, TTFT innerhalb weniger Wochen zu erreichen, indem es die Bereitstellung von KI-Fabriken im Gigawatt-Maßstab durch einsatzbereite Komponenten, fachkundige Beratung und industrialisierte Build-Prozesse beschleunigt. Dadurch können Anbieter Unternehmen in Rekordzeit und in großem Umfang maßgeschneiderte, umsatzgenerierende KI-Lösungen liefern.

Durch ein integriertes Framework aus Lösungen, Dienstleistungen und Fertigung können KI-Cloud-Anbieter der nächsten Generation mit der speziell entwickelten flüssigkeitsgekühlten Hybrid-KI-Infrastruktur Lenovo Neptune™, den beschleunigten Computing-Plattformen von NVIDIA, der globalen Fertigung von Lenovo und den Lenovo Hybrid AI Factory Services für den gesamten Lebenszyklus schnell vom Konzept zur Fertigung, Bereitstellung und Monetarisierung übergehen.

„Da KI jede Branche verändert, werden Unternehmen in allen Ländern KI-Fabriken bauen oder mieten, um Intelligenz zu produzieren“, sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „Gemeinsam liefern NVIDIA und Lenovo Full-Stack-Computing-Plattformen, die agentenbasierte KI-Systeme unterstützen – von der Cloud und lokalen Rechenzentren bis hin zu Edge- und Robotersystemen.“

Mit der Lenovo AI Cloud Gigafactory mit NVIDIA können KI-Cloud-Anbieter als erste die Leistungsfähigkeit der NVIDIA Blackwell Ultra Hochleistungsarchitektur nutzen, um der steigenden Nachfrage nach souveränen, sicheren und spezialisierten KI-Anwendungsfällen mit maßgeschneiderten Cluster-Designs für beschleunigtes Computing, Speicher und Netzwerkoptionen gerecht zu werden. Das Programm basiert auf jahrzehntelanger Entwicklungszusammenarbeit und gewährleistet außerdem einen schnellen Marktzugang zur fortschrittlichsten NVIDIA-Infrastruktur für beschleunigtes Computing. Dazu gehört das System NVIDIA GB300 NVL72 von Lenovo mit einer vollständig flüssigkeitsgekühlten Rack-Scale-Architektur, die 72 NVIDIA Blackwell Ultra GPUs und 36 NVIDIA Grace™ CPUs in einer einzigen Plattform integriert.

Das Programm wird auch das neu angekündigte Flaggschiff-System NVIDIA Vera Rubin NVL72 für KI-Training und -Inferenz unterstützen, das 72 Rubin-GPUs, 36 Vera-CPUs, ConnectX-9 SuperNICs, BlueField-4 DPUs und Spectrum-X Ethernet in einem Rack-Scale-KI-Supercomputer vereint, um KI-Fabriken der nächsten Generation mit Gigawatt-Leistung zu betreiben. Dieses System verfügt über neue, fortschrittliche Netzwerkoptionen mit NVIDIA Spectrum-6-Ethernet-Switches und NVIDIA Photonics-Ethernet-Switches.

Über optimiertes Design, Co-Engineering und Bereitstellungskompetenz hinaus bieten die Lenovo Hybrid AI Factory Services Funktionen für den gesamten Lebenszyklus, die die Inbetriebnahmezeit der Fabrik verkürzen und eine langfristige Differenzierung mit höherer Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit unterstützen. KI-native Plattformen und wiederholbare Lenovo AI-Library-Abwendungsfälle die in NVIDIA AI Enterprise integriert sind, einschließlich der offenen Nemotron-Modelle, vereinfachen die Bereitstellung spezialisierter horizontaler und vertikaler KI-Workloads in großem Maßstab weiter.

Lenovo beliefert acht der zehn weltweit führenden Public-Cloud-Anbieter und ist das einzige Unternehmen, das vollständig interne Design-, Fertigungs-, Integrations- und globale Services für maßgeschneiderte KI-Cloud-Lösungen anbietet. Durch die Kombination von NVIDIA-beschleunigtem Computing mit dem Know-how von Lenovo in den Bereichen Flüssigkeitskühlung, globale Fertigung und lokale Reichweite können KI-Cloud-Anbieter KI-Fabriken schneller, zuverlässiger und in großem Maßstab mit vertrauenswürdiger Leistung bereitstellen.

Das Ergebnis ist ein kürzerer Weg von der KI-Investition zum Ergebnis, wodurch Unternehmen schneller einen Mehrwert erzielen und KI in den Kern ihrer Geschäftsabläufe integrieren können.

Lenovo bietet jetzt ein komplettes Portfolio an Full-Stack-Hybrid-KI-Fabriklösungen mit NVIDIA-beschleunigtem Computing, Netzwerken und Software – sowohl für Unternehmen als auch für KI-Cloud-Anbieter. Weitere Höhepunkte der Veranstaltung finden Sie auf der Lenovo Tech World @ CES-Website und alle Neuigkeiten im Presse-Kit.

Über Lenovo

