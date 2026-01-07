-

Lenovo werkt samen met NVIDIA aan het Gigawatt AI Factories-programma om AI voor bedrijven te versnellen

Met high-velocity-oplossingen kunnen AI-cloudproviders sneller een eerste token genereren, waardoor de ROI wordt versneld en AI-services sneller productieklaar zijn

Het partneracceleratieprogramma combineert oplossingen, diensten en productie om AI op gigaschaal te leveren, wat naadloze schaalbaarheid naar miljoenen GPU's voor workloads van de volgende generatie mogelijk maakt

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) tijdens Tech World @ CES 2026 in Sphere in Las Vegas de Lenovo AI Cloud Gigafactory met NVIDIA gepresenteerd, waarmee het bedrijf zijn samenwerking met NVIDIA uitbreidt. Samen zullen zij zich inzetten om de acceptatie van hybride AI op persoonlijke, zakelijke en openbare AI-platforms in de versnelling te zetten.

Tijdens zijn keynote presenteerde Lenovo-voorzitter en CEO, Yuanqing Yang, samen met NVIDIA-oprichter en CEO, Jensen Huang, dit nieuwe gigawatt-schaal AI-fabrieksprogramma als een belangrijke vooruitgang die AI-cloudproviders in staat stelt om de volgende generatie AI-workloads en -toepassingen sneller online te brengen. Dit maakt het voor klanten mogelijk om op ongekende schaal van creatie naar productie gaan.

