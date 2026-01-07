Thales ondersteunt CES*-winnende post-kwantumchip van Samsung Electronics
Thales ondersteunt CES*-winnende post-kwantumchip van Samsung Electronics
*Consumer Electronics Show, 6-9 januari, Las Vegas, Nevada, VS
- Het beveiligde besturingssysteem (OS) van Thales ondersteunt de beveiligingschip van Samsung, winnaar van de CES 2026 ‘Best Cybersecurity Innovation’-prijs.
- De chip is het eerste embedded Secure Element (eSE) dat post-kwantumcryptografie (PQC) integreert, zodat apparaten bestendig zijn tegen de kwantumgerelateerde cyberdreigingen van morgen.
- De kwantumresistente software en het besturingssysteem van Thales zorgen voor ongeëvenaarde prestaties, energie-efficiëntie en langdurige gegevensbescherming.
MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Kwantumcomputers zullen met hun ongekende verwerkingskracht uiteindelijk de huidige versleutelingsstandaarden op de proef stellen. Daarom is Thales verheugd over de CES 2026-erkenning voor de nieuwe post-kwantum-ready beveiligingschip van Samsung Electronics' System LSI Business, waarin het beveiligde besturingssysteem en de kwantum-resistente cryptografische bibliotheken van Thales zijn geïntegreerd.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
PERSCONTACT
Thales, mediarelaties CYBER & DIGITAL
Vanessa Viala – E-mail : vanessa.viala@thalesgroup.com - Telefoon : +33 607 34 00 34