Thales ondersteunt CES*-winnende post-kwantumchip van Samsung Electronics

MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Kwantumcomputers zullen met hun ongekende verwerkingskracht uiteindelijk de huidige versleutelingsstandaarden op de proef stellen. Daarom is Thales verheugd over de CES 2026-erkenning voor de nieuwe post-kwantum-ready beveiligingschip van Samsung Electronics' System LSI Business, waarin het beveiligde besturingssysteem en de kwantum-resistente cryptografische bibliotheken van Thales zijn geïntegreerd.

