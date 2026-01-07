-

Thales ondersteunt CES*-winnende post-kwantumchip van Samsung Electronics

*Consumer Electronics Show, 6-9 januari, Las Vegas, Nevada, VS

  • Het beveiligde besturingssysteem (OS) van Thales ondersteunt de beveiligingschip van Samsung, winnaar van de CES 2026 ‘Best Cybersecurity Innovation’-prijs.
  • De chip is het eerste embedded Secure Element (eSE) dat post-kwantumcryptografie (PQC) integreert, zodat apparaten bestendig zijn tegen de kwantumgerelateerde cyberdreigingen van morgen.
  • De kwantumresistente software en het besturingssysteem van Thales zorgen voor ongeëvenaarde prestaties, energie-efficiëntie en langdurige gegevensbescherming.
MEUDON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Kwantumcomputers zullen met hun ongekende verwerkingskracht uiteindelijk de huidige versleutelingsstandaarden op de proef stellen. Daarom is Thales verheugd over de CES 2026-erkenning voor de nieuwe post-kwantum-ready beveiligingschip van Samsung Electronics' System LSI Business, waarin het beveiligde besturingssysteem en de kwantum-resistente cryptografische bibliotheken van Thales zijn geïntegreerd.

