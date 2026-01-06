-

ABL DIAGNOSTICS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ S2 2025

WOIPPY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par ABL Diagnostics (FR001400AHX6) ("ABLD" ou la "Société") (Paris:ABLD) à AllInvest Securities, à la date du 31/12/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 44 548 titres ABL DIAGNOSTICS.
  • 16 167,24 €

Sur la période du second semestre 2025, (01/07/2025 au 31/12/2025), ont été exécutées :

Achat

 

 

 

23 419 titres

 

 

 

91 232,70 €

 

 

 

578 transactions

Vente

 

 

 

14 566 titres

 

 

 

52 958,51 €

 

 

 

482 transactions

Au 30/06/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 35 695 titres ABL DIAGNOSTICS.
  • 29 334,79 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, au 20/04/24, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 10 000 titres ABL DIAGNOSTICS
  • 30 000 €

NB :

  • Apports complémentaires : 10 000 € le 12/0/2025, 15 000 € le 04/11/2025
  • Intérêts : 106,69€.
  • Arrondi : - 0,05 €

À propos d'ABL Diagnostics (ABLD)

ABL Diagnostics (ABLD) est une société internationale qui est spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants et de solutions globales à destination de ses clients :

  • La détection moléculaire par réaction en chaîne par polymérase (PCR) – UltraGene, et
  • Le génotypage par séquençage de l'ADN – DeepChek®.

ABL Diagnostics commercialise l'ensemble de sa gamme de produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa propre équipe de vente et d'un réseau de distributeurs exclusifs actifs sur tous les continents. Les clients d'ABL Diagnostics sont des laboratoires universitaires de pathologie clinique, des laboratoires de référence privés et des chercheurs désireux de mettre en œuvre un contenu microbiologique innovant et robuste en constante expansion.

ABL Diagnostics commercialise les produits et les services de sa société-sœur CDL Pharma depuis le second semestre 2025 à travers un accord de stratégie intra-groupe.

Un portefeuille de produits en microbiologie en expansion :

  • VIH – Tests de résistance aux médicaments, y compris un kit de génome entier.
  • SRAS-CoV-2, Tuberculose, Hépatites B et C – Solutions de détection avancées.
  • Microbiome et taxonomie – Analyses basées sur l’ARN 16s/18s.
  • Autres cibles virales et bactériennes – Tests moléculaires complets.

Solutions intégrées

  • Tests PCR syndromiques en temps réel
  • Nadis® – Dossier Médical Patient utilisé dans plus de 200 hôpitaux en France pour la prise en charge du VIH et de l’hépatite.
  • MediaChek® – Kits de prélèvement d’échantillons cliniques.

ABL Diagnostics, dont le siège est à Woippy, est une société anonyme cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext : ABLD – ISIN : FR001400AHX6). Ces produits de biologie moléculaire génèrent des revenus récurrents et couvrent l'un des plus grands portefeuilles d'applications en microbiologie.

Annexe : Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2025

ACHATS

VENTES

DATE

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux(EUR)

DATE

Nombre de transactions

Nombre de titres

Capitaux(EUR)

01/07/2025

 

 

- €

01/07/2025

1

1

5,40 €

02/07/2025

1

1

5,40 €

02/07/2025

 

 

- €

03/07/2025

1

1

5,40 €

03/07/2025

 

 

- €

04/07/2025

1

1

5,40 €

04/07/2025

 

 

- €

07/07/2025

2

4

21,40 €

07/07/2025

 

 

- €

08/07/2025

2

5

26,75 €

08/07/2025

 

 

- €

08/07/2025

 

 

- €

08/07/2025

1

1

5,35 €

09/07/2025

 

 

- €

09/07/2025

3

501

2 705,40 €

10/07/2025

1

1

5,40 €

10/07/2025

 

 

- €

10/07/2025

 

 

- €

10/07/2025

1

1

5,40 €

11/07/2025

 

 

- €

11/07/2025

4

77

419,65 €

14/07/2025

3

81

441,45 €

14/07/2025

 

 

- €

14/07/2025

 

 

- €

14/07/2025

3

18

98,10 €

15/07/2025

1

1

5,45 €

15/07/2025

 

 

- €

15/07/2025

 

 

- €

15/07/2025

2

11

59,95 €

16/07/2025

2

22

119,90 €

16/07/2025

 

 

- €

16/07/2025

 

 

- €

16/07/2025

2

5

27,25 €

17/07/2025

1

1

5,45 €

17/07/2025

 

 

- €

17/07/2025

 

 

- €

17/07/2025

1

1

5,45 €

18/07/2025

5

1 251

6 817,95 €

18/07/2025

 

 

- €

18/07/2025

 

 

- €

18/07/2025

2

31

168,95 €

21/07/2025

 

 

- €

21/07/2025

3

50

277,50 €

22/07/2025

 

 

- €

22/07/2025

3

41

229,60 €

23/07/2025

1

1

5,60 €

23/07/2025

 

 

- €

23/07/2025

 

 

- €

23/07/2025

2

101

570,65 €

24/07/2025

1

1

5,65 €

24/07/2025

 

 

- €

25/07/2025

4

501

2 705,40 €

25/07/2025

 

 

- €

25/07/2025

 

 

- €

25/07/2025

5

98

563,50 €

28/07/2025

14

3 029

16 078,80 €

28/07/2025

 

 

- €

28/07/2025

 

 

- €

28/07/2025

1

1

5,40 €

29/07/2025

4

75

373,50 €

29/07/2025

 

 

- €

30/07/2025

 

 

- €

30/07/2025

3

30

157,50 €

31/07/2025

6

92

450,80 €

31/07/2025

 

 

- €

01/08/2025

 

 

- €

01/08/2025

7

230

1 253,50 €

04/08/2025

4

126

612,36 €

04/08/2025

 

 

- €

04/08/2025

 

 

- €

04/08/2025

2

10

52,00 €

05/08/2025

9

371

1 669,50 €

05/08/2025

 

 

- €

06/08/2025

6

710

3 109,80 €

06/08/2025

 

 

- €

07/08/2025

1

1

4,38 €

07/08/2025

 

 

- €

07/08/2025

 

 

- €

07/08/2025

1

1

4,50 €

08/08/2025

1

1

4,50 €

08/08/2025

 

 

- €

11/08/2025

1

1

4,50 €

11/08/2025

 

 

- €

12/08/2025

1

1

4,50 €

12/08/2025

 

 

- €

12/08/2025

 

 

- €

12/08/2025

1

1

4,50 €

13/08/2025

1

1

4,50 €

13/08/2025

 

 

- €

13/08/2025

 

 

- €

13/08/2025

3

27

126,90 €

14/08/2025

4

101

452,48 €

14/08/2025

 

 

- €

14/08/2025

 

 

- €

14/08/2025

1

1

4,50 €

15/08/2025

1

1

4,50 €

15/08/2025

 

 

- €

15/08/2025

 

 

- €

15/08/2025

1

1

4,50 €

18/08/2025

3

7

31,50 €

18/08/2025

 

 

- €

18/08/2025

 

 

- €

18/08/2025

1

1

4,50 €

19/08/2025

4

40

175,20 €

19/08/2025

 

 

- €

20/08/2025

 

 

- €

20/08/2025

4

53

238,50 €

21/08/2025

1

1

4,50 €

21/08/2025

 

 

- €

21/08/2025

 

 

- €

21/08/2025

2

2

9,00 €

22/08/2025

2

11

49,30 €

22/08/2025

 

 

- €

22/08/2025

 

 

- €

22/08/2025

1

1

4,50 €

25/08/2025

2

12

53,76 €

25/08/2025

 

 

- €

25/08/2025

 

 

- €

25/08/2025

1

1

4,48 €

26/08/2025

2

41

183,68 €

26/08/2025

 

 

- €

26/08/2025

 

 

- €

26/08/2025

1

1

4,48 €

27/08/2025

1

1

4,48 €

27/08/2025

 

 

- €

27/08/2025

 

 

- €

27/08/2025

1

1

4,48 €

28/08/2025

1

1

4,48 €

28/08/2025

 

 

- €

28/08/2025

 

 

- €

28/08/2025

3

46

206,98 €

29/08/2025

1

1

4,50 €

29/08/2025

 

 

- €

29/08/2025

 

 

- €

29/08/2025

2

12

55,10 €

01/09/2025

 

 

- €

01/09/2025

5

145

667,50 €

02/09/2025

 

 

- €

02/09/2025

5

25

120,00 €

03/09/2025

1

1

4,80 €

03/09/2025

 

 

- €

03/09/2025

 

 

- €

03/09/2025

4

62

297,60 €

04/09/2025

1

1

4,80 €

04/09/2025

 

 

- €

04/09/2025

 

 

- €

04/09/2025

1

1

4,80 €

05/09/2025

3

34

160,48 €

05/09/2025

 

 

- €

05/09/2025

 

 

- €

05/09/2025

2

8

38,40 €

08/09/2025

2

32

156,80 €

08/09/2025

 

 

- €

08/09/2025

 

 

- €

08/09/2025

2

30

147,00 €

09/09/2025

5

33

158,88 €

09/09/2025

 

 

- €

10/09/2025

1

1

4,80 €

10/09/2025

 

 

- €

10/09/2025

 

 

- €

10/09/2025

1

1

4,80 €

11/09/2025

2

21

100,80 €

11/09/2025

 

 

- €

11/09/2025

 

 

- €

11/09/2025

1

1

4,80 €

12/09/2025

 

 

- €

12/09/2025

3

40

196,00 €

15/09/2025

1

1

4,90 €

15/09/2025

 

 

- €

15/09/2025

 

 

- €

15/09/2025

2

16

78,40 €

16/09/2025

1

1

4,90 €

16/09/2025

 

 

- €

16/09/2025

 

 

- €

16/09/2025

1

1

4,90 €

17/09/2025

12

753

3 388,50 €

17/09/2025

 

 

- €

18/09/2025

2

36

161,30 €

18/09/2025

 

 

- €

19/09/2025

3

101

444,40 €

19/09/2025

 

 

- €

22/09/2025

1

1

4,40 €

22/09/2025

 

 

- €

22/09/2025

 

 

- €

22/09/2025

1

1

4,40 €

23/09/2025

 

 

- €

23/09/2025

1

1

4,50 €

24/09/2025

1

1

4,50 €

24/09/2025

 

 

- €

25/09/2025

2

51

229,50 €

25/09/2025

 

 

- €

25/09/2025

 

 

- €

25/09/2025

3

24

112,80 €

26/09/2025

1

1

4,50 €

26/09/2025

 

 

- €

26/09/2025

 

 

- €

26/09/2025

1

1

4,50 €

29/09/2025

2

101

454,50 €

29/09/2025

 

 

- €

29/09/2025

1

 

- €

29/09/2025

4

30

138,00 €

30/09/2025

1

1

4,50 €

30/09/2025

 

 

- €

30/09/2025

 

 

- €

30/09/2025

1

1

4,50 €

01/10/2025

1

1

4,50 €

01/10/2025

 

 

- €

02/10/2025

2

13

58,24 €

02/10/2025

 

 

- €

02/10/2025

 

 

- €

02/10/2025

3

23

107,18 €

03/10/2025

3

20

89,60 €

03/10/2025

 

 

- €

03/10/2025

 

 

- €

03/10/2025

1

1

4,48 €

06/10/2025

1

36

161,28 €

06/10/2025

 

 

- €

06/10/2025

 

 

- €

06/10/2025

2

25

112,50 €

07/10/2025

1

1

4,48 €

07/10/2025

 

 

- €

07/10/2025

 

 

- €

07/10/2025

1

1

4,48 €

08/10/2025

2

20

89,60 €

08/10/2025

 

 

- €

08/10/2025

 

 

- €

08/10/2025

1

1

4,48 €

09/10/2025

1

1

4,48 €

09/10/2025

 

 

- €

09/10/2025

 

 

- €

09/10/2025

2

2

8,98 €

10/10/2025

1

1

4,50 €

10/10/2025

 

 

- €

10/10/2025

 

 

- €

10/10/2025

2

2

9,00 €

13/10/2025

 

 

- €

13/10/2025

4

27

122,58 €

14/10/2025

2

3

13,58 €

14/10/2025

 

 

- €

14/10/2025

 

 

- €

14/10/2025

1

1

4,54 €

15/10/2025

 

 

- €

15/10/2025

4

51

231,54 €

16/10/2025

3

34

153,68 €

16/10/2025

 

 

- €

17/10/2025

4

46

207,92 €

17/10/2025

 

 

- €

17/10/2025

 

 

- €

17/10/2025

1

1

4,52 €

20/10/2025

3

267

1 196,16 €

20/10/2025

 

 

- €

21/10/2025

 

 

- €

21/10/2025

3

22

99,88 €

22/10/2025

3

38

171,00 €

22/10/2025

 

 

- €

23/10/2025

2

14

63,00 €

23/10/2025

 

 

- €

24/10/2025

1

1

4,50 €

24/10/2025

 

 

- €

27/10/2025

5

83

371,84 €

27/10/2025

 

 

- €

28/10/2025

1

1

4,48 €

28/10/2025

 

 

- €

28/10/2025

 

 

- €

28/10/2025

1

1

4,48 €

29/10/2025

 

 

- €

29/10/2025

3

19

85,50 €

30/10/2025

2

13

58,26 €

30/10/2025

 

 

- €

30/10/2025

 

 

- €

30/10/2025

1

1

4,50 €

31/10/2025

2

4

17,92 €

31/10/2025

 

 

- €

31/10/2025

 

 

- €

31/10/2025

1

1

4,48 €

03/11/2025

35

1 221

5 286,06 €

03/11/2025

 

 

- €

04/11/2025

11

476

1 837,02 €

04/11/2025

 

 

- €

04/11/2025

 

 

- €

04/11/2025

2

50

196,00 €

05/11/2025

20

1 451

5 077,50 €

05/11/2025

 

 

- €

06/11/2025

20

803

2 618,56 €

06/11/2025

 

 

- €

06/11/2025

 

 

- €

06/11/2025

3

175

579,12 €

07/11/2025

17

494

1 432,00 €

07/11/2025

 

 

- €

07/11/2025

 

 

- €

07/11/2025

6

143

431,46 €

10/11/2025

8

406

1 143,94 €

10/11/2025

 

 

- €

10/11/2025

 

 

- €

10/11/2025

4

50

148,94 €

11/11/2025

40

1 455

5 106,30 €

11/11/2025

 

 

- €

11/11/2025

 

 

- €

11/11/2025

69

2828

10 541,52 €

12/11/2025

23

684

2 586,68 €

12/11/2025

 

 

- €

12/11/2025

 

 

- €

12/11/2025

43

1565

5 981,00 €

13/11/2025

46

2 062

6 415,86 €

13/11/2025

 

 

- €

13/11/2025

 

 

- €

13/11/2025

10

436

1 567,92 €

14/11/2025

3

73

210,04 €

14/11/2025

 

 

- €

14/11/2025

 

 

- €

14/11/2025

10

290

844,20 €

17/11/2025

19

578

1 705,94 €

17/11/2025

 

 

- €

17/11/2025

 

 

- €

17/11/2025

20

556

1 696,60 €

18/11/2025

10

321

881,70 €

18/11/2025

 

 

- €

18/11/2025

 

 

- €

18/11/2025

8

241

676,58 €

19/11/2025

5

48

127,76 €

19/11/2025

 

 

- €

19/11/2025

 

 

- €

19/11/2025

5

51

137,74 €

20/11/2025

1

1

2,74 €

20/11/2025

 

 

- €

20/11/2025

 

 

- €

20/11/2025

3

23

63,02 €

21/11/2025

1

100

276,00 €

21/11/2025

 

 

- €

21/11/2025

 

 

- €

21/11/2025

3

76

215,84 €

24/11/2025

4

53

147,96 €

24/11/2025

 

 

- €

24/11/2025

 

 

- €

24/11/2025

7

355

1 023,40 €

25/11/2025

4

150

436,00 €

25/11/2025

 

 

- €

25/11/2025

 

 

- €

25/11/2025

9

301

886,90 €

26/11/2025

7

131

394,88 €

26/11/2025

 

 

- €

26/11/2025

 

 

- €

26/11/2025

15

526

1 592,88 €

27/11/2025

9

401

1 261,08 €

27/11/2025

 

 

- €

27/11/2025

 

 

- €

27/11/2025

7

301

981,16 €

28/11/2025

2

26

79,08 €

28/11/2025

 

 

- €

28/11/2025

 

 

- €

28/11/2025

2

26

80,58 €

01/12/2025

7

421

1 266,08 €

01/12/2025

 

 

- €

01/12/2025

 

 

- €

01/12/2025

7

39

118,34 €

02/12/2025

4

88

263,78 €

02/12/2025

 

 

- €

02/12/2025

 

 

- €

02/12/2025

3

31

94,86 €

03/12/2025

1

1

3,06 €

03/12/2025

 

 

- €

03/12/2025

 

 

- €

03/12/2025

1

1

3,06 €

04/12/2025

3

101

304,06 €

04/12/2025

 

 

- €

04/12/2025

 

 

- €

04/12/2025

3

29

88,74 €

05/12/2025

2

41

124,66 €

05/12/2025

 

 

- €

08/12/2025

8

342

995,96 €

08/12/2025

 

 

- €

08/12/2025

 

 

- €

08/12/2025

5

151

453,04 €

09/12/2025

13

715

1 973,44 €

09/12/2025

 

 

- €

09/12/2025

 

 

- €

09/12/2025

5

125

360,50 €

10/12/2025

1

14

46,76 €

10/12/2025

 

 

- €

10/12/2025

 

 

- €

10/12/2025

28

2099

6 857,78 €

11/12/2025

25

957

3 099,78 €

11/12/2025

 

 

- €

11/12/2025

 

 

- €

11/12/2025

26

1691

5 912,38 €

12/12/2025

8

295

957,78 €

12/12/2025

 

 

- €

12/12/2025

 

 

- €

12/12/2025

2

16

54,08 €

15/12/2025

7

607

1 827,70 €

15/12/2025

 

 

0

15/12/2025

 

 

- €

15/12/2025

2

28

85,72 €

16/12/2025

3

41

122,26 €

16/12/2025

 

 

- €

16/12/2025

 

 

- €

16/12/2025

5

101

310,64 €

17/12/2025

6

114

342,10 €

17/12/2025

 

 

- €

17/12/2025

 

 

- €

17/12/2025

4

71

221,98 €

18/12/2025

6

286

841,28 €

18/12/2025

 

 

- €

18/12/2025

 

 

- €

18/12/2025

4

77

234,60 €

19/12/2025

1

1

3,10 €

19/12/2025

 

 

- €

19/12/2025

 

 

- €

19/12/2025

1

1

3,10 €

22/12/2025

5

84

256,10 €

22/12/2025

 

 

- €

22/12/2025

 

 

- €

22/12/2025

2

2

6,20 €

23/12/2025

2

2

6,00 €

23/12/2025

 

 

- €

23/12/2025

 

 

- €

23/12/2025

4

18

54,34 €

24/12/2025

1

1

3,02 €

24/12/2025

 

 

- €

24/12/2025

 

 

- €

24/12/2025

5

101

309,38 €

29/12/2025

2

12

36,54 €

29/12/2025

 

 

- €

29/12/2025

 

 

- €

29/12/2025

4

21

65,34 €

30/12/2025

3

25

77,02 €

30/12/2025

 

 

- €

30/12/2025

 

 

- €

30/12/2025

5

41

127,30 €

31/12/2025

6

72

216,72 €

31/12/2025

 

 

- €

31/12/2025

 

 

- €

31/12/2025

2

6

18,78 €

Total

578

23419

91 232,70 €

 

482

14566

52 958,51 €

 

 

Contacts

ABL Diagnostics SA
Société anonyme au capital de 1 611 465,60 euros
Siège social : 72C route de Thionville - 57140 WOIPPY
552 064 933 R.C.S. METZ

Tel : +33 (0)7 83 64 68 50
Email : info@abldiagnostics.com
https://www.abldiagnostics.com/

ABL Diagnostics

BOURSE:ABLD
Release Versions
French

Contacts

ABL Diagnostics SA
Société anonyme au capital de 1 611 465,60 euros
Siège social : 72C route de Thionville - 57140 WOIPPY
552 064 933 R.C.S. METZ

Tel : +33 (0)7 83 64 68 50
Email : info@abldiagnostics.com
https://www.abldiagnostics.com/

More News From ABL Diagnostics

ABL Diagnostics informe le marché de la signature d’une lettre d’intention non contraignante entre ABL S.A. et ProPhase Labs (Nasdaq : PRPH) en vue d’un projet de reverse merger

WOIPPY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :  ABL Diagnostics (Euronext: ABLD - ISIN: FR001400AHX6) informe ses actionnaires et le marché qu’Advanced Biological Laboratories S.A. (« ABL S.A. »), son actionnaire de contrôle, et ProPhase Labs, Inc. (« ProPhase », Nasdaq : PRPH) ont signé une lettre d’intention non contraignante (« LOI ») relative à un projet de reverse merger au terme duquel ABL deviendrait l’actionnaire majoritaire de l’entité combinée. La LOI est préliminaire et n’emporte...

 Information sur une cession temporaire d’actions ABL Diagnostics

WOIPPY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: ABL Diagnostics S.A. (ISIN : FR001400AHX6, code mnémonique : ABLD, cotée sur Euronext Paris) informe ses actionnaires et le marché qu’une cession temporaire portant sur 128 026 actions de la société a été réalisée le 12 novembre 2025 et notifiée par courriel à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.22-10-48 du Code de commerce. La déclaration ONDE du 3 décembre 2025 est consultab...

ABL Diagnostics confie à Eurobio Scientific la distribution exclusive de sa gamme VELA sur un périmètre ciblé en France

WOIPPY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News : ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD), société française spécialisée dans les technologies de diagnostic moléculaire de précision, annonce la signature d’un accord de distribution exclusive avec Eurobio Scientific (Euronext Growth Paris : ALERS, ISIN FR0013240934), acteur majeur du diagnostic in vitro, pour la commercialisation de sa gamme VELA sur un périmètre défini du secteur hospitalier public français. Cet accord vise à renforcer l’acces...
Back to Newsroom