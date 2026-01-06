ABL DIAGNOSTICS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ S2 2025

WOIPPY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par ABL Diagnostics (FR001400AHX6) ("ABLD" ou la "Société") (Paris:ABLD) à AllInvest Securities, à la date du 31/12/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

44 548 titres ABL DIAGNOSTICS.

16 167,24 €

Sur la période du second semestre 2025, (01/07/2025 au 31/12/2025), ont été exécutées :

Achat 23 419 titres 91 232,70 € 578 transactions Vente 14 566 titres 52 958,51 € 482 transactions Expand

Au 30/06/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

35 695 titres ABL DIAGNOSTICS.

29 334,79 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, au 20/04/24, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

10 000 titres ABL DIAGNOSTICS

30 000 €

NB :

Apports complémentaires : 10 000 € le 12/0/2025, 15 000 € le 04/11/2025

Intérêts : 106,69€.

Arrondi : - 0,05 €

À propos d'ABL Diagnostics (ABLD)

ABL Diagnostics (ABLD) est une société internationale qui est spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants et de solutions globales à destination de ses clients :

La détection moléculaire par réaction en chaîne par polymérase (PCR) – UltraGene, et

Le génotypage par séquençage de l'ADN – DeepChek®.

ABL Diagnostics commercialise l'ensemble de sa gamme de produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa propre équipe de vente et d'un réseau de distributeurs exclusifs actifs sur tous les continents. Les clients d'ABL Diagnostics sont des laboratoires universitaires de pathologie clinique, des laboratoires de référence privés et des chercheurs désireux de mettre en œuvre un contenu microbiologique innovant et robuste en constante expansion.

ABL Diagnostics commercialise les produits et les services de sa société-sœur CDL Pharma depuis le second semestre 2025 à travers un accord de stratégie intra-groupe.

Un portefeuille de produits en microbiologie en expansion :

VIH – Tests de résistance aux médicaments, y compris un kit de génome entier.

SRAS-CoV-2, Tuberculose, Hépatites B et C – Solutions de détection avancées.

Microbiome et taxonomie – Analyses basées sur l’ARN 16s/18s.

Autres cibles virales et bactériennes – Tests moléculaires complets.

Solutions intégrées

Tests PCR syndromiques en temps réel

Nadis ® – Dossier Médical Patient utilisé dans plus de 200 hôpitaux en France pour la prise en charge du VIH et de l’hépatite.

– Dossier Médical Patient utilisé dans plus de 200 hôpitaux en France pour la prise en charge du VIH et de l’hépatite. MediaChek® – Kits de prélèvement d’échantillons cliniques.

ABL Diagnostics, dont le siège est à Woippy, est une société anonyme cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext : ABLD – ISIN : FR001400AHX6). Ces produits de biologie moléculaire génèrent des revenus récurrents et couvrent l'un des plus grands portefeuilles d'applications en microbiologie.

Annexe : Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du 2nd semestre 2025