Andersen Global携手Luca Pacioli拓展非洲地区税务服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global与总部位于突尼斯、在突尼斯市和斯法克斯设有办事处的税务、会计和企业服务公司Luca Pacioli达成合作协议，借此强化其在北非地区的业务布局。

Luca Pacioli由Mongi Ben Mahmoud于1986年创立，目前由管理合伙人Arcelin Ben Mahmoud领导。该公司已在突尼斯特许会计师协会(OECT)完成注册，依托深厚的技术专业能力和监管洞察，提供一体化的税务、会计和企业咨询服务。该公司提供涵盖税务咨询与筹划、国际税务、经国际财政文献局(IBFD)认证的转让定价服务、税务争议与诉讼、合规与人力资源服务、财务报告以及并购咨询等领域的全方位支持。其综合服务能力还延伸至公司设立与管理、企业重组以及法律秘书服务，助力金融服务、制造业、房地产、能源和科技等行业的本地及国际客户在突尼斯的全业务生命周期内实现合规且高效的运营。

Luca Pacioli管理合伙人Arcelin Ben Mahmoud表示：“正如Pacioli曾为Da Vinci的艺术创作提供启发一样，我们始终致力于为客户的财务旅程指引方向。我们的使命不止于提供传统的会计和税务咨询服务，更是要成为助力客户实现财务成功的规划师。通过此次与Andersen Global的合作，我们将借助该组织成员公司及合作公司的全球网络和资源，以更敏捷、更具创新性的方式延续我们的传统。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“此次合作不仅强化了我们在这一核心市场的业务布局，更拓宽了我们在北非地区的税务服务能力。Luca Pacioli深厚的技术积淀和对突尼斯监管环境的深刻理解，将进一步增强我们为在该地区开展业务的组织提供无缝衔接的一体化解决方案的能力。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地区开展业务。

