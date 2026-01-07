Lenovo s’associe à NVIDIA dans le cadre du programme Gigawatt AI Factories afin d’accélérer l’IA en entreprise

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, lors du Tech World au CES 2026 à Sphere, Las Vegas, Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) a dévoilé la Lenovo AI Cloud Gigafactory avec NVIDIA, élargissant et renforçant ainsi son partenariat avec NVIDIA grâce à un engagement commun visant à accélérer l’adoption de l’IA hybride sur les plateformes d’IA personnelles, d’entreprise et publiques.

Lors de son discours, Yuanqing Yang, président-directeur général de Lenovo, accompagné de Jensen Huang, fondateur et directeur général de NVIDIA, a présenté ce nouveau programme d’usine d’IA à l’échelle du gigawatt comme une avancée majeure qui permet aux fournisseurs de cloud IA de mettre en ligne plus rapidement les charges de travail et les applications IA de nouvelle génération, faisant passer les clients de la création à la production à une échelle sans précédent.

« À l’ère de l’IA, la valeur ne se mesure plus uniquement à la puissance de calcul, mais aussi à la rapidité avec laquelle elle fournit des résultats », déclare Yuanqing Yang, président-directeur général de Lenovo. « Ensemble, Lenovo et NVIDIA repoussent les limites des usines d’IA au niveau du gigawatt, simplifiant le déploiement d’une infrastructure à l’échelle du cloud qui permet de mettre en production l’intelligence artificielle plus rapidement, avec une efficacité et une prévisibilité accrues. Grâce à la technologie de refroidissement liquide Neptune de Lenovo, leader du secteur, et à ses capacités mondiales de fabrication et de service, la Lenovo AI Cloud Gigafactory avec NVIDIA établit une nouvelle référence en matière de conception d’usines d’IA évolutives, permettant le déploiement des environnements d’IA les plus avancés au monde en un temps record, ce qui stimule l’innovation à la vitesse de la fabrication dans tous les secteurs. »

À mesure que les charges de travail de l’IA d’entreprise augmentent en taille et en complexité, les fournisseurs de cloud IA doivent construire des usines IA à l’échelle du gigawatt capables de prendre en charge des applications d’IA agentique à des billions de paramètres, d’IA physique et de calcul haute performance (HPC). Le temps nécessaire pour obtenir le premier jeton (TTFT) est devenu un critère essentiel pour mesurer la rapidité avec laquelle les investissements dans le calcul IA se traduisent en IA prête pour la production, réflétant l’efficacité avec laquelle ces usines IA fournissent le calcul massif, le stockage haute performance, la mise en réseau à très faible latence et les logiciels IA nécessaires pour répondre aux demandes en jetons des charges de travail de nouvelle génération.

Ce nouveau programme permet aux fournisseurs de cloud IA d’atteindre le TTFT en quelques semaines en accélérant le déploiement d’usines IA à l’échelle du gigawatt grâce à des composants prêts à l’emploi, des conseils d’experts et des processus de construction industrialisés. Cela permet aux fournisseurs de fournir aux entreprises des solutions d’IA personnalisées et génératrices de revenus à une vitesse et à une échelle record.

Grâce à un cadre intégré de solutions, de services et de fabrication, les fournisseurs de cloud IA de nouvelle génération peuvent passer rapidement du concept à la construction, au déploiement et à la monétisation grâce à l’infrastructure IA hybride à refroidissement liquide Lenovo Neptune™ spécialement conçue, aux plateformes de calcul accéléré NVIDIA, à la fabrication mondiale de Lenovo et aux services Lenovo Hybrid AI Factory Services couvrant l’ensemble du cycle de vie.

« Alors que l’IA transforme tous les secteurs, les entreprises de tous les pays vont construire ou louer des usines d’IA pour produire de l’intelligence », déclare Jensen Huang, fondateur et directeur général de NVIDIA. « Ensemble, NVIDIA et Lenovo fournissent des plateformes informatiques complètes qui alimentent les systèmes d’IA agentique, du cloud et des centres de données sur site aux systèmes périphériques et robotiques. »

Grâce à la Lenovo AI Cloud Gigafactory avec NVIDIA, les fournisseurs de cloud IA peuvent être parmi les premiers à exploiter la puissance de l’architecture ultra-performante NVIDIA Blackwell pour répondre à la demande croissante de déploiement de cas d’utilisation IA souverains, sécurisés et spécialisés avec des conceptions de clusters personnalisées à travers des options de calcul, de stockage et de mise en réseau accélérés. S’appuyant sur plusieurs décennies de collaboration en matière de développement, ce programme garantit également un accès rapide à l’infrastructure informatique accélérée NVIDIA la plus avancée. Cela inclut le système NVIDIA GB300 NVL72 de Lenovo, doté d’une architecture à refroidissement liquide à l’échelle d’un rack qui intègre 72 GPU NVIDIA Blackwell Ultra et 36 CPU NVIDIA Grace™ au sein d’une seule plateforme.

Le programme prendra également en charge le nouveau système phare NVIDIA Vera Rubin NVL72 pour la formation et l’inférence en IA, qui unifie 72 GPU Rubin, 36 CPU Vera, des SuperNIC ConnectX-9, des DPU BlueField-4 et Spectrum-X Ethernet dans un supercalculateur IA à l’échelle d’un rack pour alimenter les usines IA gigawatt de nouvelle génération. Il offre de nouvelles options de mise en réseau avancées avec les commutateurs Ethernet NVIDIA Spectrum-6 et les commutateurs Ethernet NVIDIA Photonics.

Au-delà d’une conception optimisée, d’une co-ingénierie et d’une expertise en matière de déploiement, les services Lenovo Hybrid AI Factory offrent des capacités couvrant l’ensemble du cycle de vie qui réduisent le temps de mise en place des usines et favorisent une différenciation à long terme avec plus de rapidité, d’efficacité et de confiance. Les plateformes basées sur l’IA et les cas d’utilisation reproductibles de Lenovo IA Library intégrés à NVIDIA AI Enterprise, y compris les modèles Nemotron ouverts, simplifient encore davantage la fourniture de charges de travail IA horizontales et verticales spécialisées à grande échelle.

Lenovo équipe huit des dix principaux fournisseurs de cloud public au monde et est la seule entreprise à proposer une conception, une fabrication, une intégration et des services mondiaux entièrement en interne pour des solutions cloud IA personnalisées. En combinant le calcul accéléré NVIDIA avec l’expertise de Lenovo en matière de refroidissement liquide, sa fabrication mondiale et sa présence locale, les fournisseurs de cloud IA peuvent déployer des usines IA plus rapidement, de manière fiable et à grande échelle, avec des performances éprouvées.

Il en résulte un raccourcissement du chemin entre l’investissement dans l’IA et les résultats, ce qui aide les organisations à réaliser plus rapidement de la valeur et à placer l’IA au cœur de leurs opérations commerciales.

Lenovo propose désormais une gamme complète de solutions d’usines hybrides d’IA à pile complète avec le calcul accéléré, la mise en réseau et les logiciels NVIDIA, tant pour les entreprises que pour les fournisseurs de cloud IA. Découvrez d’autres moments forts de l’événement sur le site Lenovo Tech World au CES et consultez toutes les actualités dans le dossier de presse.

