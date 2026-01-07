-

Andersen Global estende le competenze fiscali in Africa con l'aggiunta di Luca Pacioli

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global potenzia la sua presenza in Nordafrica attraverso un accordo di collaborazione con Luca Pacioli, uno studio di servizi fiscali, contabili e aziendali basato in Tunisia, con sedi a Tunisi e Sfax.

Fondata nel 1986 da Mongi Ben Mahmoud e attualmente diretta dall'AD Arcelin Ben Mahmoud, Luca Pacioli è un'azienda registrata presso l'Ordine tunisino dei commercialisti (OECT) e offre servizi integrati fiscali, contabili e di consulenza aziendali basati su profonde competenze tecniche e conoscenze delle normative. L'azienda offre supporto totale in materia di consulenza e pianificazione fiscale, tassazione internazionale e pricing di trasferimento certificato dall'IBFD, oltre a controversie fiscali e contenziosi, compliance e risorse umane, reportistica finanziaria e consulenza su M&A. Le sue capacità complete si estendono anche alla creazione e all'amministrazione di aziende, alla ristrutturazione aziendale e ai servizi di segreteria legale, permettendo a clienti locali e internazionali in vari settori, compresi servizi finanziari, produttivi, immobiliari e tecnologici, di operare in conformità e in modo efficiente in tutto il ciclo di vita aziendale in Tunisia.

“Proprio come Pacioli ha illuminato le imprese artistiche di Da Vinci, noi siamo impegnati a illuminare i percorsi finanziari dei nostri clienti”, ha dichiarato Arcelin Ben Mahmoud, socio amministratore di Luca Pacioli. “La nostra missione va oltre la contabilità e la consulenza fiscale tradizionale. Siamo gli architetti del successo finanziario dei nostri clienti. Attraverso questa collaborazione con Andersen Global, continueremo la nostra tradizione con maggiore agilità e innovazione, utilizzando la portata globale e le risorse delle aziende socie e collaboratrici dell'organizzazione”.

“Questa aggiunta rafforza la nostra presenza in un mercato chiave e amplia le nostre capacità fiscali in tutto il Nordafrica”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente e CEO globale di Andersen. “La profondità tecnica di Luca Pacioli e la sua solida comprensione dell'ambiente normativo tunisino rafforzano la nostra capacità di fornire soluzioni di facile integrazione alle organizzazioni che operano nella regione”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

