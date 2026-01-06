Siemens与NVIDIA扩大合作，共同打造工业人工智能运营系统

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- CES 2026 - Siemens与NVIDIA今日宣布，双方将大幅扩展战略合作伙伴关系，携手将人工智能技术应用于现实世界。两家公司致力于合作开发工业与物理人工智能解决方案，将人工智能驱动的创新引入各个行业及工业工作流程，并加速彼此的业务运营。

为支持开发工作，NVIDIA将提供人工智能基础设施、仿真库、模型、框架及蓝图，而Siemens则将投入数百名工业人工智能专家以及领先的硬件和软件。

Siemens AG总裁兼首席执行官Roland Busch表示，“我们正在共同构建工业人工智能操作系统——重新定义物理世界的设计、建造与运行方式，从而实现人工智能的规模化应用并创造真实世界的影响力。通过将NVIDIA在加速计算与人工智能平台领域的领导力，与Siemens领先的硬件、软件、工业人工智能及数据能力相结合，我们正赋能客户运用最全面的数字孪生技术加速产品开发、实时调整生产流程，并推动从芯片到人工智能工厂的全链条技术革新。”

NVIDIA创始人兼首席执行官Jensen Huang表示，“生成式人工智能与加速计算已点燃了一场新的工业革命，将数字孪生技术从被动的模拟转变为现实世界的主动智能。我们与Siemens的合作，将全球领先的工业软件与NVIDIA全栈人工智能平台相融合，弥合了构想与现实之间的鸿沟——它赋能各行业在软件中模拟复杂系统，然后在真实世界中无缝实现自动化与运营。”

加速整个工业生命周期

Siemens与NVIDIA将携手构建覆盖产品与生产全生命周期的人工智能加速工业解决方案，从而加快创新，持续优化，并实现更具韧性、更可持续的制造。两家公司致力于打造全球首批完全由人工智能驱动、具备自适应能力的制造基地。该计划将于2026年启动，以位于德国埃尔兰根的西门子电子工厂作为首个实施蓝图。

借助由软件定义自动化和工业运营软件驱动的“人工智能大脑”，结合NVIDIA Omniverse库与NVIDIA人工智能基础设施，工厂能够持续分析其数字孪生体，在虚拟环境中测试改进方案，并将验证过的洞察转化为车间层面的运营变革。

这将从设计到部署实现更快、更可靠的决策流程，在提高生产力的同时，缩短调试时间并降低风险。两家公司致力于将这些能力推广至关键垂直行业，包括Foxconn、HD Hyundai、KION Group和PepsiCo等多家客户已在评估部分相关功能。

随着合作伙伴关系的拓展，Siemens将为其全系列仿真产品组合实现GPU加速，并扩大对NVIDIA CUDA-X库及人工智能物理模型的支持，从而帮助客户更快速地运行规模更大、精度更高的仿真。在此基础之上，双方将利用NVIDIA PhysicsNeMo及开源模型，共同推进生成式仿真技术的发展，打造能够实时提供工程设计与自主优化方案的自主数字孪生系统。

推动电子设计自动化以加速计算发展

通过将工业人工智能操作系统逻辑应用于半导体与人工智能工厂，Siemens与NVIDIA将加速人工智能革命。首先从半导体设计着手，并基于NVIDIA对Siemens工具的广泛应用，Siemens将在其整个EDA（电子设计自动化）产品线中整合NVIDIA CUDA-X库、PhysicsNeMo以及GPU加速技术，重点关注验证、布局和工艺优化等环节，目标是在关键工作流程中实现2至10倍的速度提升。

该合作还将增添人工智能辅助功能，如布局指导、调试支持和电路优化，以提升工程效率，同时满足严格的制造可行性要求。这些能力将共同推进用于设计、验证、制造可行性及数字孪生方法的人工智能原生引擎，从而缩短设计周期、提高良率并交付更可靠的结果。

设计下一代人工智能工厂

Siemens与NVIDIA还将共同为下一代人工智能工厂开发一套可复制的蓝图，此举将加速工业人工智能革命，并为双方的人工智能加速工业产品组合提供高性能基础。

这一蓝图将平衡下一代高密度计算对电力、冷却和自动化的需求，同时确保相关技术在速度与效率之间达到最优配置，从而优化从规划、设计到部署、运营的完整生命周期。

此次携手合作，将NVIDIA的人工智能平台发展路线图、人工智能基础设施专长、合作伙伴生态系统，以及基于NVIDIA Omniverse库的加速仿真能力，与Siemens在电力基础设施、电气化、电网集成、自动化及数字孪生领域的优势相结合。两家公司旨在共同加速全球工业级人工智能基础设施的部署进程，提升能源效率，并增强其韧性。

通过共享创新优化运营

Siemens与NVIDIA致力于通过在各自系统中率先实施技术，再将其推广至各行业，从而加速彼此的业务运营与产品组合。NVIDIA将评估Siemens的解决方案，以精简和优化自身运营及产品；Siemens则将评估自身工作负载，与NVIDIA合作以加快工作运行，并将人工智能整合到Siemens的客户产品组合中。Siemens与NVIDIA通过相互加速发展并完善各自系统，正为客户创造价值与可扩展性的切实证明。

本新闻稿可通过https://sie.ag/284PWf查阅

有关Siemens与NVIDIA合作关系的更多信息和详细内容，请访问https://sie.ag/7KbWbz

