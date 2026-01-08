A Lenovo define a próxima era da IA ​​híbrida com um portfólio de IA personalizado, perceptivo e proativo na Tech World @ CES 2026

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Hoje, na Tech World @ CES 2026, no Sphere em Las Vegas, a Lenovo revelou as inovações mais ousadas até o momento para o futuro da IA ​​híbrida, apresentando um novo superagente pessoal de IA, PCs e smartphones com IA, provas de conceito, incluindo wearables com inteligência artificial integrada, infraestrutura de IA empresarial de última geração e colaborações inovadoras com a indústria nos setores de entretenimento e esportes.

Com base em anos de inovação em IA em dispositivos, infraestrutura, soluções e serviços, a Lenovo demonstrou como a IA agora é pessoal, perceptiva, proativa e está em todos os lugares. As novas ofertas da Lenovo se adaptam a indivíduos e organizações, funcionando como gêmeos digitais para orquestrar ações em ecossistemas e elevar a produtividade, a conexão e a criatividade.

Durante uma experiência imersiva no palco do Sphere, líderes e personalidades do setor se uniram à Lenovo para apresentar uma palestra detalhando como a IA Híbrida une com segurança modelos pessoais, empresariais e públicos para transformar o mundo, do campo de futebol ao chão de fábrica, oferecendo IA mais inteligente para todos.

Os principais anúncios incluíram:

Lenovo e Motorola Qira : Este superagente de IA pessoal e unificado percebe, pensa e age — com a permissão do usuário — para dar vida à visão singular da Lenovo de "uma IA, múltiplos dispositivos" em PCs, smartphones, tablets e wearables.

: Este superagente de IA pessoal e unificado percebe, pensa e age — com a permissão do usuário — para dar vida à visão singular da Lenovo de "uma IA, múltiplos dispositivos" em PCs, smartphones, tablets e wearables. IA - dispositivos nativos : PCs com IA de última geração, smartphones Motorola de ponta, um conceito de pingente com IA perceptiva e óculos inteligentes conceituais levam a IA para onde os usuários precisarem.

- : PCs com IA de última geração, smartphones Motorola de ponta, um conceito de pingente com IA perceptiva e óculos inteligentes conceituais levam a IA para onde os usuários precisarem. Fatores de forma inovadores para comprovação de conceito: Novos dispositivos reinventam a experiência de IA, incluindo o ThinkPad Rollable XD Concept, o Lenovo Legion Pro Rollable Concept, um AI Perceptive Companion Concept e um hub pessoal de IA.

Novos dispositivos reinventam a experiência de IA, incluindo o ThinkPad Rollable XD Concept, o Lenovo Legion Pro Rollable Concept, um AI Perceptive Companion Concept e um hub pessoal de IA. Servidores de inferência de IA otimizados para a indústria: Os novos servidores ThinkSystem e ThinkEdge oferecem um poder robusto de inferência de IA para cargas de trabalho de qualquer tamanho, em qualquer setor.

Os novos servidores ThinkSystem e ThinkEdge oferecem um poder robusto de inferência de IA para cargas de trabalho de qualquer tamanho, em qualquer setor. A vantagem da IA ​​híbrida da Lenovo se expande : A próxima geração de servidores e soluções corporativas da Lenovo para inferência e operações de IA seguras e sofisticadas evolui, incluindo os novos Serviços de Agentic AI da Lenovo .

: A próxima geração de servidores e soluções corporativas da Lenovo para inferência e operações de IA seguras e sofisticadas evolui, incluindo os novos Serviços de Agentic AI da Lenovo Lenovo AI Cloud Gigafactory com NVIDIA : Permite que provedores de nuvem de IA coloquem cargas de trabalho de IA corporativas online mais rapidamente e levem os clientes da criação à produção.

: Permite que provedores de nuvem de IA coloquem cargas de trabalho de IA corporativas online mais rapidamente e levem os clientes da criação à produção. Copa do Mundo da FIFA, com a tecnologia de IA da Lenovo: Soluções de IA personalizadas capacitam jogadores e treinadores, proporcionando experiências mais imersivas para os fãs. A Lenovo também está lançando dispositivos de edição especial da Copa do Mundo da FIFA 26™ nas linhas ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Legion, Idea e Motorola para os fãs de futebol.

“Para cada um de nós, a IA impulsionará nossa criatividade, aguçará nossa intuição e inspirará nossa imaginação, porque agora ela se baseia em nossa linguagem, hábitos, experiências e memórias únicas. Esta é uma mudança fundamental rumo ao aumento, à elevação e à maximização do potencial humano,” disse Yuanqing Yang, presidente e CEO da Lenovo. “Para uma empresa, a transformação é ainda mais profunda: a IA está indo além da gestão de processos e da otimização de fluxos de trabalho. Agora, ela capacita as organizações a usar dados proprietários gerados por suas próprias operações e a aplicar sua própria lógica de decisão para se tornarem entidades que aprendem e se reinventam sozinhas.”

Essa rápida adaptação e personalização anunciam um grau sem precedentes de operação integrada, com agentes de IA atuando e interagindo com maior autonomia e expertise — no dispositivo, em servidores privados ou na nuvem.

“É o que chamamos de orquestração inteligente de modelos e é a base de qualquer Superagente de IA,” disse Tolga Kurtoglu, CTO da Lenovo. "Isso permite que um agente de IA acesse um conjunto de modelos especializados, identifique o melhor para a necessidade do usuário no momento e otimize o desempenho — maximizando a segurança, minimizando a latência e reduzindo o custo computacional."

IA pessoal em diversos dispositivos com Lenovo e Motorola Qira

Lenovo e Motorola Qira é um superagente pessoal de IA que funciona perfeitamente em dispositivos Lenovo e Motorola — incluindo PCs, smartphones, tablets e wearables — para fornecer assistência contextualizada. Essa IA unificada, chamada Sistema de Inteligência Ambiental Pessoal, aparece como Lenovo Qira em produtos Lenovo e Motorola Qira em produtos Motorola, e representa o compromisso da Lenovo em oferecer uma única IA pessoal em diversos dispositivos.

Com a permissão do usuário, o Lenovo Qira foi projetado para entender os usuários e executar ações em dispositivos, aplicativos e serviços compatíveis, operando em produtos Lenovo e Motorola. Usando entradas multimodais e uma base de conhecimento pessoal, o Lenovo Qira aprende com as informações que os usuários optam por compartilhar e aplica esse conhecimento onde quer que estejam para oferecer ajuda imediata e personalizada.

O Lenovo Qira transforma insights em ação, coordenando tarefas em dispositivos, serviços e fluxos de trabalho para ajudar os usuários a darem o próximo passo de forma informada e impactante.

Saiba mais sobre o Lenovo Qira.

Expandindo o portfólio de PCs com IA com a Intel

A Lenovo anunciou a próxima geração de PCs com IA Aura Edition, idealizados em parceria com a Intel, equipados com os novos processadores Intel Core Ultra Series 3 e projetados em conjunto para unificar o desempenho personalizado.

O portfólio expandido da Aura Edition agora inclui:

Notebooks ThinkPad X1 e X1 2 em 1 Aura Edition : Notebooks empresariais premium que combinam o desempenho da tecnologia Intel com inteligência adaptativa, segurança avançada e formatos flexíveis para fluxos de trabalho profissionais modernos.

: Notebooks empresariais premium que combinam o desempenho da tecnologia Intel com inteligência adaptativa, segurança avançada e formatos flexíveis para fluxos de trabalho profissionais modernos. Série Yoga Aura Edition : PCs com IA para o consumidor, projetados para oferecer desempenho personalizado, entretenimento imersivo e versatilidade criativa em designs finos e leves.

: PCs com IA para o consumidor, projetados para oferecer desempenho personalizado, entretenimento imersivo e versatilidade criativa em designs finos e leves. ThinkCentre X AIO Aura Edition desktop : Um desktop comercial elegante, tudo-em-um, com um exclusivo ecrã 16:18 e funcionalidades de IA para melhorar a produtividade, a segurança e a colaboração em ambientes com espaço otimizado.

: Um desktop comercial elegante, tudo-em-um, com um exclusivo ecrã 16:18 e funcionalidades de IA para melhorar a produtividade, a segurança e a colaboração em ambientes com espaço otimizado. Yoga 32-inch AIO i Aura Edition desktop: Um PC "tudo em um" com design diferenciado que combina desempenho de IA com visuais imersivos e recursos inteligentes para trabalho, criatividade e uso doméstico.

As principais características incluem:

Modos Inteligentes para experiências dinâmicas e otimização de desempenho

Compartilhamento Inteligente para transferência instantânea de mídia entre dispositivos

Cuidado Inteligente para suporte proativo ao dispositivo com IA

“Quando começamos a trabalhar juntos na Aura Edition, tínhamos uma visão compartilhada de criar uma experiência de PC incrivelmente inteligente para os clientes, combinando a liderança em design da Lenovo com o desempenho de IA da Intel em todos os níveis”, disse Lip-Bu Tan, CEO da Intel. “Essa colaboração continua à medida que expandimos o portfólio Aura Edition da Lenovo, equipado com os mais recentes processadores Intel Core Ultra Series 3, com ainda mais formatos e recursos.”

Saiba mais sobre o novo PC com IA e o portfólio expandido de dispositivos.

Novos smartphones flagship da Motorola e edições limitadas

A Motorola expandiu seu portfólio premium de smartphones com dois dispositivos flagship com IA, que combinam desempenho de ponta e elegância:

Motorola Razr Fold: Apresenta um formato totalmente novo para a família razr, que traz uma tela expansiva de 8,1 polegadas, um sistema de câmeras líder do setor, ferramentas avançadas para criadores, incluindo a função "do esboço à imagem", e recursos do Motorola Qira, como "Me alcance" e "Próximo movimento".

Apresenta um formato totalmente novo para a família razr, que traz uma tela expansiva de 8,1 polegadas, um sistema de câmeras líder do setor, ferramentas avançadas para criadores, incluindo a função "do esboço à imagem", e recursos do Motorola Qira, como "Me alcance" e "Próximo movimento". Assinatura Motorola: O smartphone mais sofisticado da marca até o momento, o Motorola Signature, apresenta quatro câmeras de 50 MP com inteligência artificial, plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 5 e design refinado, assistência técnica especializada sob demanda e sete anos de atualizações de sistema operacional e segurança.

Aprofundando a parceria tecnológica com a FIFA, foi anunciado o Motorola Razr FIFA World Cup 26™ Edition, inspirado na marca oficial do torneio. A parte traseira apresenta um design geométrico que captura a energia, a inclusão e o dinamismo da competição, além de um visor externo interativo e experiências de inteligência artificial.

Saiba mais sobre a lista completa de anúncios da Motorola.

Provas de conceito visionárias impulsionadas por IA

A Lenovo apresentou uma série de provas de conceito que oferecem novos designs arrojados e um ecossistema de dispositivos habilitados por IA que aceleram a produtividade, aprimoram as experiências e protegem o bem-estar.

Os conceitos inovadores incluíram:

Conceito ThinkPad Rollable XD: Um dos primeiros dispositivos do mundo com tela dobrável voltada para o mundo e tela expansível voltada para o usuário, permitindo multitarefa e colaboração.

Um dos primeiros dispositivos do mundo com tela dobrável voltada para o mundo e tela expansível voltada para o usuário, permitindo multitarefa e colaboração. Conceito de óculos com IA da Lenovo: Conectados sem fio a um dispositivo inteligente, os óculos transformam a maneira como os usuários interagem com o ambiente ao seu redor, oferecendo uma combinação de assistência de IA, controle multimídia e integração com múltiplos dispositivos.

Conectados sem fio a um dispositivo inteligente, os óculos transformam a maneira como os usuários interagem com o ambiente ao seu redor, oferecendo uma combinação de assistência de IA, controle multimídia e integração com múltiplos dispositivos. Tela Lenovo Smart Sense Conceito : O hub de exibição inteligente se conecta a vários dispositivos pessoais, incluindo celular, notebook e tablet, e oferece interação intuitiva com tecnologia de inteligência artificial.

: O hub de exibição inteligente se conecta a vários dispositivos pessoais, incluindo celular, notebook e tablet, e oferece interação intuitiva com tecnologia de inteligência artificial. Legion Pro Rollable: O conceito de tela para notebook gamer se desenrola horizontalmente a partir de ambas as extremidades, utilizando um design de tensão com motor duplo para melhor replicar telas maiores de competições sem comprometer a portabilidade.

Também foi apresentado o Project Kubit, o conceito de hub de IA pessoal da Lenovo, um dispositivo pessoal de edge cloud (nuvem de borda) para dar suporte a aplicações habilitadas para IA em diversos PCs, smartphones, wearables e dispositivos domésticos inteligentes. Abrigando duas workstations de IA compactas ThinkStation PGX — baseadas no superchip NVIDIA Grace Blackwell — atrás de uma tela touchscreen transparente, o hub coleta dados entre plataformas para que o usuário acesse novos níveis de análise e aplicações com IA.

A equipe 312 Labs da Motorola também apresentou o Projeto Maxwell: uma prova de conceito de um Assistente Perceptivo com IA que pode se integrar ao ecossistema de dispositivos do Motorola Qira, estando sempre acessível e contextualizado. Quando solicitado, este assistente prestativo coleta continuamente dados completos do cenário — vendo o que você vê, ouvindo o que você ouve e prestando atenção ao que você diz — e fornece insights em tempo real e recomendações personalizadas. Isso significa que o Assistente Perceptivo com IA pode fazer sugestões contextuais que ajudam a automatizar e simplificar tarefas do dia a dia.

Saiba mais sobre as provas de conceito visionárias da Lenovo.

A IA empresarial transformada com servidores de inferência revolucionários

A Lenovo anunciou o portfólio de servidores otimizados para inferência mais abrangente do setor, desenvolvido especificamente para levar a IA para onde os dados são gerados — em data centers, em ambientes híbridos e em edge.

Os novos servidores Lenovo ThinkSystem e Lenovo ThinkEdge oferecem recursos robustos de inferência de IA para cargas de trabalho de qualquer tamanho, em qualquer setor. A nova linha inclui:

Lenovo ThinkSystem SR675i: Desempenho excepcional em um servidor de inferência de IA seguro, projetado para executar LLMs completos em qualquer lugar, para as maiores cargas de trabalho e simulação acelerada em ambientes de manufatura, saúde crítica e serviços financeiros.

Desempenho excepcional em um servidor de inferência de IA seguro, projetado para executar LLMs completos em qualquer lugar, para as maiores cargas de trabalho e simulação acelerada em ambientes de manufatura, saúde crítica e serviços financeiros. Lenovo ThinkSystem SR650i: Potência acelerada de inferência de IA com computação de GPU de alta densidade, escalável e fácil de implementar em data centers existentes.

Potência acelerada de inferência de IA com computação de GPU de alta densidade, escalável e fácil de implementar em data centers existentes. Lenovo ThinkEdge SE455i: Supercompacto e projetado para ambientes de varejo, telecomunicações e industriais, este servidor recordista leva recursos de inferência de IA para qualquer lugar onde os dados estejam localizados, com latência ultrabaixa e confiabilidade robusta — e em um clima flexível, variando de -5°C a 55°C.

Em conjunto com o Lenovo Hybrid AI Advantage, os clientes beneficiam de conhecimento especializado incomparável, casos de uso e suporte completo ao longo do ciclo de vida.

Saiba mais sobre os novos servidores de inferência de IA da Lenovo.

Serviços de Agentic AI da Lenovo nos setores de manufatura, logística e robótica

A vantagem da IA ​​híbrida da Lenovo já transforma as operações empresariais, oferecendo nuvens privadas com soluções locais e de edge para liberar IA poderosa enquanto protege os dados corporativos. Agora, inclui Lenovo Agentic AI Services, um serviço de ciclo de vida completo que ajuda as organizações a projetar, implantar e gerenciar agentes de IA que simplificam as operações, reduzem a carga de trabalho manual e resolvem problemas com mais rapidez e consistência.

Com o suporte da Lenovo Hybrid AI Factory esses serviços oferecem às organizações um caminho prático desde a identificação de casos de uso de alto valor até a execução de agentes governados e prontos para produção. Utilizando a Biblioteca de IA da Lenovo, que contém casos de uso validados, os clientes podem implementar agentes personalizados de nível empresarial em apenas 90 dias.

A Lenovo também apresentou o Lenovo xIQ, um conjunto de três plataformas de entrega nativas de IA que fazem parte da Lenovo Hybrid AI Factory para simplificar a forma como a IA é implementada e gerenciada em dispositivos, aplicativos e ambientes de nuvem. As plataformas Lenovo xIQ integram os Serviços de Agentic AI da Lenovo, a Lenovo Hybrid AI Factory e a Biblioteca de IA da Lenovo em um único modelo híbrido de IA de ponta a ponta.

Saiba mais sobre as novas soluções híbridas de IA de ciclo de vida completo da Lenovo.

No palco do Sphere, a Lenovo apresentou o Lenovo iChain, sua plataforma de cadeia de suprimentos com inteligência artificial, por meio de uma visualização em tempo real do ThinkBook Plus Auto Twist AI PC, construído com 2.700 componentes provenientes e sequenciados globalmente em mais de 180 mercados. O iChain utiliza orquestração multiagente para gerenciar o fornecimento global, prever interrupções, otimizar a logística e coordenar a montagem.

A Lenovo também apresentou uma inovação revolucionária em robótica empresarial: O robô de IA Daystar de seis patas ("robodog"), implementado para uma grande fornecedora de energia, que alcançou 90% de precisão na detecção de problemas estruturais e de segurança, mantendo os técnicos humanos fora de ambientes perigosos.

Lenovo AI Cloud Gigafactory com NVIDIA

A Lenovo anunciou a expansão de sua colaboração em IA híbrida com a NVIDIA, reforçando o compromisso compartilhado de acelerar a adoção de IA em plataformas de IA pessoais, corporativas e públicas por meio de inovação conjunta.

Projetada para provedores de nuvem de IA de última geração, a Lenovo AI Cloud Gigafactory com NVIDIA aborda esse desafio unificando a infraestrutura de IA híbrida pré-integrada da Lenovo, plataformas de computação acelerada da NVIDIA, incluindo o novo supercomputador de IA NVIDIA Vera Rubin NVL72, e os serviços completos de ciclo de vida da Lenovo Hybrid AI Factory para simplificar a implantação e a velocidade do tempo até o primeiro token (TTFT) para cargas de trabalho de IA com trilhões de parâmetros.

Saiba mais sobre a Lenovo AI Cloud Gigafactory com NVIDIA.

Criando experiências extraordinárias

As inovações da Lenovo para empresas são projetadas para clientes de todos os portes — incluindo o Sphere, o espaço de entretenimento imersivo de última geração que serviu de local para o anúncio de hoje. Como Parceira Tecnológica Oficial do Sphere Studios, a capacidade de processamento da Lenovo foi utilizada para dar suporte à criação de conteúdo do Sphere para a apresentação principal de hoje.

Com estações de trabalho e plataformas de infraestrutura de alto desempenho, a tecnologia Lenovo está totalmente integrada aos fluxos de trabalho e operações de produção do Sphere Studios. Centenas de servidores Lenovo ThinkSystem SR655 V3, equipados com processadores AMD EPYC™ e computação acelerada NVIDIA, são utilizados para dar suporte a conteúdo original e experiências imersivas neste espaço único.

Inteligência artificial para o esporte: insights e experiências aprimoradas para a FIFA e a F1®

A Lenovo é a Parceira Oficial de Tecnologia da Copa do Mundo da FIFA 2026™ e da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027™. A Lenovo e a FIFA anunciaram o Football AI Pro, desenvolvido com a tecnologia AI Factory da Lenovo. O Football AI Pro é uma ferramenta especializada em interação com o futebol, que orquestra múltiplos agentes para analisar milhões de pontos de dados, examinar mais de 2.000 métricas diferentes e fornecer insights rápidos:

Os analistas podem comparar padrões de equipes usando videoclipes e avatares 3D que dão vida aos dados em tempo real.

podem comparar padrões de equipes usando videoclipes e avatares 3D que dão vida aos dados em tempo real. Os treinadores podem considerar como suas mudanças táticas podem funcionar contra um adversário na próxima partida.

podem considerar como suas mudanças táticas podem funcionar contra um adversário na próxima partida. Os jogadores recebem análises personalizadas das partidas.

O Football AI Pro representa perfeitamente a fusão das visões "Inteligência Artificial Mais Inteligente para Todos" da Lenovo e o Futebol Une o Mundo da FIFA — um compromisso assumido por Yuanqing Yang e Gianni Infantino quando a parceria global entre a Lenovo e a FIFA foi anunciada na Tech World 2024.

A Lenovo também revelou novas experiências para fãs com inteligência artificial, com lançamento previsto para o final deste ano, incluindo a visualização da câmera de arbitragem com IA, sistema de orientação por IA para navegação no estádio, ferramentas personalizadas para criação de melhores momentos para usuários da Lenovo e da Motorola, e versões do Football AI Pro voltadas para o consumidor.

Saiba mais sobre os anúncios da Lenovo e da FIFA.

A Lenovo e a Fórmula 1® anunciaram a implementação da tecnologia de Resfriamento Líquido Lenovo Neptune para impulsionar a próxima geração de inovações em transmissões. A solução da Lenovo otimiza a infraestrutura de computação de alto desempenho (HPC) da organização e representa um passo fundamental em direção a seus objetivos de sustentabilidade mais amplos, além de contribuir para a transmissão ao vivo de jogos para mais de 820 milhões de fãs em todo o mundo.

Saiba mais sobre a parceria entre a Lenovo e a Fórmula 1.

IA mais inteligente para todos: Soluções perspicazes, personalizadas e escaláveis

Desde dispositivos pessoais multiagentes até infraestrutura de inferência em tempo real, a Lenovo está construindo um ecossistema de IA escalável, personalizável e pronto para levar o poder da IA ​​a todos.

Conheça o conjunto completo de comunicados de imprensa e materiais relacionados no kit de imprensa da Lenovo Tech World na CES.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

