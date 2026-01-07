Andersen Global breidt fiscale dienstverlening in Afrika uit met toevoeging van Luca Pacioli

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn aanwezigheid in Noord-Afrika door een samenwerkingsovereenkomst met Luca Pacioli, een fiscaal, boekhoudkundig en bedrijfsdienstverlenend bedrijf met hoofdkantoor in Tunesië en kantoren in Tunis en Sfax.

Luca Pacioli werd in 1986 opgericht door Mongi Ben Mahmoud en wordt nu geleid door Managing Partner Arcelin Ben Mahmoud. Het bedrijf is geregistreerd bij de Orde van Registeraccountants van Tunesië (OECT) en biedt geïntegreerde fiscale, boekhoudkundige en bedrijfsadviesdiensten op basis van diepgaande technische expertise en inzicht in de regelgeving. Het kantoor biedt end-to-end ondersteuning op het gebied van belastingadvies en -planning, internationale belastingheffing en IBFD-gecertificeerde transfer pricing, evenals belastinggeschillen en -procedures, compliance- en HR-diensten, financiële verslaglegging en M&A-advies. De uitgebreide capaciteiten strekken zich ook uit tot bedrijfsoprichting en -administratie, bedrijfsherstructurering en juridische secretariële diensten. Hierdoor kunnen lokale en internationale klanten in verschillende sectoren, waaronder financiële dienstverlening, productie, vastgoed, energie en technologie, compliant en efficiënt opereren gedurende de hele levenscyclus van hun bedrijf in Tunesië.

“Net zoals Pacioli Da Vinci's artistieke inspanningen heeft geïnspireerd, zetten wij ons in om onze klanten te begeleiden op hun financiële reis”, aldus Arcelin Ben Mahmoud, managing partner van Luca Pacioli. “Onze missie gaat verder dan traditionele boekhouding en belastingadvies. Wij zijn de architecten van het financiële succes van onze klanten. Dankzij deze samenwerking met Andersen Global zullen we onze traditie voortzetten met meer flexibiliteit en innovatie, waarbij we gebruikmaken van het wereldwijde bereik en de middelen van de leden en samenwerkende bedrijven van de organisatie.”

“Deze toevoeging versterkt onze aanwezigheid in een belangrijke markt en breidt onze fiscale capaciteiten in Noord-Afrika uit”, aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “De technische diepgang en het grondige inzicht in de Tunesische regelgeving van Luca Pacioli versterken ons vermogen om naadloze, geïntegreerde oplossingen te bieden aan organisaties die in de regio actief zijn.”

